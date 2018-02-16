Андрей Федун: «Я не удивлюсь любому результату „Спартака“, но хотелось бы победы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет7.84.41.42
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерФонбет4.13.551.9
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет9.75.21.32
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет23.553.7
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет3.453.751.98
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет3.53.152.18
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг---
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурФонбет1.051330
  • Главные новости
  • Все новости
00:52
«Челси» громит «Халл Сити» в Кубке Англии, Жиру забил дебютный гол16
23:09
Инфантино предложил отменить зимнее окно и ввести потолок зарплат26
20:49
Манчини: «У меня контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии?»108
20:01
Тренер Бразилии назвал 15 из 23 игроков, которые поедут в Россию на ЧМ-201830
19:09
Нападающий «Манчестер Сити» получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ10
03:03
УЕФА перепроверил допинг-пробы сборной России с Евро-20121
02:47
Тренер «Халла»: «Мы подарили „Челси“ ранний гол»0
02:23
Конте: «„Челси“ показал хорошую игру. Теперь нужно подготовиться к „Барселоне“»2
01:54
Пресс-служба «Вест Бромвича» опубликовала извинения игроков, угнавших такси в Барселоне4
01:32
Жиру: «Для меня было важно забить свой первый гол за „Челси“»0
01:18
Виллиан: «Я пытался оформить хет-трик, но самое главное – победа „Челси“»0
00:40
«Монако» разгромил «Дижон»4
00:16
Футболисты «Вест Бромвича» угнали такси в Барселоне9
23:49
Верратти не исключил уход из ПСЖ по окончании сезона1
23:43
Бенитес хочет пригласить Дестро в «Ньюкасл»0
23:27
Хамес Родригес заинтересован в переходе в «Арсенал» или «Ливерпуль» летом7
22:57
«Ювентус» начал переговоры с агентом Фабиньо0
22:48
«Спартак» уволил повара и нутрициониста51
22:26
«Челси» - «Халл Сити»: стартовые составы2
21:59
Эмери: «Нам по силам пройти „Реал“»19
21:30
В РФС надеются на объективное расследование допинговых дел Камболова и Князева7
21:00
Гвардиола: «Конечно, я обеспокоен за результат матча с „Уиганом“»7
20:36
Почеттино: «Мы рады, что подписали Моуру»1
19:16
Габриэль Жезус вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»3
19:00
Байи готов помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Хаддерсфилдом»8

Андрей Федун: «Я не удивлюсь любому результату „Спартака“, но хотелось бы победы»

вчера, 16:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун подвел итоги первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», которая завершилась поражением московских «красно-белых» со счетом 1:3:

«Бывают такие игры: три атаки - три гола со стороны противника, много атак от „Спартака“ - победы нет. Пока не хватает игрового тонуса, это был зимний футбол, как и у всех наших команд. При этом в Испании чемпионат идет полным ходом, да и еще и удача была полностью на стороне „Атлетика“. Однако „Спартак“ - хорошая команда, имеющая сильный состав, тренер еще поработает и решит, что делать к ответному матчу.

В ответной игре есть шансы, хотя там чужой стадион, чужие болельщики. Я не удивлюсь любому результату, но хотелось бы, конечно, победы».

Также Федун поделился мнением о выступлениях других российских коллективов в Лиге Европы:

