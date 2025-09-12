Близнецы на чемпионатах мира: парагвайские «близнецы» Инсфраны родились не в один день, и даже не в одном месяце, у них разница в возрасте почти 9 лет. Очередная мистификация в истории мундиалей

1757667396

сегодня, 11:56

Да, какие только повороты не обнаруживаются при доскональной проверке, казалось бы, уже глубоко устоявшихся фактов.

Про парагвайских близнецов, братьев Инсфранов, я слышал задолго до этого расследования. Есть такой факт, многие зарубежные, да и наши источники его не отрицали — были такие братья-близнецы с похожими именами Элихио и Элисео Инсфраны.

Когда начал собирать архивные документы на братьев, да и на всю команду Парагвая из заявки на ЧМ -58, то обнаружил, что на Элихио вовсе нет документов — я писал об этом ранее.

Только я вам не говорил, что искал я данные на Элихио тоже 1935 года рождения, раз Элисео родился 21 октября 1935 (есть документ).

Было несколько документов на некоего Элихио Инсфрана, 1927 года рождения. Это были документы о фиксировании его смерти в 1997 в возрасте 70 лет. Как-то тогда не очень связывались эти 70 лет в 1997 году и рождение в 1935 году.

Но постепенно стали всплывать и другие подробности, по которым выходило что близнецы вполне могли быть даже не братьями! В архивных документах фамилия отца у обоих одинаковая — Антонио Инсфран. В одном из документов он указан как Доминго А. Инсфран. А вот матери у «близнецов» совершенно разные.

Да ведь и на фото Элихио и Элисео ну никак не походили друг на друга, это тоже вызывало подозрение.

Поиски в бразильских газетах и журналах — одни из самых доступных и легких поисков. Там, правда, нужно выбрать десятилетие, внутри которого будет произведён поиск. Чаще всего я выбирал 50-е годы, с 1950 по 1959.

Но как-то я залез в 1960 год и обнаружил там статью об Элихио Инсфране. Вот тогда-то вновь пришлось находить архивные документы про того Элихио, который умер в 1997 в 70 лет. Тогда-то и встало всё на место.

Давайте по порядку.

Бразильское издание Revista do Esporte (Рио-де-Жанейро) 13 февраля 1960 опубликовалдо интервью с Элихио Инсфраном, там же были приведены его некоторые биографические данные и те самые три фотографии, которые и тиражируются в интернете.

Вот начало статьи об Элихио Инсфране:

В заголовке отражено желание Элихио поиграть в его любимом клубе Фламенго.

В первом же абзаце мы читаем, что этому футболисту 32 года! Ну, никак он не мог родиться в 1935, так что «близнецы» сразу посыпались.

В нижнем абзаце приведены более подробные данные его биографии: родился 6 ноября 1927, отца звали Антонио Инсфран, маму — Делия Диас. Рождён в парагвайском городе Лимпо.

Хорошо. А вот что было в архиве найдено на некоего Элихио Инсфрана:

Это карта военучёта. Фото от 1943 года, конечно, сильно отличается внешность от тех фото, что были опубликованы в 1960.

Посмотрите на место рождения — Лимпио, родители Антонио Инсфран и Делия Руис. К сожалению, других связанных документов нет, так что выяснить как была фамилия матери — Диас или Руис, или это обе её фамилии — сейчас почти невозможно.

Обратите внимание на год рождения в карте военучёта — 1926, день и месяц те же, что и в бразильском журнале. Но года разнятся.

Присмотритесь к статье — в 3-м абзаце есть цифра 60. Это Элихио говорит корреспонденту, что хотел бы завершить карьеру в марте 1960 года. Напомню, что статья вышла в феврале 1960.

Но, если считать, что интервью взято в феврале, то футболисту было уже не 32, а 33 года. Он сам ведь не мог напутать, это он сам назвал в интервью свой возраст.

Да и про завершение карьеры — если бы интервью было в феврале или в январе, то вряд ли бы речь шла о годе, просто сказал бы, что в марте закончу. Именно поэтому я предполагаю, что интервью было взято в октябре 1959, когда Элихио было действительно 32 года. И тогда действительно он родился в 1926, а 6 ноября 1959 ему исполнилось 33. Так что карта военучёта указывает истинный год рождения, 1926.

А вот и документ от июня 1997 и его возраст:

Смерть наступила 21 июня 1997. Значит, действительно, Элихио было полных 70 лет. Всё логично. Только в бразильском журнале год рождения указан неверно.

