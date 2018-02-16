Андрей Федун: «Я не удивлюсь любому результату „Спартака“, но хотелось бы победы»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун подвел итоги первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», которая завершилась поражением московских «красно-белых» со счетом 1:3:

«Бывают такие игры: три атаки - три гола со стороны противника, много атак от „Спартака“ - победы нет. Пока не хватает игрового тонуса, это был зимний футбол, как и у всех наших команд. При этом в Испании чемпионат идет полным ходом, да и еще и удача была полностью на стороне „Атлетика“. Однако „Спартак“ - хорошая команда, имеющая сильный состав, тренер еще поработает и решит, что делать к ответному матчу.

В ответной игре есть шансы, хотя там чужой стадион, чужие болельщики. Я не удивлюсь любому результату, но хотелось бы, конечно, победы».

Также Федун поделился мнением о выступлениях других российских коллективов в Лиге Европы:

«Очень тяжелый соперник у ЦСКА, но свое поле будет важным фактором, а по игре было видно, что „армейцы“ могут справиться. Кроме того, у ЦСКА есть гениальный вратарь, который не раз спасал ворота в первой игре. „Локомотив“ буквально вырвал победу, ему можно только поаплодировать, а вот у „Зенита“ проблемы сродни спартаковским - заметно, что еще не набрали должный тонус».