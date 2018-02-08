Гуарин сожалеет о своем переезде в Китай, хавбек мечтает вернуться в «Интер»

Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Фреди Гуарин признался, что мечтает вернуться в «Интер». Напомним, что 31-летний футболист позапрошлой зимой перебрался в Китай.



«Деньги не проблема, я принял бы пятую часть своей нынешней зарплаты. Я говорил о своем возможном возвращении со спортивным директором „Интера“ еще в прошлом году, однако некоторые финансовые условия не позволили мне переехать в Италию.



Мне бы хотелось вернуться обратно любой ценой. На личном уровне никаких проблем в Китае у меня нет. Но я очень сильно скучаю по Италии, сожалею о своем выборе».