Интересны не только фото Элихио Инсфрана в журнале, но и подписи к ним.

Вот фото на стр.23 того бразильского журнала:

В тексте на фото переданы слова самого Инсфрана о том, что на родине ему уже трудно найти клуб, а в Бразилии бы он поиграл ещё.

Вот фото со следующей страницы:

В подписи однозначно сказано, что Элихио завершит карьеру в марте СЛЕДУЮЩЕГО года и хочет остаться во Фламенго. Так что с мартом 1960 года тоже разобрались, как и с интервью, взятом в 1959.

Кстати, в ноябре-декабре 1959 проходил первый чемпионат Южной Америки сборных Вооружённых сил. Так вот Элихио Инсфран (звание 1-й сержант) был в составе той сборной Парагвая. И интервью, наверняка, взято в предверии этого турнира.

На той же странице в бразильском журнале было и третье фото с не менее интересной подписью:

В 1948-50 Элихио играл за клуб Серро Портеньо (в молодёжном составе с 1946), был лучшим бомбардиром в клубе, в 1950 они стали чемпионами страны, он забил 14 голов (в сезоне 1948 забил 16). Играл Элихио на правом краю в нападении. В то время многие парагвайцы перебрались играть в Колумбию. Два года играл там и Элихио. Фото его в составе колумбийского клуба Депортиво Перейра я приводил в предыдущей статье про близнецов.

Но дадим ещё раз:

Элихио, как и положено правому крайнему присел на фото слева (для нас). Крупнее:

В подписи же к фото из бразильского журнала Элихио вспоминает, что в Колумбии в своём дебютном матче он играл против звезды местного клуба бразильца Элено де Фрейтаса. Но вот стать лучшим бомбардиром в колумбийском клубе парагвайцу не удалось, потому что в клубе появился великий Ди Стефано.

Колумбийские хозяева клуба придерживали зарплату игрокам, поэтому Элихио уехал из Колумбии. Хотел было осесть в Венесуэле, но его клуб Серро Портеньо запросил безумный трансфер, пришлось вернуться в Парагвай. Причём Элихио был капитаном Серро Портеньо (и на момент интервью тоже).

Жена Элихио недолюбливала футбол и пилила мужа за его занятия. Именно поэтому Элихио и завязал с футболом в 1960.

Кроме тех трёх фото и нескольких на общих — в целом и нет других фото Элихио Инсфрана. Так что из карты военучёта будет его самое чёткое фото, в 17 лет:

Словосочетание «братья Инсфраны» в бразильских издания за все десятилетия встречается всего-то 3 раза. Не густо, если иметь в виду, что родные братья Элисео Инсфран и Антонио Инсфран играли вместе за сборную Парагвая.

Но в бразильских газетах почему-то все 3 случая про братьев Инсфран оказались вовсе не про братьев — такие вот парадоксы. В том же журнале Revista do Esporte в номере 51 за 1960 г. есть вот такое фото этих якобы «братьев» Инсфран:

Это, как видите, Элихио Инсфран и его племянник Арсенио Инсфран, которому не было и 19 лет. Именно эти «братья» Инсфран играли вместе за сборную Вооружённых сил на чемпионате Южной Америки в конце 1959, проходившего в Бразилии. Арсенио был в звании капрала.

Отца Арсенио звали также Арсенио, и тоже Инсфран. Какой он был по счёту родной брат (или не родной вовсе) для Элихио сказать трудно. Точно известно, что перед Элихио в семье рождались два старших сына, Рохелио и Алехандрино.

Во многих источниках утверждается, что Элихио Инсфран играл лишь за клуб Гуарани из Асунсьона. Но, как видим, это не совсем так.

Что касается его выступлений за первую сборную Парагвая, то тут ухо надо держать востро. Например, многоуважаемый источник сайт rsssf по турнирам Copa America в марте-апреле 1959 (в Аргентине) во всю утверждает, что в составе команды Парагвая играл Элихио Инсфран. Факты же говорят о другом Инсфране — о его якобы «близнеце» Элисео Инсфране, который был правым инсайдом, «восьмёркой» и в клубе, и в сборной.

Вот презентация Парагвая (часть) в чилийской газете La Nacion уже во время турнира:

Чуть выделил именно 23-летнего Элисео Инсфрана, правого инсайда, играл во всех 6 матчах на турнире.

