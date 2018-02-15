Фигу и Роналдиньо примут участие в благотворительном матче

Знаменитый португалец Луиш Фигу, легендарный бразилец Роналдиньо, а также другие звезды футбола прошлого примут участие в благотворительном матче, организованном УЕФА и ООН в поддержку детей-инвалидов.

Встреча состоится 21 апреля в Женеве на арене «Стад-де-Женев».

Тренерами двух команд станут Карло Анчелотти и француз Дидье Дешам, а Фигу и Роналдиньо примут на себя функции капитанов. На поле также выйдут Эрик Абидаль, Кафу, Юрий Джоркаефф, Александр Фрей, Луис Гарсия, Нуну Гомеш, Кристиан Карамбе, Фернандо Йерро, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Робер Пирес, Селия Шашич и Давид Трезеге.

Главным арбитром назначен знаменитый итальянский рефери Пьерлуиджи Коллина.

Все доходы с мероприятия будут переданы Детскому фонду УЕФА.

Напомним, что в сентябре 2017 года Андрей Шевченко, Франческо Тотти, Ривалдо и другие знаменитые футболисты прошлого приняли участие в благотворительном турнире, чтобы собрать деньги на восстановление лесного массива Боржомского ущелья, который сильно пострадал в результате пожара.