«Очень тяжелый соперник у ЦСКА, но свое поле будет важным фактором, а по игре было видно, что „армейцы“ могут справиться. Кроме того, у ЦСКА есть гениальный вратарь, который не раз спасал ворота в первой игре. „Локомотив“ буквально вырвал победу, ему можно только поаплодировать, а вот у „Зенита“ проблемы сродни спартаковским - заметно, что еще не набрали должный тонус».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жена Реброва передала привет диванным критикам
Вчера, 13:55 68
Попов: «Моя главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице»
Вчера, 12:41 26
Губернатор Краснодарского края: «Продемонстрируем гостям ЧМ наше кубанское гостеприимство»
Вчера, 12:35 4
Мещеряков: «Каждый забитый мяч Фернандеша - результат слаженных действий всей команды»
Вчера, 12:04 6
Ташуев: «Собственного стиля у „Зенита“ не чувствуется абсолютно»
Вчера, 10:48 23
Рейнгольд: «Игроки „Зенита“ — мужики, а спартаковцы — растрепанные бабы»
Вчера, 10:36 228
Обсудить
Все комментарии
azures
azures
сегодня в 02:23
Федун сравнил проблемы вылетевшего из еврокубков спартака с проблемами Зенита.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:30
Издевается старый
ОЛЛС
ОЛЛС
вчера в 21:26
По поводу ЦСКА все сказано очень верно.Объективен Андрей Федун...
Saang
Saang ответил Jeck Denielse
вчера в 21:16
Jeck Denielse:
Я вообще не понимаю почему Спартак не усиливает оборону......совсем...ни летом ни зимой..... Массимо точно бывший тренер защитников....?? Неужели не понятно что можно иметь хоть "супер-ультра-мега-экстра нападение" - но смысл.......если ребята в защите всё равно пропустят чуть больше чем наколотят нападающие...... Если у команды большие амбиции и грандиозные планы - как её руководство может устраивать то что за 3 тайма на Энфилде и Москве пропущено 10 голов..... Спартак Москва - достаточно богатый клуб... Ну пусть не Гарай.....но и в европах и у нас есть 274 игрока защиты способные достойно играть в защите и за которых не надо платить бешеных денег....и это явно не Петкович.... В чемпионский для себя сезон Спартак пропустил на 12 голов больше ЦСКА...при равенстве забитых мячей.... Сейчас при равенстве очков с Питером пропущено на 10 мячей больше - за неполный чемп.... Про Еврокубки - молчу......у соперников - залетает всё... Самим не надоело ???
При том что забили больше всех - пропустили почти столько же (одна игра с Локо чего стоит). Неужели руководство не видит что надо оборону ставить а они даже Вериссимо купить не могут?
azures
azures
вчера в 20:21
Братья Фидуны сливают спартак.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17
Я вообще не понимаю почему Спартак не усиливает оборону......совсем...ни летом ни зимой.....
Массимо точно бывший тренер защитников....??

Неужели не понятно что можно иметь хоть "супер-ультра-мега-экстра нападение" - но смысл.......если ребята в защите всё равно пропустят чуть больше чем наколотят нападающие......

Если у команды большие амбиции и грандиозные планы - как её руководство может устраивать то что за 3 тайма на Энфилде и Москве пропущено 10 голов.....

Спартак Москва - достаточно богатый клуб...
Ну пусть не Гарай.....но и в европах и у нас есть 274 игрока защиты способные достойно играть в защите и за которых не надо платить бешеных денег....и это явно не Петкович....

В чемпионский для себя сезон Спартак пропустил на 12 голов больше ЦСКА...при равенстве забитых мячей....
Сейчас при равенстве очков с Питером пропущено на 10 мячей больше - за неполный чемп....
Про Еврокубки - молчу......у соперников - залетает всё...

Самим не надоело ???
Saang
Saang ответил Палыч82
вчера в 20:11
Палыч82:
Массимо по-человечески жаль. Мужик адекватный, боевой, школа тренерская итальянская всегда в чести. Непонятно чего не хватает, неужели только опыта? Будем надеяться... Пусть в дальнейшем будет больше качественных игр как в Москве с Севильей, Зенита и ЦСКА
Усердия им не хватало. В чем разница между вчерашним Спартаком и Зенитом с Локо? У Зенита не получалось ничего, но рвали землю и глаза горели. Локо делали то же самое, но еще и умения хватило на то чтобы полную безнадегу и еще с косым судьей выправить в блистательную победу.

