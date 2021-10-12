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Только нужно как-то решить вопрос с Малиновским. Он, конечно, не Месси и не Де Брюйне - часто теряет мяч, у него немало технического брака, но в любом случае игрок который одним своим удачным действием может перевернуть всё с ног на голову нам необходим.
Только нужно как-то решить вопрос с Малиновским. Он, конечно, не Месси и не Де Брюйне - часто теряет мяч, у него немало технического брака, но в любом случае игрок который одним своим удачным действием может перевернуть всё с ног на голову нам необходим.