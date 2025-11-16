Сборная СССР на ЧМ-66: переводчик Джордж Скэнлан был футболистом, забивал на Уэмбли и помогал всем советским легионерам, и не только в Англии

1763318136

вчера, 21:35

Проводя сбор сведений о членах советской делегации на ЧМ -66, совершенно случайно наткнулся на статью о переводчике нашей делегации. Это был исконный англичанин Джордж Скэнлан. Его фамилия на английском пишется Scanlan. В русской транскрипции как только ни писали — и с двумя буквами «а», и с двумя «э», и т.п. В газете Советский спорт от 18 февраля 1989 он указан как Джордж Скэнлан, буду придерживаться этого написания.

В интернете если вы и найдёте биографические данные о Джордже Скэнлане, то, вероятнее всего, это будут домыслы и мифы.

Джордж родился в северном пригороде Ливерпуля, в городке Bootle в 1934 ( а не в Шеффилде, как утверждают в других источниках). Учился в местной Grammar School для мальчиков.

В 1946, когда ему было 12 лет, он уже играл в футбол за школьную команду, может и раньше, но фото есть с 1946. Все данные о Джордже я почерпнул со странички его сына Дэвида (Дейва, как он сам подписывается) в соцсети X. Кое-что пришлось переспрашивать и уточнять. Так что вся информация проверена.

Два фото Джорджа Скэнлана в школьном возрасте в футбольной форме: в 12 лет (1946) и в 17 лет (1952):

С 1954 Джордж учился в Кэмбридже. Хотя иные источники упорно «ссылают» его на несколько лет учёбы в Шеффилд. Изучал он иностранные языки.

Основной язык при изучении у него был русский. И он был лучшим в своём выпуске. Владел также французским, китайским, персидским и арабским. Хотя, эти языки он мог освоить и после универа — способности у Джорджа были прекрасные. Сам он говорил, что сможет пообщаться в любой стране.

Ежегодно в начале декабря в Англии проводится футбольный матч между университетскими командами Кэмбриджа и Оксфорда. С 1953 по 1987 годы такие матчи проходили на старом стадионе Уэмбли. Джордж Скэнлан сыграл за свой универ на Уэмбли в 4 матчах, забил два гола, в каждые ворота по разу. Как говорит сын, Джордж был одним из лучших правых инсайдов, украшавших матчи. Так-то!

Вот фото с участием Джорджа Скэнлана, одного из нападающих Кэмбриджа, в таком матче 4 декабря 1954 года:

Скэнлан стоит крайним справа на этом фото. Как видите, народ очень даже ходил на такие матчи.

В 1962 Дж.Скэнлан был направлен от Форин-офиса в Гонконг, потом во Вьетнам — было там много переговоров с русскими, требовался переводчик.

Не совсем достоверная, но интересная информация времени пребывания в Гонконге. Несколько источников утверждают, что Скэнлан сыграл полный международный матч за… сборную Гонконга.

Сын переводчика Дейв говорит о некоем матче отца в сборной полиции Гонконга. Интернет-источники говорят просто про сборную Гонконга и некую команду из Югославии в соперниках. Непроверяемая информация. Был один похожий матч первой сборной Югославии со «сборной солянкой» из Гонконга, усиленной китайскими футболистами. Но это был декабрь 1961 года.

Перед ЧМ -66 по всей Англии был объявлен конкурс на роль переводчиков для делегаций, которые прибудут на турнир. Скэнлан подал заявку на русский язык. Поговаривают, что его заявка была единственной по этому направлению.

После его утверждения у английских чиновников его направили на собеседование в советское посольство. И он безупречно прошёл собеседование.

Но при первой же встрече с делегацией из СССР в аэропорту он едва не сгорел со стыда.

Джордж оказался рядом с тремя игроками сборной СССР — и ни слова не понял из того, что они говорили между собой. Паника. Выручил один из наших чиновников. Оказалось, Скэнлан стоял рядом с Хурцилавой, Сичинава и Метревели, которые спокойно разговаривали на грузинском. Затем подошёл тренер Николай Морозов и всё устаканилось.

