«Атлетико» - «Валенсия»: Гризманн и Коста начнут в «старте»

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Валенсией».
«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин, Савич, Врсалько, Сауль, Коке, Феррейра Карраско, Корреа, Гризманн, Коста.
«Валенсия»: Нето, Гайя, Гарай, Паулиста, Везу, Лато, Кондогбиа, Парехо, Максимович, Дзадза, Мина.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью.
Проиграть 6 матчей подряд....4 уже позади....в оставшихся двух Атлетико и Барса помогут....)))
Ужасная статистика валенсийцев........
Проиграть 6 матчей подряд....4 уже позади....в оставшихся двух Атлетико и Барса помогут....)))
Ужасная статистика валенсийцев........