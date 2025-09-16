ПСВ – «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1757972008

сегодня, 00:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСВ – «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 16 сентября 2025 года.

ПСВ

ПСВ является сейчас сильнейшим клубом Нидерландов и борется за лидерство в чемпионате с традиционными соперниками в лице «Аякса» и «Фейеноорда». Однако сейчас коллективу максимально важно начать успешно выступления в Лиге чемпионов, и он имеет все для этого шансы, принимая малоопытного чемпиона Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз». Тем не менее, хозяева должны понимать, что недооценка соперника приведет к серьезным проблемам.

13 сентября ПСВ на выезде обыграл в результативной игре «Неймеген» (5:3), а 30 числа неожиданно на своем поле уступил «Телстару» (0:2).

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Юнион Сент-Жиллуаз» не имеет за плечами годов выступлений в еврокубках, но как и все команды мечтает попасть в плей-офф. В первой игре гости постараются быстро адаптироваться к сопернику и не дать ему много пространства для атак, в то же время подыскивая варианты для себя. Гостей несомненно устроит любой результат кроме поражения и они готовы за него бороться до последней минуты.

13 сентября «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на выезде «Дендер» (1:0), а 31 августа справился с «Андерлехтом» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит ПСВ – 1.82

– 1.82 Ничья – 3.9

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 4.3

Статистика

Бельгийский клуб проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти домашних матчей ПСВ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» В единственной товарищеской встрече два месяца назад между клубами сильнее оказался ПСВ (1:0).

Прогноз