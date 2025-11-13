Хорватия – Фарерские острова: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763062758

вчера, 22:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Хорватия – Фарерские острова, который состоится 14 ноября 2025 года.

Хорватия

Сборная Хорватии лидирует в своей группе с 16 баллами и опережает Чехию на три пункта, при этом имея игру в запасе. Таким образом победа в этой встрече гарантирует коллективу первое место, независимо от других результатов. Хозяева следует серьезно отнестись к сопернику, ведь Фарерские острова прогрессируют с каждой квалификацией и набрали уже 12 очков в этом отборе.

12 октября сборная Хорватии забила трижды Гибралтару (3:0), а девятого числа сыграла вничью с Чехией на выезде (0:0).

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов хорошо провела квалификацию, однако отстает на один пункт от Чехии и вряд ли обойдет конкурента, которого ждет встреча с Гибралтаром. Тем не менее, люди могут гордиться своей сборной, которая набрала 12 пунктов и постарается дать бой Хорватии на выезде, несмотря на практически безвыходную для себя ситуацию.

12 октября Фарерские острова обыграли Чехию (2:1), а девятого числа разгромили на своем поле Черногорию (4:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Хорватия – 1.11

Ничья – 9

Победят Фарерские острова – 28

Статистика

Хорватия проиграла два из десяти последних матчей с учетом серии пенальти

Фарерские острова проиграли восемь из десяти последних матчей на выезде

Хорватия выиграла единственный поединок против Фарерских островов в первом круге этой квалификации

Прогноз

Поставить, что Хорватия забьет в обоих таймах, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева забьют несколько мячей, которые поделят в разных половинах встречи.