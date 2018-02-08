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Гуарин сожалеет о своем переезде в Китай, хавбек мечтает вернуться в «Интер»

сегодня, 12:18

Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Фреди Гуарин признался, что мечтает вернуться в «Интер». Напомним, что 31-летний футболист позапрошлой зимой перебрался в Китай.

«Деньги не проблема, я принял бы пятую часть своей нынешней зарплаты. Я говорил о своем возможном возвращении со спортивным директором „Интера“ еще в прошлом году, однако некоторые финансовые условия не позволили мне переехать в Италию. 

Мне бы хотелось вернуться обратно любой ценой. На личном уровне никаких проблем в Китае у меня нет. Но я очень сильно скучаю по Италии, сожалею о своем выборе».

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Все комментарии
311
311 ответил КЭТиК
сегодня в 12:34
КЭТиК:
Подзаработал, теперь деньги не проблема, можно и вернуться.
Китайцы цену заломили видимо, остается Фредди либо самому выкупать свой контракт, либо играть и не ныть!)
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:32
асвабадите Федю
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:28
Подзаработал, теперь деньги не проблема, можно и вернуться.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 12:26
Китай страна со своими особенностями, не каждый сможет адаптироваться.
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