А наши вчера погулять вышли. Проиграл борьбу за мяч? Ну ок... Ударил по катящемуся на тебя мячу и срезал в свои ворота? Ой блинааааа... Точность дальних пасов вообще никакая? Ну бывает... В игроках это читалось а не желание рвать землю за клуб и болельщиков. И получили в результате.
cpartak60
cpartak60 ответил Egorium
вчера в 19:55
Egorium:
Спартачи опять надеются выиграть в гостях с большим счетом, в прошлый раз с Ливерпулем они тоже так же хотели, но оплошали совсем аж 7-0.
семинольщики как вы низко пали!
mangoх12
mangoх12
вчера в 19:42
подготовил морально спартачей к новому рекорду)
Палыч82
Палыч82
вчера в 19:29
Массимо по-человечески жаль. Мужик адекватный, боевой, школа тренерская итальянская всегда в чести. Непонятно чего не хватает, неужели только опыта? Будем надеяться... Пусть в дальнейшем будет больше качественных игр как в Москве с Севильей, Зенита и ЦСКА
Mi6
Mi6
вчера в 19:25
    cska.78
    cska.78
    вчера в 18:46
    Продолжайте веселить, у вас неплохо получается :)
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 18:34
    Куплю участок земли на открывашке для подсобного хозяйства, ибо для другого она не пригодна..
    vistory
    vistory
    вчера в 18:31
    Эффектно смотрелся спартак на своем поле (веернее поле Фидуна) вчера.
    Egorium
    Egorium
    вчера в 18:27
    Спартачи опять надеются выиграть в гостях с большим счетом, в прошлый раз с Ливерпулем они тоже так же хотели, но оплошали совсем аж 7-0.
    ziborock
    ziborock ответил Ваня лучший
    вчера в 18:21
    Ваня лучший:
    Я не о том, что Кутепов плохой, а о том, что его состояние сейчас не очень. И тренер это видит и должен видеть. Настой -= дело хорошее, но есть и объективные данные о состоянии игрока. В такой ситуации Бокетти ( я видел его на сбора) тоже не люкс, но он поувереннее и понахальнее. А потом есть игроки, которые могут взять себя в руки после ошибки, а есть те, которые плывут.
    Ну так чтобы не поплыл думаю не стоит в запас отправлять! На ошибках учаться! Самое хреновое когда начинают на одного человека всех собак вешать, а по моему мнению Кутепов вчера неплохо играл, ну да, не выбил мяч из ворот в простой ситуации - перегорел чутка!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил makkie
    вчера в 18:12
    makkie:
    Ну на Кутепова всех собак вешать тоже не правильно - он вообще лучшим по перехватам вчера был, как показала статистика. Ребров да - косвенно поучаствовал во всех трёх голах со своими забегами. После одной ошибки игроков редко меняют - тем более ЦЗ, тем более молодого, на которого будет ставка в РПЛ. Вчера все сыграли неважно, медленный темп был - гишпанцы банально физически лучше готовы, вот и перебегали наших. Такой уж в России календарь - выходим из отпуска в феврале, и сразу матчи плей-офф начинаются. Тонуса нет, мыслями еще на сборах, плюс погода. Поражение поражением, но надо играть дальше - ничего в сезоне еще не потеряно.Если честно, ЛЕ нам сейчас обузой. Говорил и повторю - важнее взять КР и запрыгнуть в еврокубковые места в чемпионате.
    Я не о том, что Кутепов плохой, а о том, что его состояние сейчас не очень. И тренер это видит и должен видеть. Настой -= дело хорошее, но есть и объективные данные о состоянии игрока. В такой ситуации Бокетти ( я видел его на сбора) тоже не люкс, но он поувереннее и понахальнее. А потом есть игроки, которые могут взять себя в руки после ошибки, а есть те, которые плывут.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 18:01
    После 1:18 и 0:7 я не удивлюсь любому результату „спартака“!)))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил FROLL 001
    вчера в 17:50
    FROLL 001:
    У Селихова после Ливерпуля надрыв нервной психики!
    Ему психврач сказал: присядьте, щас успокоюсь и начнём.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Сергей Саныч
    вчера в 17:46
    Сергей Саныч:
    У Селихова после Ливерпуля надрыв нервной психики!
    FROLL 001
    FROLL 001
    вчера в 17:45
    Сливай воду пупсики, выходи строится. И в Лиге Европы опозорились!
    112910415
    112910415
    вчера в 17:44
    ладно
    жизнь продолжается
    а победы где-то близко, чую
    КАМЮ
    КАМЮ
    вчера в 17:37
    Соперники во всех четырёх наших парах равны.
    Исходы и первых, и , тем более вторых игр, спрогнозировать невозможно - могут быть любыми. Судьбу выхода, скорее всего, решит разница в 1 гол
    ИМХО
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 17:36
    ХОТЕЛОСЬ БЫ ТЕБЕ ПОБЕДЫ, ЖИДОК?! КУПИ! ПО-ДРУГОМУ СПАРТАЧОК ПОБЕЖДАТЬ НЕ УМЕЕТ!
    ДАЕШЬ ВИЛКОВА И БЕЗБОРОДОВА В ЛЕ!!!
    piercman
    piercman
    вчера в 17:31
    через неделю будет ещё более крутой цирк в исполнении спартака)
    makkie
    makkie ответил Ваня лучший
    вчера в 17:30
    Ваня лучший:
    Максим, не принимай близко к сердцу слова А.Федуна. По-моему в Москве были серьезные ошибки со стороны Кареры. Тренер ( я сам немного играл) обязаны чувствовать состояние игрока. Ясно, что Ребров и Кутепов играть не должны были. Кутепова нужно было менять после первого гола ( его грубейшая ошибка). У него совсем нет резкости и скорости. Ребров совершенно необучаем ( видимо уже поздно). Выбегать из ворот в таких ситуациях могут только вратари в возрасте 16 лет. У него тоже нет стартовой скорости и ему кажется успеет перекрыть удар, но не получается. Я абсолютно уверен в том, что если бы играли Селихов и Бокетти , то Спартак не проиграл бы. А так все плохо.
    Ну на Кутепова всех собак вешать тоже не правильно - он вообще лучшим по перехватам вчера был, как показала статистика. Ребров да - косвенно поучаствовал во всех трёх голах со своими забегами.

