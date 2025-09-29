«Аталанта» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Брюгге», который состоится 30 сентября 2025 года.
«Аталанта»
Команда из Бергамо не показывает стабильный футбол и первый матч в Лиге чемпионов крупно проиграла, однако это не значит, что шансов на выход в плей-офф очень мало. Во второй игре «Аталанта» принимает «Брюгге» и помнит вылет от бельгийцев из плей-офф прошлого розыгрыша турнира, поэтому постарается при родных болельщиках взять реванш.
27 сентября «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а 21 числа крупно на выезде обыграла «Торино» (3:0).
«Брюгге»
«Брюгге» набрал неплохой ход, а о хорошей готовности команды к сезону стало понятно, после того как она выбила в квалификации «Зальцбург». В первом туре команда справилась с представителем Лиги 1, а теперь попытается устоять в Италии. Если бельгийцы наберут хотя бы один пункт в этой игре, выезд уже пройдет для них не зря, лишь укрепляя шансы на место в плей-офф.
27 сентября «Брюгге» на выезде обыграл «Стандард» (2:1), а 24 числа сыграл в невероятную ничью с «Вестело» (5:5).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Аталанта» – 1.85
- Ничья – 4.05
- Победит «Брюгге» – 4
Статистика
- «Брюгге» выиграл семь из десяти последних поединков при одном поражении
- Восемь последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
- Два последних матча между клубами закончились победами «Брюгге»
Прогноз
Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что итальянский клуб в этот раз сыграет более внимательно и на своем стадионе возьмет стартовые три балла.