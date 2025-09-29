«Буде/Глимт» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759175376

сегодня, 22:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Буде/Глимт» – «Тоттенхэм», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Буде/Глимт»

Команда из Норвегии за последние годы стала узнаваемой в Европы и сейчас принимает участие в основном этапе Лиги чемпионов. «Буде/Глимт» уже успел набрать одно очко и отстает от «шпор» на два пункта. Если хозяева на своем поле смогут обыграть представителя АПЛ , то резко взлетят на десяток мест в турнирной таблице и обойдут нынешнего соперника на один пункт, что подарит много эмоций болельщикам.

25 сентября «Буде/Глимт» на выезде обыграл «Одд» (3:1), а ранее поделил очки на выезде с «Русенборгом» (1:1).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» почти не проигрывает в последних матчах и старается достойно играть в АПЛ и Лиге чемпионов. Клуб с трудом выиграл первую игру в Лиге чемпионов и едет в Норвегию за второй победой, однако понимает, что очень много именитых коллективов на том стадионе проиграло, поэтому лондонский клуб сделает все, чтобы не допустить ошибок.

27 сентября «Тоттенхэм» сыграл вничью на своем поле с «Вулверхэмптоном», а 24 сентября переиграл в кубке английской лиги «Донкастер» (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Буде/Глимт» – 3.55

Ничья – 3.95

Победит «Тоттенхэм» – 2.12

Статистика

«Тоттенхэм» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Буде/Глимт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхем» выиграл оба матча у «Буде/Глимт» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что «Буде/Глимт» быстро поведет в счете и забьет в сумме 2-3 мяча в ворота лондонского клуба, чего должно хватит для победы.