Вот фото из чилийского журнала Estadio от того же числа 19 марта 1959, пятёрка нападения парагвайцев на полях Аргентины:

Элисео Инсфран (второй слева) узнаваем моментально, по крайней мере это точно не Элихио. Но запомните это фото, оно ещё пригодится по другим игрокам. Кстати, крайним справа мы видим уже знакомого нам по составу Парагвая на ЧМ -50 Каньете. А вот остальные так или иначе связаны с заявкой на ЧМ -58.

Сайт rsssf и на втором турнире Copa America, который проводился в том же 1959 (в Эквадоре), в составе Парагвая настойчиво указывает на участие именно Элихио Инсфрана, на сей раз они его пишут даже подробнее — Элихио Антонио Инсфран. Нет, и на том экстренном турнире Copa (всего 5 команд, сыграли по 4 матча каждая) в составе Парагвая была всё та же «восьмёрка» Элисео Инсфран.

Пока готовил статью, Карел Стоккерманс, который заведует несколькими разделами на сайте rsssf, сообщил, что исправил имя Инсфрана — теперь на обоих Copa America в 1959 на сайте rsssf значится Элисео.

По тому экстренному турниру вообще мало и фото, и другой информации. Вот протокол первого матча турнира Бразилия — Парагвай в бразильской газете:

Чемпионы мира 1958 выиграли 3:2. Хотя в самом протоколе можно увидеть цифру 5 вместо 3. Опечатка, коих много и в фамилиях игроков. Например, Сильвио Пароди (брат того Пароди, что забивал на мундиале в 1958) оформил дубль, но в газете читаем гол у Пароди и пенальти у Парди, буковку пропустили. У бразильцев все голы также забил один игрок.

В составе парагвайцев можно насчитать 11 имён. Но посмотрите (я выделил) — Eliseo и Insfran оказались двумя разными игроками. Просто пропустили защитника Карлоса Монина, и, недолго думая, разделили имя и фамилию у Инсфрана.

Сайт 11v11 по обоим Copa America в 1959 правильно указывает участие в матчах именно Элисео Инсфрана. Но вот тот же сайт совершенно неверно отдаёт Элихио два матча в 1955 с бразильцами за кубок Освальдо Круса. В 1955 19-летний Элисео Инсфран получил хвалебную прессу в Бразилии, был весьма заметен в атаке парагвайцев. Элихио не играл тогда в сборной.

Вот фото молодого 20-летнего Элисео Инсфрана в бразильской газете в день первого матча против Бразилии 11 ноября 1955:

Фото, возможно, сделали раньше, так как в подписи к нему сказано, что Элисео 19 лет — но ему исполнилось 20 лет 21 октября того года.

Его фото ходили тогда по бразильской прессе:

Сайт 11v11 также отдаёт Элихио матч за сборную аж в 1963 против Аргентины. Мы же помним, жена настояла, чтобы Элихио закончил в 33 года, в 1960. А в 1963 играл Антонио Инсфран, родной брат Элисео. Их фото были в предыдущей статье.

Перед ЧМ -58 26 апреля Аргентина и Парагвай играли в Буэнос-Айресе повторный матч. В первом 20 апреля в Асунсьоне минимально победили аргентинцы. Многие источники утверждают, что в повторном матче играл Элихио Инсфран. Вот отчёт о матче в аргентинской прессе:

Видим, что Инсфран вышел на замену, заменил Пароди, который играл правого инсайда. Делайте выводы сами — кто именно из Инсфранов сыграл. К сожалению. В этом объёмном отчёте о матче такие подробности не отражены.

Вот не совсем чёткий скан парагвайской газеты от августа 2020, статья посвящена Элисео Инсфрану, он скончался 17 августа 2020. Заголовок красноречив:

Перевод заголовка: «Восьмёрка» блистала собственным светом. Хотя в матчах в 60-х годах Элисео играл и левого инсайда. Но чаще, конечно, он был «восьмёркой».

Есть сайт этой газеты, есть поиск архивных статей, года с 2010 кажется. Но этой статьи найти не удалось. Мой парагвайский знакомый, историк (не только по теме футбола) Альберто Кандия (ударение на А в фамилии) спросил про такую газету у сына Элисео Инсфрана в соцсети f. Я также спросил у сына Элисео про родство его отца и Элихио Инсфрана. Пока ответов нет. Подождём. Небыстрый это процесс — отклики родственников.

