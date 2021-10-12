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Украина - Босния и Герцеговина
Казахстан - Финляндия
Португалия - Люксембург
Сербия - Азербайджан
Косово - Грузия
Швеция - Греция
Болгария - Северная Ирландия
Литва - Швейцария
Дания - Австрия
Фарерские острова - Шотландия
Израиль - Молдавия
Албания - Польша
Англия - Венгрия
Сан-Марино - Андорра

Протокол матча Украина против Босния и Герцеговина

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    15' (1:0) Ярмоленко Андрей (7) (Цыганков Виктор (15))
     
    2
    72' Яремчук Роман (9) уходит с поля, Сикан Данило (20) вышел на поле
    72' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Сидорчук Сергей (5) вышел на поле
     
    2
    82' Ярмоленко Андрей (7) уходит с поля, Зубков Александр (11) вышел на поле
    82' Цыганков Виктор (15) уходит с поля, Булеца Сергей (17) вышел на поле
     
    11' Цивич Элдар (2)
     
    19' Ахмедходжич Анел (16)
     
    2
    58' Налич Ади (17) уходит с поля, Сарич Элвис (21) вышел на поле
    58' Гояк Амер (10) уходит с поля, Прчич Саньин (14) вышел на поле
     
    64' Превляк Смаил (9)
     
    77' (1:1) Ахмедходжич Анел (16) (Стеванович Мирослав (20))
     
    82' Превляк Смаил (9) уходит с поля, Демирович Эрмедин (23) вышел на поле
     
    90+1' Колашинац Сеад (5) уходит с поля, Ковачевич Аднан (13) вышел на поле
    Голы
    Ярмоленко Андрей
    ассистент Цыганков Виктор     		1:0 15’
    77’ 1:1 Ахмедходжич Анел
    ассистент Стеванович Мирослав
    Наказания
    11’ Цивич Элдар
    19’ Ахмедходжич Анел
    64’ Превляк Смаил
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Сарич Элвис Налич Ади
    58’ Прчич Саньин Гояк Амер
    Сикан Данило Яремчук Роман 72’
    Сидорчук Сергей Шапаренко Николай 72’
    Зубков Александр Ярмоленко Андрей 82’
    Булеца Сергей Цыганков Виктор 82’
    82’ Демирович Эрмедин Превляк Смаил
    90+1’ Ковачевич Аднан Колашинац Сеад
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 5
    		8 Фолы 6
    		3 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		55% Владение мячом 45%
    		5 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84
    сегодня в 12:49
    Удачи Босниякам в ответке!
    Абрамджан
    Абрамджан
    сегодня в 11:52
    БоСнийцы красавцы,порадовали,теперь дома чубатым надрать надо)
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:12
    Ничейная команда страны на распутье.Две обнадёживающих ничьи с чемпионами мира-и вот опять...
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 09:56
    жаль, у финнов случайно выиграли, а так на рекорд шли бы - ни одной победы и без поражений - бандеровская классика: ни вашим, ни нашим....
    Struhan
    Struhan ответ Vik_ont25 (раскрыть)
    сегодня в 09:45
    потому что для нас мы один народ.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 08:31
    Да, блин, жаль! Украине очень дорого может обойтись очередная ничья. Теперь фавориты на стыки боснийцы.
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:32
    и это может дорого обойтись
    Любитель _футбола
    Любитель _футбола ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 06:35
    Яремчук играл в родном городе, перенервничал видать)
    Князь-Правдоруб
    Князь-Правдоруб ответ Stalker-ato (раскрыть)
    сегодня в 06:24
    Для коллекции и поражение будет😂😂😂
    Князь-Правдоруб
    Князь-Правдоруб
    сегодня в 06:23
    Опять порадовали. Ахаха)
    Так держать👍
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 01:16
    Босния красавцы!!!
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:47
    6 ничьих...Карл!...6 )...
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ minai (раскрыть)
    сегодня в 00:45
      Kostya P.
      Kostya P. ответ Тео Джонс (раскрыть)
      сегодня в 00:31, ред.
      Блин! Почти всегда с вами согласен. Но вот сегодня мне показалось что мы сыграли, как раз-таки лучшую игру под руководством этого тренера. После забитого мяча мы не ушли в глухую оборону, мы были ближе к забитому второму мячу, чем боснийцы к первому. Я лично сравнивал этого тренера с Фоменко, критиковал его за трусливую тактику. Но сегодня мы вроде играли лучше чем с казахами и финнами. Только что на "трибуне", за такой коммент схлопотал много минусов, возможно я смотрел не тот матч, но сегодняшняя игра мне внушает оптимизм. Что-то мне подсказывает что у нас будет шанс в последней игре и мы им воспользуемся.
      Только нужно как-то решить вопрос с Малиновским. Он, конечно, не Месси и не Де Брюйне - часто теряет мяч, у него немало технического брака, но в любом случае игрок который одним своим удачным действием может перевернуть всё с ног на голову нам необходим.
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Vik_ont25 (раскрыть)
      сегодня в 00:05
      Потому что мозги всем зас..ли
      minai
      minai
      сегодня в 00:03, ред.
      Вскочив на спину ихнему херою бандере, далеко не уедешь. Он SSука устал.
      Vik_ont25
      Vik_ont25
      вчера в 23:58
      Вот у меня один "тупой" вопрос! Почему Россияне " болеют за Украину, а жители " незалежной " Постоянно "плюются" в сторону России? Мы что, вам "на хвост" наступили? Я, например, с удовольствием посмотрел бы, условный, матч... МММ... Условно команды Динамо, или Шахтера против, условно, Рубина, ЦСКА? Ну про Красннодар я скромно промолчу....
      FERIS
      FERIS
      вчера в 23:46
      Хороший результат!
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 23:40
      Не помню такой ужасной игры и реализации Яремчука в сборной, это просто тихий ужас...
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 23:40
      Вот хоть убей не пойму, почему не играть при счете 1-0 так же, когда пропустили ответный гол. Было же очевидно, что автобус рано или поздно не выстоит, тьфу разочарование полнейшее увы.
      X-GadZ
      X-GadZ
      вчера в 23:36
      Сами привезли
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      вчера в 23:36
      Во будет весело, если пройдут отбор без поражений а в стыки не попадёт Украина, а к этому всё и идёт.
      STRONG999
      STRONG999
      вчера в 23:34
      Достали уже эти ничейники! тьфу!
      bonek
      bonek
      вчера в 23:20, ред.
      Гол назревал в ворота Украины , жаль
      STRONG999
      STRONG999
      вчера в 23:17
      "Не забиваешь ты - забивают тебе" Классика!
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ STRONG999 (раскрыть)
      вчера в 22:31
      Украина выиграет! Вперёд, братья-славяне!!!
      STRONG999
      STRONG999
      вчера в 22:28
      Украина проиграет!
      Futurista
      Futurista
      вчера в 22:27
      Босния пока проигрывает, но Герцеговина не сдается)...
      Klaus-S
      Klaus-S
      вчера в 22:00
      Даа..Ярмола. 1-0
      bonek
      bonek
      вчера в 21:55
      Оффсайд?? Да вы что??))) А у французов не было офсайда..))) как же так))
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