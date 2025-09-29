«Атлетико» – «Айнтрахт» Франкфурт: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759174548

сегодня, 22:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Айнтрахт» Франкфурт, который состоится 30 сентября 2025 года.

«Атлетико»

«Атлетико» не лучшим образом начал сезон и провел много слабых поединков, но победа над принципиальным соперником в последнем туре перечеркнула все негативные эмоции. «Матрасники» проиграли и первы тур Лиги чемпионов, поэтому нуждаются в победе над крепким представителем Германии «Франкфуртом». Хозяева имеют отличные шансы на победу, если не будут допускать глупых ошибок в обороне.

27 сентября «Атлетико» крупно обыграл в чемпионате мадридский «Реал» (5:2), а ранее вырвал победу у «Райо Вальекано» (3:2).

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» шел среди лидеров в Бундеслиге в начале сезона, но в последних турах забуксовал. Тем не менее, команда одержала победу в домашней игре Лиги чемпионов и теперь планирует обзавестись баллами на выезде. Трудно представить, как будет выглядеть немецкий коллектив в этот раз, но утверждать, что у них нет шансов на очки никак нельзя.

27 сентября «Айнтрахт» обыграл на выезде «Боруссию» М (6:4), а 21 числа команда на своем поле уступила «Унион Берлин» (3:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Атлетико» – 1.55

Ничья – 4.6

Победит «Айнтрахт» – 5.9

Статистика

Семь последних матчей «Айнтрахта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Атлетико» выиграл восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» Мадрид, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что «матрасники» будут сильнее и упорнее немцев на своем стадионе, что принесет им три балла.