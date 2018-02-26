Хайнкес: «Состав „Баварии“ сейчас лучше, чем в 2013 году»

26 февраля 2018, 13:19

Наставник «Баварии» поделился мнением о перспективах команды в текущей Лиге чемпионов.

«Наш состав сейчас лучше, чем в 2013 году (тогда „Бавария“ в последний раз выиграла ЛЧ — прим.), однако турнир с тех пор очень сильно изменился. Пять английских команд за последние годы инвестировали в новых игроков 3 миллиарда евро.

Поэтому в текущем сезоне успех в Лиге чемпионов нам не гарантирован. Конкуренция в этом турнире стала куда более серьезной», — сказал Хайнкес.

«Бавария» в первом матче 1/8 финала ЛЧ разгромила «Бешикташ» (5:0).