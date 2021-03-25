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3 : 0
завершен
25 марта 2021, 22:45
четверг
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Стадион Шауинсланд-Райзен Арена (Дуйсбург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:35
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Горецка Леон
ассистент Гнабри Серж
|1:0
|3’
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Хаверц Кай
ассистент Сане Лерой
|2:0
|7’
|Гюндоган Илкай
|3:0
|56’
|Хаверц Кай
|48’
|56’
|Арнасон Кари
|65’
|Гудмундссон Альберт
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|40’
|Гудмундссон Альберт
|Сигурйонссон Рунар Мар
|Нойхаус Флориан
|Горецка Леон
|71’
|71’
|Сигурдссон Арнор
|Траустасон Арнор
|Вернер Тимо
|Сане Лерой
|79’
|Мусиала Джамал
|Хаверц Кай
|79’
|Юнес Амин
|Гнабри Серж
|86’
|89’
|Сигторссон Колбейнн
|Бодварссон Йон
|89’
|Скуласон Ари
|Пальссон Гудлаугур Виктор
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|15
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|2
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|8
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|81%
|Владение мячом
|19%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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