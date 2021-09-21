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Если сильные и слабые стороны "Аталанты" всем известны, то посмотреть на "Сассуоло" после ухода де Дзерби интересно. Одна вещь у гостей точно остаётся константой – отличная атака и ужасная оборона, которая постоянно проваливается и пожарит. Но учитывая, что "богиня" также обороняется не очень и вероятно сыграет без Демирала в защите, атакующий квартет команды Алессио Дионизи Бога-Дюричич-Берарди-Распадори явно создаст "бергамаскам" немало проблем.
Хозяева, учитывая потери Муриэля и Хатебура, сыграют 3-4-2-1, где впереди все надежды лягут на плечи Дувана Сапаты. Гости же традиционно используют расстановку 4-2-3-1, но будут иметь проблем в опорной зоне в связи с долгим отсутствием Педро Обьянга из-за проблем с сердцем. Учитывая подбор атакующих хавов у Гасперини, этот факт может минимально склонить чашу весов в пользу хозяев, тем более, до ничьи между этими командами в мае "бергамаски" одолевали "Сассуоло" восемь раз подряд.
Если сильные и слабые стороны "Аталанты" всем известны, то посмотреть на "Сассуоло" после ухода де Дзерби интересно. Одна вещь у гостей точно остаётся константой – отличная атака и ужасная оборона, которая постоянно проваливается и пожарит. Но учитывая, что "богиня" также обороняется не очень и вероятно сыграет без Демирала в защите, атакующий квартет команды Алессио Дионизи Бога-Дюричич-Берарди-Распадори явно создаст "бергамаскам" немало проблем.
Хозяева, учитывая потери Муриэля и Хатебура, сыграют 3-4-2-1, где впереди все надежды лягут на плечи Дувана Сапаты. Гости же традиционно используют расстановку 4-2-3-1, но будут иметь проблем в опорной зоне в связи с долгим отсутствием Педро Обьянга из-за проблем с сердцем. Учитывая подбор атакующих хавов у Гасперини, этот факт может минимально склонить чашу весов в пользу хозяев, тем более, до ничьи между этими командами в мае "бергамаски" одолевали "Сассуоло" восемь раз подряд.