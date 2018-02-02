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Джорджевич: «Луческу знает очень много языков, но они перемешиваются у него в голове»

сегодня, 10:33

Арендованный тульским «Арсеналом» нападающий «Зенита» Лука Джорджевич вспоминает о той эпохе «сине-бело-голубых», когда командой руководил Мирча Луческу:

«Лодыгин говорил, что Мирча порой вёл себя странно – путал языки и обращался к русскому на португальском и наоборот? Да, так всё и было. Я знаю множество историй про Луческу, но все рассказать не могу. Он знает очень много языков, но, видимо, они иногда перемешиваются у него в голове. Однажды во время тренировки он кричал Роберту Маку: „Mak, do you speak English?“. Тот отвечает: „Yes“. И тут же Луческу выдаёт на чистом русском: „Тогда играй ближе, ближе играй!“. Вся команда лежала на газоне от смеха.

Возможно, такое было и во время игр. Но я больше помню игру с „Маккаби“ в Лиге Европы, фантастический матч, когда мы отыгрались с 0:3 и победили 4:3, а я забил победный гол. Когда мы зашли в раздевалку, не могли поверить в происходящее, ребята поздравляли меня. И тут заходит Луческу, подходит ко мне и говорит: „О'кей, парень, хорошо, но в моменте с голом ты должен был отдать пас, а не бить по воротам“. Помню Кришито, Нету и другие ребята подскочили и начали меня защищать: „Эй, Мистер, о чём вы говорите? Он спас наши задницы!“»

Напомним, что сейчас румынский специалист возглавляет сборную Турции.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:22
Бедный Мирчу...) Не зря видимо он потряхивал головой и в последнее время разговаривал сам с собой..). Теперь понятно почему у Манчини пол состава аргентинцев))
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
сегодня в 11:52
Румын хоть путался из-за возраста и нескольких языков, а чего "сын вовы сам вова" путается в одном русском?
clop
clop ответил fcspartak
сегодня в 11:29
fcspartak:
ждем степанов с комментариями про задницы))) в таком вопросе без икспердов не обойтись)
Подозреваю, что ты сейчас зашел на эту новость через поисковик по слову "задница", если акцентировал внимание именно на этом слове. Постарайся прочитать текст заметки полностью - и ты поймешь, что Лука рассказал весьма забавные истории. Оторви взгляд от задницы - расширь свой кругозор!
hohoл
hohoл
сегодня в 11:29
Я вот прикидываю, что бы какой-то чепушила, возразил САФу, что он сделал верное решение, а не отдал пас. Такие же моменты были и в МЮ, но никто и пискнуть не смел. По этому команда достигала успехов, а вот убогий зенит, с его мега звездами, позволяю себе хайло открывать, что в итоге, мы все видим...
Вам в Зенит Любого физрука дай, так вы тренера измените, но не сами...
clop
clop
сегодня в 11:23
Лука с утра поднял настроение своими историями. Позитивный паренек :)
starche
starche
сегодня в 11:15
......."перемешиваются в голове "..........с опилками...........
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:02
огонь про Мака.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 10:55
ждем степанов с комментариями про задницы))) в таком вопросе без икспердов не обойтись)
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 10:52
Нашим парням немного легче, т. к. знают только русский ,письменный и устный - на твердую троечку и русский матерный - в совершенстве. Но уклон идет в сторону последнего, без него слепить более-менее грамотную фразу довольно трудно !
azures
azures
сегодня в 10:52
У Джорджевича мало футбола в голове, вот и бегает из команды в команду.
Kerri
Kerri
сегодня в 10:48
Было и прошло!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:45
C чего вдруг вспомнили старого румына? Его давно нет в команде, впрочем, как и Джорджевича...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:40
Пора уже забыть об этом тренере, вряд ли он вернется в Россию тренировать.
Кlassе
Кlassе
сегодня в 10:38
А мне тут ставили троллинг и бан, когда я говорил, что плаческу пребывает в маразме.
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