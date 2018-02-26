Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2017/2018

Хайнкес: «Состав „Баварии“ сейчас лучше, чем в 2013 году»

26 февраля 2018, 13:19

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о перспективах команды в текущей Лиге чемпионов.

«Наш состав сейчас лучше, чем в 2013 году (тогда „Бавария“ в последний раз выиграла ЛЧ — прим.), однако турнир с тех пор очень сильно изменился. Пять английских команд за последние годы инвестировали в новых игроков 3 миллиарда евро.

Поэтому в текущем сезоне успех в Лиге чемпионов нам не гарантирован. Конкуренция в этом турнире стала куда более серьезной», — сказал Хайнкес.

«Бавария» в первом матче 1/8 финала ЛЧ разгромила «Бешикташ» (5:0).

Подписывайся в ВК
Все новости
Гризманн: «Наша цель — выиграть все оставшиеся матчи»
26 февраля 2018
Суркис: «Киевское „Динамо“ не готово к весенней части»
26 февраля 2018
Кессье: «Гаттузо не похож на Монтеллу»
26 февраля 2018
Гаттузо: «Мне нравится взаимопонимание с игроками „Милана“»
26 февраля 2018
Кутроне: «Сейчас „Милан“ играет, как единая команда»
26 февраля 2018
Конте: «Азар не был травмирован. Его замена — тактическое решение»
26 февраля 2018
Сортировать
Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5 ответ BARCDJIN (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля 2018 в 08:51
Уиган уже показал что это за машина.))) Ахахаха
beckhan93
beckhan93 ответ BARCDJIN (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля 2018 в 04:22
манчестер машина ??? ну в англии да она прет но на евро арене ее сьедят топ клубы
kust07
kust07
27 февраля 2018 в 00:35
мир сошел с ума тратить такое бабло на игроков.
Easty
Easty
26 февраля 2018 в 21:51, ред.
Лукавит дед) Та команда явно была сильнее. Мощные креативные фланги, Нойер на пике формы, и баварские гвардейцы Швайни и Лам.
Karkaz
Karkaz
26 февраля 2018 в 16:42
Тогда Бавария была быстрее, мощнее. Именно по игре.
Die Roten
Die Roten
26 февраля 2018 в 15:28
В конце сезона узнаем какая команда сильнее. Та или эта.
Медив
Медив
26 февраля 2018 в 14:24
Да по большому счету состав такой же, как и был в 2013 году
Zola
Zola
26 февраля 2018 в 14:00
Я БЫ так не сказал.
Zidane.5
Zidane.5
26 февраля 2018 в 13:33
Хайнкес конечно же стелит комплименты своим игрокам. В 2013 году это была машина для разрушения которую физрук Гвардиола развалил всего лишь за пол сезона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 