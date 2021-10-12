В 12 Сехич Ибрахим Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 16 Ахмедходжич Анел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 5 Колашинац Сеад Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 89

З 3 Хаджикадунич Деннис Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 2 Цивич Элдар Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

Н 10 Гояк Амер Ударов всего: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 58

З 20 Стеванович Мирослав Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 18 Хаджиахметович Амир Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

Н 11 Джеко Эдин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 17 Налич Ади Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 58

Н 9 Превляк Смаил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 1 Василь Никола

В 22 Пирич Кенан

З 4 Газибегович Юсуф

З 6 Думич Дарио

З 19 Йовичич Александар

З 13 Ковачевич Аднан Пасы: 1 Минут сыграно: 1

З 15 Ципетич Бранимир

П 7 Жилькич Алмедин

П 14 Прчич Саньин Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 32

П 21 Сарич Элвис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 32

Н 23 Демирович Эрмедин Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Минут сыграно: 8