В 1 Нойер Мануэль Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 4 Гинтер Маттиас Фолов заработано: 1 Пасы: 138 Точность пасов: 132 Минут сыграно: 90

З 13 Клостерманн Лукас Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 16 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 147 Точность пасов: 141 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 71

П 21 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 147 Точность пасов: 141 Минут сыграно: 90

З 23 Джан Эмре Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 127 Точность пасов: 118 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 163 Точность пасов: 150 Минут сыграно: 90

Н 10 Хаверц Кай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 78

Н 20 Гнабри Серж Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 86

Н 19 Сане Лерой Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 22 Тер Штеген Марк-Андре

В 12 Трапп Кевин

З 2 Макс Филипп

З 5 Та Джонатан

П 15 Вирц Флориан

П 8 Мусиала Джамал Фолов заработано: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 12

П 14 Нойхаус Флориан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 19

Н 9 Вернер Тимо Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12