Кстати, в соцсети на страничке Хорхе Инсфрана (сына Элисео) есть несколько фотографий отца, я вам их предоставлю в конце этой статьи. Мой знакомый парагваец Альберто в своём подробном посте об Элисео Инсфране перечисли все клубы, за которые тот играл. Так вот в клубе Гуарани Элисео играл с 1950 по 1961 годы. А в 1961 оказался в итальянской Сампдории. Хотя на сайте по статистике Серии А и Серии В я не нашёл упоминания о парагвайце. Потом был Серро Портеньо, вновь Гуарани, в 1966 играл в Колумбии. Затем пару сезонов играл в парагвайском Либертаде, был в чилийском команде, затем в Спортиво Лукенье. А с 1970 по 1978, с перерывами, Элисео Инсфран играл в разных клубах в США . Он был первым парагвайским футболистом, заигравшим в Америке.

Вот фото из семейного архива, Элисео где-то на просторах США :

Вы наверняка обратили внимание, что в заголовке в газете к имени Элисео прибавили слово Nino, правильнее было бы Niño (ребёнок). У него и впрямь детское лицо. Но было и другое прозвище у этого футболиста — Pitogue (Питог), это птица такая есть. Происхождение этого прозвища также загадка.

В предыдущей статье я, кажется, уже говорил, что Элихио Инсфран не сыграл за первую сборную Парагвая ни одного матча. В апреле 1958 он также не играл. Ведь в заявку сборной на ЧМ -58 он попал совершенно внезапно. Это весьма занятная история. Придётся познакомиться с ещё 3 или 4 футболистами Парагвая.

В предыдущей статье про других футболистов Парагвая был дан список из бразильской газеты с именами парагвайских сборников. Самым последним там был указан 30-летний левый крайний Рохелио Бедойя. Он был из клуба Либертад, в сборной был в резерве на позицию, на которой играл Флоренсио Амарилья. Об этом футболисте с необычной судьбой мы говорили в статье, посвящённой только ему.

Вот фото этого игрока-актёра в 50-х, когда он был только футболистом, и имя, и фамилию которого бразильцы коверкали как могли:

Бедойя вылетел из Асунсьона вместе с остальными игроками на мундиаль в Швецию. Но парагвайцы несколько дней подготовки проводили в Бразилии, в городе Посус-ди-Калдас (Poços de Caldas), где-то между Рио и Сан-Паулу, ближе к последнему. Это город-курорт, но не на побережье, и там термальные источники.

В этом городе парагвайцы тренировались, готовились к мундиалю. И вот на одной из тренировок защитник Хосе Висенте Лескано приложился к ноге левого «крайка» Бедайо. Приложился капитально, перелом, то ли большой берцовой, то ли повреждено колено, в разных источниках пишут разное. Но Бедойя был вынужден после посещения бразильской больнички улететь в Парагвай — какой уж тут мундиаль.

Вот так выглядел Бедойя в 17 лет:

Как видим, весной 1958 (когда была объявлена предварительная заявка Парагвая) Бедойе не было ещё полных 30 лет.

Вот так выглядел 27-летний Бедойя в чемпионском составе клуба Либертад:

Левый край нападения — это Бедойя, сидит крайним справа по фото.

Главный тренер сборной Парагвая Аурелио Гонсалес желал видеть в составе на замену Бедойе игрока из… второго дивизиона. Речь о Теобальдо Мельгарехо, игроке клуба Президенте Хайес. Теобальдо был забивным с очень хлёстким и мощным ударом и на то время был лучшим бомбардиром турнира второго дивизиона.

В то время не сам тренер определял состав. Вокруг кандидатов на вакантное место разгорелся «баттл». Представители трёх крупных клубов (Олимпия, Гуарани и Серро Портеньо) выдвинули своих кандидатов на поездку в Швецию. Кроме Мельгарехо на место претендовали также Элихио Инсфран и Ильдефонсо Санабрия. Всё решилось голосованием, победил Элихио Инсфран. И ему срочно пришлось паковать чемодан и выезжать в Бразилию.

20 мая 1958 в одной провинциальной бразильской газете появилась статья о том, что вместо Бедойя в расположение сборной срочно вызван Ильдефонсо Санабрия:

В этой же статье в заголовке сказано, что 6 сборников Парагвая на сборах в Бразилии травмированы — даже на тренировках не давали спуску своим же. С травмами были игроки основы Агуэро и Ачукарро. А Бедойя теперь выбыл. Сказано также, что парагвайцы (из-за травм) отказались от нескольких товарищеских матчей в 3 штатах Бразилии. А также отменили матч с Палермо, который был запланирован на 1 июня уже в Италии.

