«Кайрат» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 22:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал» Мадрид, который состоится 30 сентября 2025 года.

«Кайрат»

Команда из Алматы для себя уже победила, ведь попасть с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в основной турнир удается далеко не каждому. «Кайрат» проиграл в первом туре в Лиссабоне, но этот матч для болельщиков клуба из Казахстана гораздо важнее, ведь они смогут наяву увидеть футболистов мадридского «Реала» и поддержать свою команду, что будет незабываемым воспоминанием.

22 сентября «Кайрат» на своем поле обыграл «Женис» (3:1), а 18 числа проиграл в Лиге чемпионов на выезде «Спортингу» (1:4).

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» не в лучшем настроении летит в Казахстан, ведь коллектив проиграл первый матч в нынешнем сезоне Ла Лиги и потеря большое преимущество над конкурентами. Тем не менее, на настрой в Лиге чемпионов это совершенно точно не повлияет и «Реал» с первых минут начнет искать подходы к воротам соперника и найдет их, вопрос только в количестве затраченного на это времени.

27 сентября «Реал» проиграл на выезде «Атлетико» (2:5), а 23 числа не имел проблем в чемпионате с «Леванте» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кайрат» – 27

Ничья – 10.5

Победит «Реал» – 1.11

Статистика

«Реал» выиграл восемь из десяти последних поединков при двух поражениях

«Кайрат» проиграл лишь один матч из десяти последних на своем поле при семи победах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Реала» с форой (-1.5) во втором тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что в первом тайме хозяев будут больше готовы сопротивляться, но в итоге не смогут спасти свои ворота от нескольких мячей.