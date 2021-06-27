|Нидерланды
|0:2
|Чехия
|
0 : 2
завершен
27 июня 2021, 19:00
воскресенье
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Стадион Ференц Пушкаш (Будапешт)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|68’
|0:1
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Голеш Томаш
ассистент Калас Томаш
|80’
|0:2
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Шик Патрик
ассистент Голеш Томаш
|Думфрис Дензел
|46’
|де Лигт Матийс
|55’
|56’
|Цоуфал Владимир
|Де Йонг Френки
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Промес Квинси
|Мален Дониэлл
|57’
|Вегхорст Вут
|Де Рон Мартен
|73’
|79’
|Янкто Якуб
|Масопуст Лукаш
|Бергейс Стевен
|Ван Анхольт Патрик
|81’
|Тимбер Журрьен
|Блинд Дейли
|81’
|85’
|Хложек Адам
|Шевчик Петр
|85’
|Крал Алекс
|Голеш Томаш
|90+2’
|Садилек Михал
|Барак Антонин
|90+2’
|Крменчик Михал
|Шик Патрик
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|6
|Удары по воротам
|12
|
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|0
|Удары в створ
|5
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|6
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|5
|
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|4
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|3
|Cэйвы
|0
|
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|2
|Предупреждения
|1
|
|
|1
|Удаления
|0
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В первом тайме игра была равная, было много борьбы и достаточно много остроты в атакующих действиях, при этом такая осторожная игра с большим количеством борьбы устраивала скорее Чехию, то что чехам удалось задать такой тон игре стало очень положительным моментом для них.
В начале второго тайма случилось удаление Матийса же Лигта, именно оно перевернуло ход игры, после него игра стала более открытой, сборная Чехия стала играть ещё увереннее, и моменты у ворот сборной Нидерландов не заставили себя ждать, уже после первого гола голландцы стали играть менее уверенно и остро, после второго же они стали играть совсем обречённо, ведь отыграть два года при игре вдесятером против одиннадцати было очень сложной задачей, да и с качеством игры, как и с настоем, у Нидерландов было в этом матче серьёзные проблемы.
Результат неожиданный, однако логичный, учитывая то как отыграли команды, а также ход встречи.
У Нидерландов действительно очень хорошо сыграла лишь Дензел Думфрис, остальные сыграли хуже, и не так уж много можно сказать хорошего об их игре в этом матче. Атаке следовало играть более остро и чётко, тогда как обороне следовало играть более слаженно и отсрожно. Не сказать чтобы Голландия провела действительно плохой матч, но хорошим его не назвать. Тогда как Чехия отыграла великолепно, пока что это лучших их матч на турнире, шансы на полуфинал, несмотря на силу Дании, вполне неплохие. У Чехии трудно кого-то отдельно выделить, все сыграли как минимум очень хорошо, но Соучек, как по мне, был лучшим не только в составе Чехии, но и если брать обе команды.
В первом тайме игра была равная, было много борьбы и достаточно много остроты в атакующих действиях, при этом такая осторожная игра с большим количеством борьбы устраивала скорее Чехию, то что чехам удалось задать такой тон игре стало очень положительным моментом для них.
В начале второго тайма случилось удаление Матийса же Лигта, именно оно перевернуло ход игры, после него игра стала более открытой, сборная Чехия стала играть ещё увереннее, и моменты у ворот сборной Нидерландов не заставили себя ждать, уже после первого гола голландцы стали играть менее уверенно и остро, после второго же они стали играть совсем обречённо, ведь отыграть два года при игре вдесятером против одиннадцати было очень сложной задачей, да и с качеством игры, как и с настоем, у Нидерландов было в этом матче серьёзные проблемы.
Результат неожиданный, однако логичный, учитывая то как отыграли команды, а также ход встречи.
У Нидерландов действительно очень хорошо сыграла лишь Дензел Думфрис, остальные сыграли хуже, и не так уж много можно сказать хорошего об их игре в этом матче. Атаке следовало играть более остро и чётко, тогда как обороне следовало играть более слаженно и отсрожно. Не сказать чтобы Голландия провела действительно плохой матч, но хорошим его не назвать. Тогда как Чехия отыграла великолепно, пока что это лучших их матч на турнире, шансы на полуфинал, несмотря на силу Дании, вполне неплохие. У Чехии трудно кого-то отдельно выделить, все сыграли как минимум очень хорошо, но Соучек, как по мне, был лучшим не только в составе Чехии, но и если брать обе команды.