В тот же день 20 мая 1958 в другой бразильской газете, но из Сан-Паулу, сообщали, что вместо Бедойя в сборную Парагвая вызван Элихио Инсфран:

Теобальдо Мельгарехо было в то время 24 года, он действительно был левым крайним. После того, как Аурелио Гонсалесу не удалось заполучить в мае 1958 в сборную Мельгарехо, он после мундиаля уговорил игрока перейти в Олимпию, которую Гонсалес тренировал. И игрок из вновь пробившегося в высший дивизион клуба перешёл в Олимпию, в те годы она становилась чемпионом год за годом. В 1959 Мельгарехо уже играл в Олимпии (стал чемпионом), через год уже играл в финале Кубка Либертадорес и был капитаном команды. А его прежний клуб без него вновь «упал» во второй дивизион.

Вот фото (уже знакомое нам ранее) клуба Олимпии:

Слева стоят Аурелио Гонсалес, тренер сборной и клуба Олимпия, и капитан сборной на ЧМ -58 Эдельмиро Аревало при усах. По обеим сторонам от вратаря (в футболке без полосы) стоят братья Лескано, слева по фото Клаудио, справа Хуан Висенте, оба были в Швеции на мундиале. Следом (при усах) стоит Элихио Эчагуе, ещё один игрок основы на ЧМ -58. Кстати, тренером Олимпии по физподготовке (стоит крайним справа) был Хулио Сесар Феррейра, который был со сборной в Швеции, он есть на нескольких общих фото в Ватикане в мае 1958 по пути в Швецию.

В нижнем ряду среди нападающих нет ни одного участника ЧМ -58. А крайним справа (при усах) как раз Мельгарехо.

Без усов в 17 лет Теобальдо Мельгарехо был таким, к сожалению, фото чуть пострадало от времени, но документ есть документ:

Ильдефонсо Санабрия в марте-апреле 1959 играл за сборную на Copa America. По мнению чилийской газеты La Nacion Ильдефонсо был самым молодым в составе парагвайцев на турнире. Они его назвали «Бенджамином», как в Ветхом Завете был назван самый молодой сын Иакова. И было фото парагвайца на первой полосе в номере от 12 марта 1959:

Санабрия справа по фото. Вместе с ним Сильвио Пароди, двоюродный брат Хосе Пароди, игравшего на ЧМ -58.

Да ведь Санабрию вы уже видели в этой статье ранее, там была вся пятёрка нападения Парагвая, фото из чилийского журнала Estadio. Ильдефонсо Санабрия играл почти во всех матчах на турнире на позиции правого крайнего.

В составе тогда у парагвайцев был ещё один Санабрия, Карлос, полузащитник, сыграл во всех матчах на Copa. Не перепутайте. Причём и Ильдефонсо, и Карлос были 1936 года рождения. Ильдефонсо был чуть старше. Каетано Ре (1938 г.р.) был ещё моложе их — так что на роль «Бенджамина» в том составе парагвайцев Ильдефонсо явно не подходил.

Как видим, в результате голосования ответственных дяденек в Швецию вместо почти 30-летнего Рохелио Бедойя отправили не 22-летнего Ильдефонсо Санабрия, и не 24-летнего Теобальдо Мельгарехо. Поехал 31-летний Элихио Инсфран.

Кто, где и с какого бодуна вдруг «скрестил» Элихио Инсфрана и Элисео Инсфрана, объявив их близнецами — сия тайна покрыта мраком. Попадался на эту выдумку и я не раз. Теперь вот прояснилось.

Мой знакомый парагваец Альберто Кандия в своем подробном посте про Элисео написал, что они с Элихио просто братья, как и с Антонио Видалем. По документам Элисео и Антонио — родные братья, отец и мать у них одни и те же. А вот у Элихио Инсфрана отец, вероятнее всего, тот же, а мать другая. Так что получается, что Элихио и Элисео — единокровные братья по отцу, разница в возрасте у них почти 9 лет.

Надеюсь, что Хорхе Инсфран, сын Элисео, ответит в соцсети и прояснит этот вопрос поточнее.

Теперь несколько фото Элисео Инсфрана.

Это из газеты, капитаны Элисео Инсфран и бразилец Белини:

Как и обещал, несколько фото из соцсети со странички Хорхе Инсфрана, на которых его отец Элисео Инсфран в разные годы.