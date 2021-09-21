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Аталанта - Сассуоло
Болонья - Дженоа
Фиорентина - Интер

Протокол матча Аталанта против Сассуоло

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 2:1 Логотип футбольный клуб Сассуоло Сассуоло
Аталанта
2 : 1
завершен
21 сентября 2021, 21:45
вторник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1
Средний возраст: 27.2 - 26.9
Средний рост: 186.5 - 182.9
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 3-4-1-2 - 4-1-4-1
Серия побед: 1 - 0
Сассуоло
Италия. Серия А 2021/2022, 5 тур
Стадион Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо), зрителей: 7353
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.755.87
Фонбет 1.53 4.40 5.85
Мелбет 1.48 4.65 7.23
1XBET 1.58 4.68 5.95
BetBoom 1.49 4.75 6.34
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    3' (1:0) Госенс Робин (8) (Малиновский Руслан (18))
     
    37' (2:0) Дзаппакоста Давиде (77) (Сапата Дуван (91))
     
    61' Малиновский Руслан (18)
     
    63' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    2
    69' Госенс Робин (8) уходит с поля, Пеццелла Джузеппе (13) вышел на поле
    69' Дзаппакоста Давиде (77) уходит с поля, Мехле Йоаким (3) вышел на поле
     
    74' Пеццелла Джузеппе (13)
     
    2
    84' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Пикколи Роберто (99) вышел на поле
    84' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    25' Феррари Джанмарко (31)
     
    44' (2:1) Берарди Доменико (25) (Мюльдюр Мерт (17))
     
    2
    60' Маньянелли Франческо (4) уходит с поля, Харруи Абду (20) вышел на поле
    60' Бога Жереми (7) уходит с поля, Распадори Джакомо (18) вышел на поле
     
    67' Траоре Хамед (23) уходит с поля, Джуричич Филип (10) вышел на поле
     
    2
    82' Фраттези Давиде (16) уходит с поля, Лопес Максим (8) вышел на поле
    82' Дефрель Грегуар (92) уходит с поля, Скамакка Джанлука (91) вышел на поле
     
    90+1' Лопес Максим (8)
    Голы
    Госенс Робин
    ассистент Малиновский Руслан     		1:0 3’
    Дзаппакоста Давиде
    ассистент Сапата Дуван     		2:0 37’
    44’ 2:1 Берарди Доменико
    ассистент Мюльдюр Мерт
    Наказания
    25’ Феррари Джанмарко
    Малиновский Руслан 61’
    Пеццелла Джузеппе 74’
    90+1’ Лопес Максим
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Распадори Джакомо Бога Жереми
    60’ Харруи Абду Маньянелли Франческо
    Иличич Йосип Малиновский Руслан 63’
    67’ Джуричич Филип Траоре Хамед
    Пеццелла Джузеппе Госенс Робин 69’
    Мехле Йоаким Дзаппакоста Давиде 69’
    82’ Лопес Максим Фраттези Давиде
    82’ Скамакка Джанлука Дефрель Грегуар
    Пикколи Роберто Сапата Дуван 84’
    Пашалич Марио Пессина Маттео 84’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		5 Удары в створ 1
    		17 Фолы 16
    		5 Угловые 5
    		2 Офсайды 0
    		48% Владение мячом 52%
    		0 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Kuvkil (раскрыть)
    22 сентября в 00:09
    В Урал, или Уфу? Не приглашают ни туда, ни туда, вообще никуда
    протон
    протон
    21 сентября в 23:42
    Аталанта МАлиновского победила Сассуоло
    Лакшери
    Лакшери
    21 сентября в 23:05
    Да, хотябы в аренду, хз че он сидит ждет, он ведь понимает что у него не получается в Аталанте, мб предложений нету
    Kuvkil
    Kuvkil
    21 сентября в 22:46
    Да, Миранчуку надо уходить в другой клуб.
    протон
    протон
    21 сентября в 22:32
    Миранчуку нужно валить из Аталанты в любую команду, где будет постоянно играть.
    beefs
    beefs победа хозяев или ничья
    21 сентября в 21:19
    «Аталанта» не показывала вы-дающейся игры в последних турах, но постепенно бергамас-ки прибавляют и находят свою игру. «Сассуоло» для команды Гасперини является очень удобным соперником – в 15 матчах кряду «нероверди» не могут победить. Сейчас «Сас-суоло» находится в явном кри-зисе.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Победа хозяев всухую - да
    21 сентября в 00:55
    Матч двух интересных коллективов, которые по сравнению с прошлым сезоном выглядят чуть хуже себя обычных. Оба коллектива сейчас находятся в средине турнирной таблицы и их разделяет как раз одна победа.

    Если сильные и слабые стороны "Аталанты" всем известны, то посмотреть на "Сассуоло" после ухода де Дзерби интересно. Одна вещь у гостей точно остаётся константой – отличная атака и ужасная оборона, которая постоянно проваливается и пожарит. Но учитывая, что "богиня" также обороняется не очень и вероятно сыграет без Демирала в защите, атакующий квартет команды Алессио Дионизи Бога-Дюричич-Берарди-Распадори явно создаст "бергамаскам" немало проблем.

    Хозяева, учитывая потери Муриэля и Хатебура, сыграют 3-4-2-1, где впереди все надежды лягут на плечи Дувана Сапаты. Гости же традиционно используют расстановку 4-2-3-1, но будут иметь проблем в опорной зоне в связи с долгим отсутствием Педро Обьянга из-за проблем с сердцем. Учитывая подбор атакующих хавов у Гасперини, этот факт может минимально склонить чашу весов в пользу хозяев, тем более, до ничьи между этими командами в мае "бергамаски" одолевали "Сассуоло" восемь раз подряд.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    21 сентября в 00:47
    Аталанта встречает Сассуоло, которые так и не смогли забить Торино. Я считаю, что Сассуоло наиграют на победу в этой встрече, потому что им очень везёт! Не зря они являются самым везучим итальянским клубом. Аталанта с трудом прошли Салернитану, скорее отскочили, потому что Салернитана давили всю игру (это можно понять по статистике и по самому матчу). Тут будет уверенная П2 Всем удачи и пока!
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