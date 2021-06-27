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Нидерланды - Чехия
Бельгия - Португалия

Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды против Чехия

Нидерланды Логотип футбольный клуб Нидерланды 0:2 Логотип футбольный клуб Чехия Чехия
Нидерланды
0 : 2
завершен
27 июня 2021, 19:00
воскресенье
Чехия
Евро-2020, 1/8 финала
Стадион Ференц Пушкаш (Будапешт)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.955.97
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BetBoom 1.59 3.98 6.10
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    46' Думфрис Дензел (22)
     
    55' де Лигт Матийс (3)
     
    57' Мален Дониэлл (18) уходит с поля, Промес Квинси (11) вышел на поле
     
    73' Де Рон Мартен (15) уходит с поля, Вегхорст Вут (19) вышел на поле
     
    2
    81' Ван Анхольт Патрик (12) уходит с поля, Бергейс Стевен (7) вышел на поле
    81' Блинд Дейли (17) уходит с поля, Тимбер Журрьен (25) вышел на поле
     
    84' Де Йонг Френки (21)
     
    56' Цоуфал Владимир (5)
     
    68' (0:1) Голеш Томаш (9) (Калас Томаш (6))
     
    79' Масопуст Лукаш (12) уходит с поля, Янкто Якуб (14) вышел на поле
     
    80' (0:2) Шик Патрик (10) (Голеш Томаш (9))
     
    2
    85' Шевчик Петр (13) уходит с поля, Хложек Адам (19) вышел на поле
    85' Голеш Томаш (9) уходит с поля, Крал Алекс (21) вышел на поле
     
    2
    90+2' Барак Антонин (7) уходит с поля, Садилек Михал (26) вышел на поле
    90+2' Шик Патрик (10) уходит с поля, Крменчик Михал (11) вышел на поле
    Голы
    68’ 0:1 Голеш Томаш
    ассистент Калас Томаш
    80’ 0:2 Шик Патрик
    ассистент Голеш Томаш
    Наказания
    Думфрис Дензел 46’
    де Лигт Матийс 55’
    56’ Цоуфал Владимир
    Де Йонг Френки 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Промес Квинси Мален Дониэлл 57’
    Вегхорст Вут Де Рон Мартен 73’
    79’ Янкто Якуб Масопуст Лукаш
    Бергейс Стевен Ван Анхольт Патрик 81’
    Тимбер Журрьен Блинд Дейли 81’
    85’ Хложек Адам Шевчик Петр
    85’ Крал Алекс Голеш Томаш
    90+2’ Садилек Михал Барак Антонин
    90+2’ Крменчик Михал Шик Патрик
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 12
    		0 Удары в створ 5
    		6 Фолы 14
    		6 Угловые 5
    		4 Офсайды 1
    		52% Владение мячом 48%
    		3 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Знатог
    Знатог
    28 июня в 15:45
    Посмотрите внимательно видео: Де Лигт упал, хотел подняться, а чех его сзади толкнул, чуть ли верхом на него не сел, не дал подняться. Это до того, как Де Лигт рукой сыграл. Судья должен был назначить штрафной в пользу Голландии.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 июня в 14:56, ред.
    Для Голландии все повторилось как и на ЕВРО-2008! Такая же уверенная игра в группе и полный оптимизм в преддверии матча с не самым топовым соперником, а в итоге снова поражение) И тогда в Базеле тоже голландских болельщиков было в большинстве, как и в Будапеште. Чехи - красавцы! Ну а Шик реально замахнулся на бомбардирский рекорд Бароша образца ЕВРО-2004. С заслуженной победой, Чехия!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    28 июня в 12:56
    Уровень мастерства футболистов за последнее десятилетие настолько подравнялся, что чемпионом Европы может стать даже команда, которая в своей группе заняла второе - третье место. " А чем мы хуже других, мы тоже умеем играть в футбол; мы любим свою страну и своих болельщиков; нам дорого их мнение и наше доброе имя" - думают они и доказывают это на деле. К сожалению, к нашим футболистам это не относится.
    galem72
    galem72
    28 июня в 11:51
    Как я писал ранее, когда коачем Апельсинов был назначен ФдБ, Оранжевые хапнут с этим типом большого горя. Что в интере, что в Паласе он был полным фэйспалмом. Чем нужно было думать нидерландскому фут союзу, чтобы пригласить его на пост тренера?!

