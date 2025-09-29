«Галатасарай» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759176008

сегодня, 23:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Ливерпуль», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Галатасарай»

Турецкий клуб превосходит всех в своем чемпионате, но в Лиге чемпионов слишком высоких достижений не имеет. «Галатасарай» имеет известные имена в составе, однако не смог ничего противопоставить в первом туре Лиги чемпионов «Айнтрахту». Теперь на своем стадионе турецкий коллектив сыграет с «Ливперпулем» и попробует создать проблемы одному из лидеров АПЛ .

26 сентября «Галатасарай» обыграл на выезде «Аланьяспор» (1:0), а 22 числа уже на своем стадионе справился с «Коньяспором» (3:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» на выходных проиграл первую игру в АПЛ и позволил конкуренту себя догнать в турнирной таблице. В Лиге чемпионов, как и в чемпионате Англии у «красных» вся основная борьба впереди, но победа в Турции позволит набрать уже шесть очков и чувствовать себя уверенно до следующего тура, находясь среди лидеров в это длинной турнирной таблице из 32 команд.

27 сентября «Ливерпуль» проиграл на выезде «Кристал Пэлас» (1:2), а 23 числа обыграл в кубке лиги «Саутгемптон» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Галатасарай» – 4.6

Ничья – 4.6

Победит «Ливерпуль» – 1.65

Статистика

«Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль проиграл пять из десяти последних матчей на выезде с учетом серии пенальти

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

Поставить на победу „Ливерпуля“, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что команда Арне Слота не будет уступать турецкому клубу ни в чем, не смотря на выездной статус поединка, а реализует свои моменты в отличие от соперника.