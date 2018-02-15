Фигу и Роналдиньо примут участие в благотворительном матче

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.26.613.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.923.44.15
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.873.24.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет1.285.69.7
  • Главные новости
  • Все новости
00:55
«Зенит» минимально уступил «Селтику»216
00:57
«Лейпциг» переиграл «Наполи»16
22:56
Батшуайи добыл для «Боруссии» чудесную победу над «Аталантой»19
22:56
«Спартак» повержен в Москве336
22:54
«Локомотив» вырвал победу у «Ниццы» в первом матче 1/16 финала ЛЕ143
02:11
Игнатьев: «Что было сказано в перерыве? Очевидно, что тренер нашёл нужные слова»0
01:56
Манчини: «Исход сегодняшнего матча – не проблема. Мы можем отыграться»0
01:20
Фернандеш: «Не простил бы себе, если бы не реализовал пенальти»2
01:00
Киевское «Динамо» не удержало победу в Афинах5
00:56
Черышев не помог «Вильярреалу» увезти из Лиона хотя бы ничью2
00:55
«Атлетико» положил «Копенгаген» на лопатки3
00:41
Малком, которым интересуются в АПЛ, подтвердил, что уйдет из «Бордо» летом1
00:59
«Лацио» проиграл «Стяуа»15
00:32
Каррера: «Я хотел изменить игру, потому и заменил Глушакова»8
00:56
«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»0
00:09
Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»5
00:06
Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»13
00:01
Главный тренер «Ниццы»: «Я знал, что „Локомотив“ надо опасаться»1
23:58
Глушаков: «Не забиваешь ты – забивают тебе»10
23:52
«Уфа» подписала центрбека бухарестского «Динамо»0
23:43
Фернандеш — лучший игрок матча «Ницца» - «Локомотив»10
23:35
Наставник «Атлетика»: «Мы ожидали быстрого натиска со стороны „Спартака“»3
22:57
«Марсель» разгромил «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы4
22:51
«Милан» на выезде разгромил «Лудогорец»7
22:49
ПСЖ намерен обжаловать «горчичник» Рабьо в матче с «Реалом»4

Фигу и Роналдиньо примут участие в благотворительном матче

вчера, 19:39

Знаменитый португалец Луиш Фигу, легендарный бразилец Роналдиньо, а также другие звезды футбола прошлого примут участие в благотворительном матче, организованном УЕФА и ООН в поддержку детей-инвалидов.

Встреча состоится 21 апреля в Женеве на арене «Стад-де-Женев».

Тренерами двух команд станут Карло Анчелотти и француз Дидье Дешам, а Фигу и Роналдиньо примут на себя функции капитанов. На поле также выйдут Эрик Абидаль, Кафу, Юрий Джоркаефф, Александр Фрей, Луис Гарсия, Нуну Гомеш, Кристиан Карамбе, Фернандо Йерро, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Робер Пирес, Селия Шашич и Давид Трезеге.

Главным арбитром назначен знаменитый итальянский рефери Пьерлуиджи Коллина.

Все доходы с мероприятия будут переданы Детскому фонду УЕФА.

Напомним, что в сентябре 2017 года Андрей Шевченко, Франческо Тотти, Ривалдо и другие знаменитые футболисты прошлого приняли участие в благотворительном турнире, чтобы собрать деньги на восстановление лесного массива Боржомского ущелья, который сильно пострадал в результате пожара. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лацио» проиграл «Стяуа»
Сегодня, 00:59 15
«Лейпциг» переиграл «Наполи»
Сегодня, 00:57 16
«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»
Сегодня, 00:56 0
Черышев не помог «Вильярреалу» увезти из Лиона хотя бы ничью
Сегодня, 00:56 2
«Зенит» минимально уступил «Селтику»
Сегодня, 00:55 216
«Атлетико» положил «Копенгаген» на лопатки
Сегодня, 00:55 3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100