    Чехию с победой! Всё справедливо.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    28 июня в 10:11
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      28 июня в 09:52
      Да ужжж...
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26
      28 июня в 08:53, ред.
      Ещё одно соккеровское 95%-ное предсказание не сбылось...вчера макаронники едва отскочили от австрийцев) Чехи красавы ))
      1-я конная
      1-я конная ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
      28 июня в 08:47
      Убило игру голландцев игра рукой де Лигта, а не его удаление - в футбол играли всё-таки
      sir_Alex
      sir_Alex ответ амурец (раскрыть)
      28 июня в 08:27
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        28 июня в 07:35
        Удаление убило игру голландцев, не будь его они бы прошли дальше.
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        28 июня в 07:19
        Это какой-то сюрреализм. В этой паре не видел другого исхода, как проход Голландцев. А тут...
        Но тем проще датчанам будет пойти в полуфинал.
        Caniggia
        Caniggia
        28 июня в 06:47
        В Голландии куча выдающихся игроков, но не нашлось нового Ринуса, Гуса или Дика!
        амурец
        амурец
        28 июня в 02:27
        неожиданно
        Camellot
        Camellot
        28 июня в 00:52
        Ну щас в Чехии можно провести реформу какую-то, рабочий возраст с 6лет начать
        Agamaga........
        Agamaga........
        28 июня в 00:30
        Что же так не везёт Голландцам (
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
        28 июня в 00:24
        Касаемо Хаага он как один из претендентов для меня, а наверное и главный в пост Главного тренера, я знаю ему есть созвучный клуб в ередевизи, я конецно хотел бы Ван нистелроя в тренеры сборной, а его помощником Ван Перси, я был бы так счастлив, жаль мечты редкое явление!!!
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ SAFqwer (раскрыть)
        28 июня в 00:11
        ему хорошо идёт палка регулировщика,ой как бы он ею фехтовал на перекрёстке.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ Ice van Reed (раскрыть)
        28 июня в 00:10
        такое впечатление,что у тренера у самого молоко матери на губах. Интер и Кристал Пэлэс тому подтверждение. Пока что Хааг мне симпатизирует,но опять же тренировать Аякс это одно дело,как показывает практика,а команды более высокого уровня,где чемпионат намного сложнее - совсем другое.Так что не факт,что Хаг так крут.толком в деле его не видели. Что же по де Буру - такой же голландский неудачник,как Роналд.А ведь каких то 10 лет назад,тренеры у апельсинок были то.что надо Гусь и Адвокат. Такое впечатление.что сейчас идёт поколение Черчесовых.
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
        28 июня в 00:02
        5-3-2 новая схема Нидерландов, и она ломается при первой же команде играющей грамотно в контре)) Тренер не поставил 4-3-3 тактику усвоенною игроками с молоком матери!
        SAFqwer
        SAFqwer ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
        27 июня в 23:51
        Вопрос только за какую страну и во что играет....Как-то отбеливать дзюбу дело мягко сказать неблагодарное....Евро он провалил и страну в грязь втоптал своей бездарной, примитивной игрой перед всем мировым футбольным сообществом. Ни одного оправдания ему нет, даже то, что папа милиционер...Лучше бы он по стопам папы пошёл...
        konst19
        konst19
        27 июня в 23:43
        Голландцы перед игрой думали что они уже в полуфинале учитывая что им играть против Дании в четверть финале и стали спокойно приберегать силы вместо того чтобы сразу навалиться и забить. Вообщем перемудрили ну и кк это логичный результат пижонства
        Сразу напомнило вчерашнюю игру Италии но тем повезло больше.
        goalaktika
        goalaktika
        27 июня в 23:42
        Де Йонги, Депайи , Вейналдумы , одни громкие имена, но нет командной игры. Жалко смотреть на сб. Нидерландов . Может это и лучше, что вылетели сейчас и без разгрома.
        Чехи сделали больше и абсолютно заслуживают прохода дальше.
        Пепс
        Пепс ответ Знатог (раскрыть)
        27 июня в 23:31
        Да можно и песенку спеть... Ничего не изменит. Когда нет Петра, Полтавы не будет....
        Пепс
        Пепс ответ Alex poljak (раскрыть)
        27 июня в 23:30
        Место этой сборной уже указали вылетом двух первых из этой группешки....
        fanliverpoolfan llll
        fanliverpoolfan llll
        27 июня в 23:18
        Ювентиеец подвел сборную
        Знатог
        Знатог ответ G.O.A.T (раскрыть)
        27 июня в 23:08
        лысый иЗ России хочет пройти дальше, потому должен судить правильно.
        G.O.A.T
        G.O.A.T
        27 июня в 23:04
        Жаль конечно, но лысый их России мог бы и не удалять Де Лигта.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        27 июня в 22:59, ред.
        я вот заметил,что оранжевые львы страдают отсутствием топового вратаря,может быть пора Де Лигта переквалифицировать.руками играет уверенно.
        Сп62
        Сп62
        27 июня в 22:58
        Дифирамбы чехам после того, как ясен результат. А до удаления все силы были направлены сдержать и не пущать. Выход голланцев один на один, забей гол и похвалы были бы у них. По игре Ниделанды были лучше.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
        27 июня в 22:57
        а у Юве есть гандбольный или волейбольный клуб?
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