  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Кайрат» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 22:26
«Кайрат» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал» Мадрид, который состоится 30 сентября 2025 года.

«Кайрат»

Команда из Алматы для себя уже победила, ведь попасть с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в основной турнир удается далеко не каждому. «Кайрат» проиграл в первом туре в Лиссабоне, но этот матч для болельщиков клуба из Казахстана гораздо важнее, ведь они смогут наяву увидеть футболистов мадридского «Реала» и поддержать свою команду, что будет незабываемым воспоминанием.

22 сентября «Кайрат» на своем поле обыграл «Женис» (3:1), а 18 числа проиграл в Лиге чемпионов на выезде «Спортингу» (1:4).

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» не в лучшем настроении летит в Казахстан, ведь коллектив проиграл первый матч в нынешнем сезоне Ла Лиги и потеря большое преимущество над конкурентами. Тем не менее, на настрой в Лиге чемпионов это совершенно точно не повлияет и «Реал» с первых минут начнет искать подходы к воротам соперника и найдет их, вопрос только в количестве затраченного на это времени.

27 сентября «Реал» проиграл на выезде «Атлетико» (2:5), а 23 числа не имел проблем в чемпионате с «Леванте» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Кайрат» – 27
  • Ничья – 10.5
  • Победит «Реал» – 1.11

Статистика

  • «Реал» выиграл восемь из десяти последних поединков при двух поражениях
  • «Кайрат» проиграл лишь один матч из десяти последних на своем поле при семи победах
  • Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Реала» с форой (-1.5) во втором тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что в первом тайме хозяев будут больше готовы сопротивляться, но в итоге не смогут спасти свои ворота от нескольких мячей.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 