В 1 Муссо Хуан Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 69

З 28 Демирал Мерих Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 95

З 19 Джимсити Берат Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 95

П 77 Дзаппакоста Давиде Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 69

З 2 Толой Рафаэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 5 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 95

П 7 Копмейнерс Тейн Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

Н 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 63

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 84

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 66 Ловато Маттео

З 3 Мехле Йоаким Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 26

З 6 Паломино Хосе Луис

З 13 Пеццелла Джузеппе Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26

З 42 Скальвини Джорджио

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 32

П 88 Пашалич Марио Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

П 11 Фройлер Ремо

Н 59 Миранчук Алексей

Н 99 Пикколи Роберто Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

Пропускают