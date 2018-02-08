  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кубок Либертадорес
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон---

Йоахим Лев - главный претендент на место Зидана в «Реале»

сегодня, 10:07

Йоахим Лев остается главным претендентом на место у руля «Реала». По информации испанской прессы, президент «королевского клуба» Флорентино Перес пришел к выводу, что мадридский коллектив нуждается в переменах, а Зинедин Зидан уже не сможет повторить последние успехи.

Конечно, Лев не покинет сборную Германии до окончания чемпионата мира 2018 года, а дальше все зависит от решения Немецкого футбольного союза, согласится ли он отпустить наставника, чей контракт действителен до 2020 года. Перес с нетерпением ждет окончания мундиаля. Если немецкий специалист не приведет «Бундестим» к чемпионству, шансы на то, что он уступит место другому, увеличатся.

Также сообщается, что «сливочные» рассматривают альтернативные варианты: Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Юрген Клопп, Гути и Маурицио Сарри.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хобби футбольных тренеров
Сегодня, 10:29Angry Ded в блоге В игре и вне игры1
Игроки «Челси» недовольны тренировками и плохим настроением Конте
Вчера, 05:41 17
«Реал» нацелился на тренера «Наполи»
06 февраля 10
«Челси» уволит Конте в ближайшие часы, Луис Энрике станет новым тренером
06 февраля 101
СМИ узнали зарплаты тренеров в чемпионате Франции
06 февраля 5
«Наполи» в марте проведет переговоры с Сарри по новому контракту
06 февраля 2
Обсудить
Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 12:56
да надо дать шанс Зизу, а в помошники взять Гути!!! а так лева неплохой кандидат. ну это уже на случай, тьфу-тьфу не дай бог. если у Реала совсем все плохо будет. я имею в виду счас выход в ЛЧ и матчи с псж!!!
cevin cigan
cevin cigan ответил Майкл59ru
сегодня в 11:56
Майкл59ru:
Если Клопп пойдёт в Реал,то только со своим арабчёнком Салахом. А насчёт других, Аллегри и в Ювентусе неплохо пока, Почеттино из Тоттенхэма тоже не уйдёт,если конечно они с ЛЕ не пролетят,про Маурицио Сарри. вообще молчу,по ходу он в Наполи прописался надолго. Так что,из всех представленных кандитатур,крайним остаётся как раз Клопп,ему и нырять в сливочное болото )
В Реале и так в защите полный ахтунг! Какой на хрен Клопп?(пачками будут пропускать!)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:28
А как же сборная Германии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:13
Если Клопп пойдёт в Реал,то только со своим арабчёнком Салахом. А насчёт других, Аллегри и в Ювентусе неплохо пока, Почеттино из Тоттенхэма тоже не уйдёт,если конечно они с ЛЕ не пролетят,про Маурицио Сарри. вообще молчу,по ходу он в Наполи прописался надолго. Так что,из всех представленных кандитатур,крайним остаётся как раз Клопп,ему и нырять в сливочное болото )
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:11
Серьезные кандидаты
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:04
Не самый лучший вариант
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:50
Главное ,чтобы Кристинка одобрил. И так дела у него неважны, да если тренер ещё сменится...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:48
Об этом варианте,я буквально вчера размышлял. Сам Лёв наверное будет не против потренировать клуб уровня Реала!
Кlassе
Кlassе ответил ДАША Д
сегодня в 10:48
ДАША Д:
То что Зидана уберут уже ясно на 100%.
Уберут? Физически устранят? Ликвидируют?
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 10:38
рончик понюхай как сегодня мой запах? 4 дня не мылся
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:11
То что Зидана уберут уже ясно на 100%.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100