«Аталанта» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759172465

сегодня, 22:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Брюгге», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Аталанта»

Команда из Бергамо не показывает стабильный футбол и первый матч в Лиге чемпионов крупно проиграла, однако это не значит, что шансов на выход в плей-офф очень мало. Во второй игре «Аталанта» принимает «Брюгге» и помнит вылет от бельгийцев из плей-офф прошлого розыгрыша турнира, поэтому постарается при родных болельщиках взять реванш.

27 сентября «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а 21 числа крупно на выезде обыграла «Торино» (3:0).

«Брюгге»

«Брюгге» набрал неплохой ход, а о хорошей готовности команды к сезону стало понятно, после того как она выбила в квалификации «Зальцбург». В первом туре команда справилась с представителем Лиги 1, а теперь попытается устоять в Италии. Если бельгийцы наберут хотя бы один пункт в этой игре, выезд уже пройдет для них не зря, лишь укрепляя шансы на место в плей-офф.

27 сентября «Брюгге» на выезде обыграл «Стандард» (2:1), а 24 числа сыграл в невероятную ничью с «Вестело» (5:5).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Аталанта» – 1.85

Ничья – 4.05

Победит «Брюгге» – 4

Статистика

«Брюгге» выиграл семь из десяти последних поединков при одном поражении

Восемь последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами закончились победами «Брюгге»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что итальянский клуб в этот раз сыграет более внимательно и на своем стадионе возьмет стартовые три балла.