Йоахим Лев - главный претендент на место Зидана в «Реале»

Йоахим Лев остается главным претендентом на место у руля «Реала». По информации испанской прессы, президент «королевского клуба» Флорентино Перес пришел к выводу, что мадридский коллектив нуждается в переменах, а Зинедин Зидан уже не сможет повторить последние успехи.

Конечно, Лев не покинет сборную Германии до окончания чемпионата мира 2018 года, а дальше все зависит от решения Немецкого футбольного союза, согласится ли он отпустить наставника, чей контракт действителен до 2020 года. Перес с нетерпением ждет окончания мундиаля. Если немецкий специалист не приведет «Бундестим» к чемпионству, шансы на то, что он уступит место другому, увеличатся.

Также сообщается, что «сливочные» рассматривают альтернативные варианты: Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Юрген Клопп, Гути и Маурицио Сарри.