После того, как я узнал имя и фамилию переводчика, начались поиски его фото — уж не он ли на том самом фото с итальянцами, с которого и начались все эти поиски.

Скэнлан стоит крайний слева, в костюме и галстуке.

Сразу же захотелось сравнить его лицо с тем незнакомцем на фото с итальянцами. На первый взгляд — похож. Это же говорил и один из моих знакомых, англичанин, который занимается северо-корейским футболом, но и по ЧМ -66 у него много информации.

Пришлось поискать родственников. У Джорджа 4 детей, два сына и две дочери. Его жена Инид скнчалась в 2024. Все дети писали свои поминальные слова на специальном сайте. Нынешние фамилии дочерей стали понятны.

В соцсети X нашлись Дейв и сестра Джейн. Завязалась переписка с Дейвом.

В результате выяснили, что на фото с итальянцами не Джордж Скэнлан. И среди фото с участием отца Дейв на своей страничке выложил и вот это фото:

Догадываетесь почему? Это 12 июля, стадион Эйрсом Парк в Мидлсбро, матч КНДР — СССР .

Капитана сборной СССР Альберта Шестернёва заслоняет как раз Джордж Скэнлан. А ведь этого человека я уже примечал на других фото.

Ну, конечно, 10 июля на этом же стадионе игроки сборной СССР проводили фотосессию, знакомились с полем. А Хусаинов и Малофеев для фотографов устроили верховую дуэль, смотрите два снимка в предыдущей статье.

А увеличенный фрагмент одного из фото верховой дуэли был вот таким:

На этом фрагменте мы вновь видим незнакомца в светлой куртке с темным воротником, его видно со спины между двумя мальчишками слева. Кто-то в спортивном костюме левее внимательно смотрит за нашими двумя нападающими. Уж не итальянец ли?

А человек в костюме и при галстуке — это и есть переводчик нашей делегации Джордж Скэнлан.

В следующий раз Джордж Скэнлан был зафиксирован на плёнку в матче СССР — Италия в Сандерленде. Это фото я давал в прошлой статье, но не знал, что на скамейке есть и переводчик:

Крайний справа, прикрывает глаза от солнца, в костюме с эмблемой, при галстуке — это Джордж Скэнлан. И сын признал отца на этом фото, хотя Дейв впервые видел этот снимок.

И, как утверждает его сын Дейв сегодня — отец не ходил в спортивной форме, его униформа на время турнира был костюм, сорочка и галстук. Тем более мы видим, что на костюме была эмблема. Но точно не герб Советского Союза, как у наших футболистов.

Вот 6 июля прилетели в Лондон, идут Лев Яшин и Слава Метревели в таких костюмах:

Кстати говоря, кто рядом с Метревели — вновь загадка, но это точно человек из советской делегации, на другом ракурсе у него в правой руке сумка с надписью « СССР ».

Или вот капитан сборной СССР Альберт Шестернёв с гербом на пиджаке, плюс с рекламой авто, выглядывающей из нагрудного кармана (ну, и штампик от фотоагентства Imago в придачу):

На других совместных фото нет нашего переводчика. И фото с итальянцами опять осталось с одним неизвестным.

Джордж Скэнлан был вполне общительным человеком, компанейским и простым. В своих интервью после он говорил, что все парни в команде СССР были приветливые, радушные, со всеми были наилучшие отношения. Некоторые из чиновников были слишком заносчивы, но он с ними старался не пересекаться.

Джордж сетовал впоследствии, что очень скудная была у нашего медперсонала аптечка. Муртаз Хурцилава упрашивал Джорджа достать бинты перед одним из матчей — в аптечке кончились. Переводчик бегал в аптеку и покупал, что просили.

