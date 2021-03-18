|Арсенал
|0:1
|Олимпиакос
|
0 : 1
завершен
18 марта 2021, 20:55
четверг
3 - 1
Первый матч
|
Стадион Эмирейтс
|51’
|0:1
|
Эль-Араби Юссеф
ассистент Масурас Гиоргос
|35’
|Андруцос Танасис
|73’
|М'Вила Янн
|82’
|Ба Уссейн
|82’
|Ба Уссейн
|Джака Гранит
|86’
|Тирни Киран
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Партей Томас
|Эль-Нени Мохамед
|57’
|Эдегор Мартин
|Себальос Даниэль
|57’
|63’
|Брума
|Андруцос Танасис
|63’
|Ранджелович Лазар
|Масурас Гиоргос
|Мартинелли Габриэл
|Смит-Роу Эмиль
|81’
|Чемберс Калум
|Бельерин Эктор
|81’
|84’
|Бухалакис Андреас
|Фортунис Константинос
|84’
|Лала Кенни
|Рябчук Олег
|
|12
|Удары по воротам
|8
|
|
|5
|Удары в створ
|2
|
|
|9
|Фолы
|13
|
|
|6
|Угловые
|3
|
|
|46%
|Владение мячом
|54%
|
|
|1
|Cэйвы
|4
|
|
|2
|Предупреждения
|4
|
|
|0
|Удаления
|1
|
Молодец Артета, теперь чувак, зарабатывающий 300 кФунтов в неделю не попадает в ворота, не может переиграть вратаря один на один.
Собственно, ожидаемо.
Молодец Артета, теперь чувак, зарабатывающий 300 кФунтов в неделю не попадает в ворота, не может переиграть вратаря один на один.
Собственно, ожидаемо.
Есть, конечно, шанс попасть напрямую в Лигу Чемпионов, выиграв Гданьский финал, но эта задача по сложности сопоставима с 4й строчкой в АПЛ для текущего Арсенала
Есть, конечно, шанс попасть напрямую в Лигу Чемпионов, выиграв Гданьский финал, но эта задача по сложности сопоставима с 4й строчкой в АПЛ для текущего Арсенала
Всё просто это бизнес итог был заранее известен.
Вы просто представьте сколько людей поставили на П1 или 1Х
и все эти люди проиграют а при счёте даже 0 - 2 букмекеры снимут много денег а АРСЕНАЛ пройдёт дальше и всем хорошо (кроме болельщиков АРСЕНАЛА и тех кто на них поставил на П1 или 1Х
Всё просто это бизнес итог был заранее известен.
Вы просто представьте сколько людей поставили на П1 или 1Х
и все эти люди проиграют а при счёте даже 0 - 2 букмекеры снимут много денег а АРСЕНАЛ пройдёт дальше и всем хорошо (кроме болельщиков АРСЕНАЛА и тех кто на них поставил на П1 или 1Х
Не зря букмекеры на них поставили мизер что бы все клюнули и поставили ставки на АРСЕНАЛ так как он в гостях выиграл 1-3 а вот АРСЕНАЛ поставил на свой проигрыш и в итоги проиграют 0-1 и пройдут этап и денег поднимут. Ненавижу продажные команды типа АРСЕНАЛА 2ы кончиные
Не зря букмекеры на них поставили мизер что бы все клюнули и поставили ставки на АРСЕНАЛ так как он в гостях выиграл 1-3 а вот АРСЕНАЛ поставил на свой проигрыш и в итоги проиграют 0-1 и пройдут этап и денег поднимут. Ненавижу продажные команды типа АРСЕНАЛА 2ы кончиные