«Атлетико» – «Айнтрахт» Франкфурт: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Айнтрахт» Франкфурт, который состоится 30 сентября 2025 года.
«Атлетико»
«Атлетико» не лучшим образом начал сезон и провел много слабых поединков, но победа над принципиальным соперником в последнем туре перечеркнула все негативные эмоции. «Матрасники» проиграли и первы тур Лиги чемпионов, поэтому нуждаются в победе над крепким представителем Германии «Франкфуртом». Хозяева имеют отличные шансы на победу, если не будут допускать глупых ошибок в обороне.
27 сентября «Атлетико» крупно обыграл в чемпионате мадридский «Реал» (5:2), а ранее вырвал победу у «Райо Вальекано» (3:2).
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» шел среди лидеров в Бундеслиге в начале сезона, но в последних турах забуксовал. Тем не менее, команда одержала победу в домашней игре Лиги чемпионов и теперь планирует обзавестись баллами на выезде. Трудно представить, как будет выглядеть немецкий коллектив в этот раз, но утверждать, что у них нет шансов на очки никак нельзя.
27 сентября «Айнтрахт» обыграл на выезде «Боруссию» М (6:4), а 21 числа команда на своем поле уступила «Унион Берлин» (3:4).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Атлетико» – 1.55
- Ничья – 4.6
- Победит «Айнтрахт» – 5.9
Статистика
- Семь последних матчей «Айнтрахта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Атлетико» выиграл восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико» Мадрид, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что «матрасники» будут сильнее и упорнее немцев на своем стадионе, что принесет им три балла.