А просили не только бинты, и совсем не из аптеки. Джордж, чтобы не засветить никого из футболистов, собрал и закрыл их в своём номере, а сам пошёл за шампанским. Не хило отметили успехи — англичанин закупился на 3 тыс. фунтов, по чеку. А потом чек предъявил английской Ассоциации, которая и оплатила сабантуй.

После мундиаля Скэнлан тренировал, до 1970 года. Он вообще-то работал в Ливерпуле, в универе, понятно, что по своей специальности, возглавлял факультет или как там у них называется.

Дж. Скэнлан много-много раз ездил в СССР . Вот фото примерно 1970 год, в Москве (это всё со слов сына):

Льва Яшина все знают. А вот человека справа Дейв на своей страничке в соцсети назвал Константином Бесковым. Пришлось поправить — мы-то знаем теперь, что это многолетний массажист сборной команды Анатолий Морозов. А вот где конкретно сделано фото — неизвестно. На загородный дом похоже.

Знаете ли вы, что Джордж Скэнлан «бросил» советскую делегацию в день финала ЧМ -66? И всё ради одного человека — нашего опять же человека. Ведь лайнсменом в финале был бакинец Тофик Бахрамов. Скэнлан сопровождал его на территории Уэмбли.

Позже при посещении СССР Джордж ездил специально в Баку в гости к Бахрамову. Дейв обещал прислать фото с отцом и Бахрамовым.

А потом началась эпоха очень частых контактов Скэнлана с советскими командами — любыми, хоть со сборной, хоть с клубами. Как только английские команды (а также из Уэльса и Шотландии) должны были ехать в Восточную Европу, то непременно в состав делегаций включали непревзойдённого переводчика Джорджа Скэнлана.

Анекдотический случай случился в 1973 году. В Лужниках при 75 тыс зрителях состоялся товарищеский матч СССР — Англия. Трансляцию вело советское телевидение.

На первых минутах матча камера выхватила скамейку запасных англичан, крупным планом показывают шевелюристого Джорджа Скэнлана. И подпись в кадре — А. Рамсей. Да, тренером сборной Англии тогда был Альф Рамсей. Но в кадре не он. И справа не он.

Альф Рамсей сидел чуть в стороне. У англичан долго потом гуляла шутка: «Наконец встанет настоящий Альф?».

Переводчик Скэнлан всегда сидел на скамейке вместе с командой. И если на ЧМ -66 «его командой» на время стала сборная СССР , то потом он попадал в кадр с английскими тренерами, с разными английскими командами. И не только с командами, но и с английскими тренерами, даже если они возглавляли клубы в других странах.

19 сентября 1979 Динамо Тбилиси предстояло первый матч 1/16 финала в Кубке чемпионов сыграть в Ливерпуле против одноимённого клуба. Тренер Нодар Ахалкаци приехал в начале сентября в Ливерпуль. Его «опекал» наш старый знакомый Джордж Скэнлан. Они утром в воскресенье посетили стадион Энфилд, пообщались с тренерами Ливерпуля. А потом гость остался в доме Скэнлана. Есть и фото 46-летней давности — Дейв, сын Джорджа, и Ахалкаци на пороге дома англичанина:

Тбилисские динамовцы Ливерпуль дожали дома (3:0), но «споткнулись» о Гамбург. Зато через год с небольшим они выиграют Кубок кубков, выиграв в марте 1981 г. в Лондоне у Вест Хэма 4:1 в четвертьфинале. Наверняка, вновь встречались друг Джордж и друг Нодар.

В марте 1982 Динамо Киев играет в четвертьфинале с Астон Виллой. Матч 3 марта. Гости прилетают в Киев. А там погода никакая. Матч переносят за 500 км, в Симферополь. Там 8-9 градусов, но нет шквалистого ветра и осадков.

Гости на скамейке утеплились:

Переводчик Скэнлан в кадр не попал, он сидел левее по фото.

Момент матча:

На скамейке третий слева, в темном пальто — это как раз Джордж Скэнлан. Киевляне Астон Виллу не прошли. А те дошли до финала и взяли Кубок.

