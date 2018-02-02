Джорджевич: «Луческу знает очень много языков, но они перемешиваются у него в голове»

Арендованный тульским «Арсеналом» нападающий «Зенита» Лука Джорджевич вспоминает о той эпохе «сине-бело-голубых», когда командой руководил Мирча Луческу:

«Лодыгин говорил, что Мирча порой вёл себя странно – путал языки и обращался к русскому на португальском и наоборот? Да, так всё и было. Я знаю множество историй про Луческу, но все рассказать не могу. Он знает очень много языков, но, видимо, они иногда перемешиваются у него в голове. Однажды во время тренировки он кричал Роберту Маку: „Mak, do you speak English?“. Тот отвечает: „Yes“. И тут же Луческу выдаёт на чистом русском: „Тогда играй ближе, ближе играй!“. Вся команда лежала на газоне от смеха.

Возможно, такое было и во время игр. Но я больше помню игру с „Маккаби“ в Лиге Европы, фантастический матч, когда мы отыгрались с 0:3 и победили 4:3, а я забил победный гол. Когда мы зашли в раздевалку, не могли поверить в происходящее, ребята поздравляли меня. И тут заходит Луческу, подходит ко мне и говорит: „О'кей, парень, хорошо, но в моменте с голом ты должен был отдать пас, а не бить по воротам“. Помню Кришито, Нету и другие ребята подскочили и начали меня защищать: „Эй, Мистер, о чём вы говорите? Он спас наши задницы!“»

Напомним, что сейчас румынский специалист возглавляет сборную Турции.