  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Аталанта» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 22:01
«Аталанта» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Брюгге», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Аталанта»

Команда из Бергамо не показывает стабильный футбол и первый матч в Лиге чемпионов крупно проиграла, однако это не значит, что шансов на выход в плей-офф очень мало. Во второй игре «Аталанта» принимает «Брюгге» и помнит вылет от бельгийцев из плей-офф прошлого розыгрыша турнира, поэтому постарается при родных болельщиках взять реванш.

27 сентября «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а 21 числа крупно на выезде обыграла «Торино» (3:0).

«Брюгге»

«Брюгге» набрал неплохой ход, а о хорошей готовности команды к сезону стало понятно, после того как она выбила в квалификации «Зальцбург». В первом туре команда справилась с представителем Лиги 1, а теперь попытается устоять в Италии. Если бельгийцы наберут хотя бы один пункт в этой игре, выезд уже пройдет для них не зря, лишь укрепляя шансы на место в плей-офф.

27 сентября «Брюгге» на выезде обыграл «Стандард» (2:1), а 24 числа сыграл в невероятную ничью с «Вестело» (5:5).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Аталанта» – 1.85
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Брюгге» – 4

Статистика

  • «Брюгге» выиграл семь из десяти последних поединков при одном поражении
  • Восемь последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
  • Два последних матча между клубами закончились победами «Брюгге»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что итальянский клуб в этот раз сыграет более внимательно и на своем стадионе возьмет стартовые три балла.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 