«Атлетик» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Атлетик» – «Арсенал», который состоится 16 сентября 2025 года.

«Атлетик»

Клуб из Бильбао не играл несколько сезонов в Лиге чемпионов и в городе очень ждут первый тур, который команда проведет на своем поле. «Атлетик» сыграет с одним из лидеров АПЛ «Арсеналом» и судя по последним матчам в чемпионате, форма хозяев вызывает настороженность. Тем не менее, коллектив постарается достойно выглядеть и хотя бы не дать себя обыграть на уютном стадионе «Сан Мамес».

13 сентября «Атлетик» проиграл на своем поле «Алавесу» (0:1), а четвертого числа минимально уступил «Осасуне» (0:1).

«Арсенал»

«Канониры» выглядят куда увереннее своего оппонента и отстают от лидера «Ливерпуля» всего на три очка. Команда показывает хорошую результативность, что очень пригодится в Испании, ведь соперник умеет играть в закрытый футбол и обороняться. Гости едут за победой, но ничейный счет также будет для них вполне сносным результатом.

13 сентября «Атлетик» обыграл «Ноттингем Форест» (3:0), а 31 августа на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Атлетик» – 4.5

Ничья – 3.55

Победит «Арсенал» – 1.87

Статистика

Пять последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти домашних матчей «Атлетика» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В официальных поединках команды между собой не встречались ранее

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.02. Предполагаем, что обе команды в очередной раз обменяются голами, а победит более удачливый в этот вечер клуб.