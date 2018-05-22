Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2017/2018

Тевес: «Я скучаю по „Ювентусу“ и Турину»

22 мая 2018, 12:00

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес признался, что скучает по «Ювентусу». Аргентинский форвард выступал за «старую синьору» с 2013 по 2015 год. 

«Я слежу за итальянским чемпионатом по телевизору. Я счастлив, что „Ювентус“ победил. Я не удивлен, несмотря на то, что „Наполи“ часть сезона провел в лидерах Серии А. „Юве“ заслужил титул, это прекрасный клуб с отличными игроками.

Успех — это часть их ДНК. Иначе они просто не смогли бы столько лет оставаться на вершине. Я скучаю по „Ювентусу“ и Турину. Это были два прекрасных года, но мне нужно было вернуться домой».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рианчо: «Семак — большой российский тренер. Ему ничего не нужно доказывать»
Вчера, 23:37
Глава «Борнмута» считает, что скоро команда будет играть в еврокубках
Вчера, 22:53
Мартинес: «Раньше говорили: „Толстый – на ворота“. Сейчас вратарей ценят»
Вчера, 20:58
«Это похоже на высокомерие». Скоулз — о замене Кейна в игре с «Реалом»
Вчера, 18:36
Канчельскис: «Я бы хотел видеть Дзюбу в „Мурас Юнайтед“»
Вчера, 15:52
Моуриньо считает, что совершил ошибку, отказав сборной Португалии
08 мая
Все комментарии
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
22 мая 2018 в 16:55
Останься ты, не отвалил бы Юве за этого Пиппиту 90 млн.
Тевез в ЛЧ больше б пользы принес на пару с Дыбалой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 