    После одной ошибки игроков редко меняют - тем более ЦЗ, тем более молодого, на которого будет ставка в РПЛ. Вчера все сыграли неважно, медленный темп был - гишпанцы банально физически лучше готовы, вот и перебегали наших. Такой уж в России календарь - выходим из отпуска в феврале, и сразу матчи плей-офф начинаются. Тонуса нет, мыслями еще на сборах, плюс погода.

    Поражение поражением, но надо играть дальше - ничего в сезоне еще не потеряно.Если честно, ЛЕ нам сейчас обузой. Говорил и повторю - важнее взять КР и запрыгнуть в еврокубковые места в чемпионате.
    vistory
    vistory
    вчера в 17:29
    Федуны разваливают ферму.
    azures
    azures
    вчера в 17:26
    Брат Федуна опять хитрит, хочет, наверное, чтобы братан распродал пупсиков.
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 17:26
    Предсезонка продолжается, но к матчу с Крыльями чтобы были готовы на 100 проц.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил makkie
    вчера в 17:25
    makkie:
    Федун, Алекперов и прочие функционеры - в футболе не разбираются, зато прогнозов на пять лет вперед настроили. Зачем и для чего? Вот и получили по шапке, ибо нефиг языком трепаться до победы.
    Максим, не принимай близко к сердцу слова А.Федуна. По-моему в Москве были серьезные ошибки со стороны Кареры. Тренер ( я сам немного играл) обязаны чувствовать состояние игрока. Ясно, что Ребров и Кутепов играть не должны были. Кутепова нужно было менять после первого гола ( его грубейшая ошибка). У него совсем нет резкости и скорости. Ребров совершенно необучаем ( видимо уже поздно). Выбегать из ворот в таких ситуациях могут только вратари в возрасте 16 лет. У него тоже нет стартовой скорости и ему кажется успеет перекрыть удар, но не получается. Я абсолютно уверен в том, что если бы играли Селихов и Бокетти , то Спартак не проиграл бы. А так все плохо.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100