Осенью того же 1982 года Спартаку в 1/32 финала Кубка УЕФА дома предстоит первый матч против лондонского Арсенала. В Лужниках спартаковцы выиграли 3:2 при почти 70 тыс зрителях.

Переводчик Джордж Скэнлан на скамейке рядом с тренером Терри Ниллом:

А вот в Лондоне случился разгром Арсенала, Спартак выиграл 5:2. А матч по ТВ совсем не показывали.

Осенью 1983 в Москву вновь приезжает Астон Вилла. И вновь встречаются друзья:

С газетой Правда стоит Нодар Ахалкаци, приехал в Москву встретиться с другом. А слева вы видите Тони Бартона, тренера Астон Виллы. Так описывает сын Дейв это фото — отец стоит между двумя тренерами, один обладатель Кубка чемпионов 1982, второй обладатель Кубка кубков 1981.

Матч в Москве, первый, состоялся 19 октября 1983 на стадионе Динамо, 50 тыс. зрителей. А погода просто — б-р-р-р:

И Астон Виллу Спартак прошёл — дома ничья 2:2, а в Бирмингеме выиграли 2:1, дубль Черенкова.

На обоих фото Джордж Скэнлан с краю, слева.

Были у Скэнлана и другие приезды в Союз. По возможности навещал и Льва Ивановича:

В марте 1986 перед ЧМ -86 сборная Англии приезжала в СССР на товарищеский матч. Игра была в Тбилиси. Тренером англичан был Бобби Робсон:

Своим Джордж помогал как мог:

Здесь он с Доном Хау, помощником главного тренера сборной Англии, складывает инвентарь, Тбилиси.

Вот это фото Джорджа Скэнлана относится как раз к марту 1986:

Тогда же в Тбилиси был сделан и этот снимок:

Два знаменитых вратаря того времени — Ринат Дасаев и Питер Шилтон.

Осенью 1987 Джордж Скэнлан сопровождал Вальтера Смита, тренера Глазго Рейнджерс, в Киев (через Москву), они летали посмотреть матч киевлян перед очной встречей команд в 1/16 финала Кубка чемпионов.

Известны фото Дж.Скэнлана со многими нашими тренерами и игроками:

А затем началась эпопея с нашими легионерами. Всех, кто приезжал играть в Англию или Шотландию, — всех «опекал» Джордж Скэнлан. Балтача, Олег Кузнецов, Михайличенко, Юран, Кульков, Канчельскис и так далее.

Вы не забыли, что Джордж владел и французским. Так француз Эрик Кантона также был его под его опекой в Манчестер Юнайтед, как и Канчельскис. Историй с этим не счесть.

Английские тренеры становились у руля испанских или португальских клубов, к ним приезжали игроки из России. Тут же звонок в Англию Джорджу, приезжай, помоги адаптироваться ребятам. Так было с Сергеем Щербаковым. Так было и с Валерием Карпиным. А когда уже со временем они встречались, например, как Карпин в составе Сельты встретился со Скэнланом в Англии — объятия, искренние эмоции.

В тренерском секторе МЮ на стадионе Олд Траффорд во времена Кантона и Канчельскиса Джордж Скэнлан занимал место по праву. Сэр Алекс Фергюсон был горячим, но психолог был, и человек.

Один наш фан рассказывал, что был в Англии, знал Канчельскиса, тот обещал провести на стадион на очередной матч МЮ . Парень у входа топчется. Клубный автобус приехал, Канчельскис проскочил и не заметил. Вахтёр дедуля спросил кого ждёт. Объяснил ситуацию. И тут идёт Фергюсон, поинтересовался у дедули в чём дело. Понял. Кивнул парню, чтобы подождал — через несколько минут ему вынесли контрамарку. И куда бы вы думали — аккурат рядом с этой тренерской зоной.

Джордж Скэнлан — не просто околофутбольный человек, он жил футболом.

Его не стало в январе 2017, в возрасте 82 лет. Светлая память!