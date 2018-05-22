Тевес: «Я скучаю по „Ювентусу“ и Турину»

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22 мая 2018, 12:00

Нападающий «Бока Хуниорс» признался, что скучает по «Ювентусу». Аргентинский форвард выступал за «старую синьору» с 2013 по 2015 год.

«Я слежу за итальянским чемпионатом по телевизору. Я счастлив, что „Ювентус“ победил. Я не удивлен, несмотря на то, что „Наполи“ часть сезона провел в лидерах Серии А. „Юве“ заслужил титул, это прекрасный клуб с отличными игроками.



Успех — это часть их ДНК. Иначе они просто не смогли бы столько лет оставаться на вершине. Я скучаю по „Ювентусу“ и Турину. Это были два прекрасных года, но мне нужно было вернуться домой».