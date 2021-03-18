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Динамо - Тоттенхэм
Шахтёр - Рома
Мольде - Гранада
Янг Бойз - Аякс
Вильярреал - Динамо
Милан - Манчестер Юнайтед
Рейнджерс - Славия

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Олимпиакос

Ставки на футбольные матчи
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Фонбет Live! 35.00 4.70 1.23
Мелбет 1.38 5.13 8.82
 
2
57' Эль-Нени Мохамед (25) уходит с поля, Партей Томас (18) вышел на поле
57' Себальос Даниэль (8) уходит с поля, Эдегор Мартин (11) вышел на поле
 
2
81' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
81' Бельерин Эктор (2) уходит с поля, Чемберс Калум (21) вышел на поле
 
86' Джака Гранит (34)
 
90+2' Тирни Киран (3)
 
35' Андруцос Танасис (14)
 
51' (0:1) Эль-Араби Юссеф (11) (Масурас Гиоргос (19))
 
2
63' Андруцос Танасис (14) уходит с поля, Брума (27) вышел на поле
63' Масурас Гиоргос (19) уходит с поля, Ранджелович Лазар (97) вышел на поле
 
73' М'Вила Янн (6)
 
2
82' Ба Уссейн (24)
82' Ба Уссейн (24)
 
2
84' Фортунис Константинос (7) уходит с поля, Бухалакис Андреас (5) вышел на поле
84' Рябчук Олег (45) уходит с поля, Лала Кенни (72) вышел на поле
Голы
51’ 0:1 Эль-Араби Юссеф
ассистент Масурас Гиоргос
Наказания
35’ Андруцос Танасис
73’ М'Вила Янн
82’ Ба Уссейн
82’ Ба Уссейн
Джака Гранит 86’
Тирни Киран 90+2’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Партей Томас Эль-Нени Мохамед 57’
Эдегор Мартин Себальос Даниэль 57’
63’ Брума Андруцос Танасис
63’ Ранджелович Лазар Масурас Гиоргос
Мартинелли Габриэл Смит-Роу Эмиль 81’
Чемберс Калум Бельерин Эктор 81’
84’ Бухалакис Андреас Фортунис Константинос
84’ Лала Кенни Рябчук Олег
Статистика
 12 Удары по воротам 8
5 Удары в створ 2
9 Фолы 13
6 Угловые 3
46% Владение мячом 54%
1 Cэйвы 4
2 Предупреждения 4
0 Удаления 1
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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
19 марта в 10:43
Обамеянга решили воспитывать, кто-то даже похвалил за это Артету.
Молодец Артета, теперь чувак, зарабатывающий 300 кФунтов в неделю не попадает в ворота, не может переиграть вратаря один на один.
Собственно, ожидаемо.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
19 марта в 09:59
Противостояние команд из двух матчей было выиграно уже в первой встрече.
Crooclin
Crooclin ответ Тристан (раскрыть)
19 марта в 08:50
На этот раз, грабли не сработали)
Crooclin
Crooclin
19 марта в 08:44, ред.
У Арсенала сейчас в приоритете забронировать себе Евроосень через чемпионат, а Вест Хэм и Ливерпуль - самые что ни на есть наипрямейшие конкуренты, тем более что из внутренних кубков Пушкари уже вылетели)
Есть, конечно, шанс попасть напрямую в Лигу Чемпионов, выиграв Гданьский финал, но эта задача по сложности сопоставима с 4й строчкой в АПЛ для текущего Арсенала
Василий 50
Василий 50
18 марта в 23:39
А греки упирались
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Crooclin (раскрыть)
18 марта в 23:18
Однако "Арсенал" ничего не решает в Чемпионате, единственная задача мб выиграть ЛЕ у него. 10 или 12 место имхо не принципиально.
Тристан
Тристан ответ Crooclin (раскрыть)
18 марта в 22:55
Зачем ему эти силы? Чемпионат провален, ничего не светит, а вылет из ЛЕ в прошлом сезоне от того же Олимпиакоса на 120-ой минуте ве еще памятен. Но нам же не привыкать наступать на грабли каждый год..
Тристан
Тристан
18 марта в 22:54
Порой так бывает стыдно перед самим собой, что болеешь за Арсенал..за его безвольность, сытый образ переплаченных никчемных игроков, тупой менеджмент и не менее одаренных владельцев. Выход один в один Обамеянга это конечно же нечто, умудрится надо стать таким дном..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
18 марта в 22:50
ЗОчем так жить... Не игра, а УГ...
da da da
da da da
18 марта в 22:50
греков с победой,величайшая нация Европы)
Mustained
Mustained ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
18 марта в 22:46, ред.
В Вильярреал к Эмери)
cool4back
cool4back
18 марта в 22:46
Северо-лондонские команды решили сыграть с БК, а не с греками и хорватами 🤭😅
Crooclin
Crooclin
18 марта в 22:41
Арсенал силы бережёт на АПЛ - у него впереди подряд игры с Вест Хэмом и Ливером
jon57
jon57
18 марта в 22:37
Это просто Очередной ПРОДАЖНЫЙ матч АРСЕНАЛА
Всё просто это бизнес итог был заранее известен.
Вы просто представьте сколько людей поставили на П1 или 1Х
и все эти люди проиграют а при счёте даже 0 - 2 букмекеры снимут много денег а АРСЕНАЛ пройдёт дальше и всем хорошо (кроме болельщиков АРСЕНАЛА и тех кто на них поставил на П1 или 1Х
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Mustained (раскрыть)
18 марта в 22:36
Арендовали бы его хоть, "Реал" вон Эдегора гоняет по арендам, а Мартинелли второй год тупо на лавке сидит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
18 марта в 22:34
Обдномеянг.... Спецом что ли издевается над командой?
Mustained
Mustained
18 марта в 22:28
Чё он так маринует Мартинелли, хоть бы сейчас дал поиграть
DEIVID_33
DEIVID_33
18 марта в 22:28
Смит-Роув это вообще дно какое-то. Сплошная суета, неудобные пасы партнёрам.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
18 марта в 22:25
ПОЗОР
DEIVID_33
DEIVID_33
18 марта в 22:20
Арсенал решил опозориться.
jon57
jon57
18 марта в 22:15
    Мысыктар
    Мысыктар
    18 марта в 22:12
    давай греки вперед))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    18 марта в 22:06
    На изи, кудрявый клоун, тьфу, уровень ФНЛ
    dok66
    dok66
    18 марта в 20:07
    Арсенал должен выиграть
    mphuZ
    mphuZ
    18 марта в 19:53
    Лено, Тирни, Луис, Габриэль, Беллерин, Себальос, ЭльНени, Джака, Смит-Роу, Пепе, Обамеянг.
    mphuZ
    mphuZ
    18 марта в 19:52
    Надеюсь на весёлую и лёгкую игру! Ждём составы через 5 минут.
    вхсо 111
    вхсо 111
    18 марта в 18:10
    Арсеналу по любому надо проходить греков, удачи!
    drug01
    drug01
    18 марта в 14:17
    Тотал больше
    swed27
    swed27
    18 марта в 14:16
    Проход пушкарей
    Gahi
    Gahi
    18 марта в 02:57
    Арсенал = П.1.
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