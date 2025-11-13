Сборная СССР на ЧМ-66: Флориана Альберта должен был держать наш Альберт; или всё-таки Валерий? Об Альберте Шестернёве, Валерии Воронине и всей сборной Советского Союза в 1966 году

1763022925

11:35

В заявке сборной СССР на ЧМ -66 было всего два Валерия — Воронин и Поркуян. Оба в полной мере проявили себя на турнире.

Полузащитник Валерий Воронин был незаменим, сыграл в 5 матчах на турнире из 6, его не было в составе только в первом матче против сборной КНДР . Получил прекрасную прессу, особенно после четвертьфинала. Это был его уже второй мундиаль.

Валерий Поркуян на мундиале в Англии сыграл только в половине матчей сборной СССР . Но это были, между прочим, два матча плей-офф, да плюс игра в третьем туре группового этапа с Чили. И во всех трёх своих матчах Поркуян забивал, в итоге у него 4 гола. Таких показателей нет ни у кого из отечественных футболистов на мундиалях. Да и среди иностранных игроков с такими показателями на отдельно взятом мундиале не густо. Поркуян стал 5-м в истории Кубка мира игроком, сыгравшим всего в 3 матчах на одном турнире Кубка мира и забившим 4 или более голов в них, причём забивая в каждом матче.

А что вы скажете на то, что в основном составе сборной СССР был ещё один Валерий? Можете изучать хоть все справочники и ресурсы, но никакого третьего Валерия вы не отыщете. Как же так?

Да чего только в жизни не бывает. Я и сам узнал об этом казусе день назад. И это официально подтверждено в книге Павла Алёшина с простым названием «Альберт Шестернёв», вышедшей в свет в 2000 году.

Капитан сборной СССР на двух мундиалях Альберт Шестернёв родился 20 июня 1941 года, за два дня до начала войны. Отец его был кадровым военным, подполковником, сразу же ушёл на фронт. Мама осталась с двумя дочерьми и новорожденным на руках. Мальца единогласно решили назвать Валерой.

Мать с детьми должна была эвакуироваться на восток страны. Но перед отъездом она сама пошла в ЗАГС регистрировать рождение сына. И в суматохе и сама не поняла, как в документе оказалось имя Альберт — женщина даже не слыхала ранее такого имени. Документ есть документ. Так и жил с именем Альберт парень, которого сестры и мама звали в семье только Валерой.

Мне очень понятно, как такое могло случиться. Только-только мы с супругой отметили 38-ю годовщину нашего брака, плюс 10 лет учились в школе в одном классе — давно знаем друг друга. Она родилась в конце января. Её отец пошёл в ЗАГС в начале февраля зарегистрировать дочурку. Была очередь, он оказался самым последним. Регистраторша в запарке. Предыдущий человек регистрировал ребёнка, родившегося 2 февраля. Регистраторша на автомате и на новом бланке для следующего уже написала 2 февраля. Ну, не выкидывать же бланк государственного документа, папаня согласился записать дочь как родившуюся не в январе, а в феврале. Хорошо, что родилась не в конце декабря, а то и год рождения бы пришлось изменить.

Так и Альберт мог появиться в документе на автомате, человеческий фактор, тем более в такие непростые дни начала войны. Хотя в иных источниках утверждают, что регистратор ЗАГСа уверила мать, что Альберт и Валерий это одно и то же имя. Фантастика!

Но мы все знаем этого игрока как Альберта или Алика, как звали его партнёры.

В этой статье я постараюсь продолжить знакомить вас с членами делегации сборной СССР на ЧМ -66, помимо игроков. И плюс дать фотографии со сборов перед мундиалем и, конечно, на самом турнире.

В апреле сборная СССР проводила подготовку в предварительном составе в Австрии, в местечке Брегенц. А в июне в окончательном составе команда сначала заехала в Швецию, в городок Хиндос, где сборная СССР уже базировалась во время ЧМ -58. В 1966 из Швеции наша делегация перебрались в Англию на турнир.

В предыдущей статье были даны фото тренеров, врача и массажистов команды. Были и другие члены делегации.

Пожалуй, начнём.

Главой делегации в Англии был Леонид Никонов. Его фото с игроками в Англии:

Чиновник разговаривает с Игорем Численко. Вратарь Анзор Кавазашвили даёт автограф девушке. За всем этим следит Виктор Серебряников. Фото из архива Виталия Рыкова из Екатеринбурга.

В газете Советский спорт в 2000 г. был опубликован список всех врачей, работавших с футбольными сборными СССР и России с 1952 года:

Так что информацию, хоть и по капельке, можно найти по докторам. Можно и по массажистам.

Напомним, что на ЧМ -66 с командой были два массажиста — Анатолий Морозов и Олег Соколов. И доктор Александр Сигал. Их фото было в предыдущей статье.

Сегодня дополнительные фото.

Начну со сборов в Брегенце.

Фото всех 20 игроков, двух тренеров и массажиста, но это в Базеле, Швейцария, 19 апреля 1966:

Есть и очень качественные снимки, как, например, этот:

Слева рассматривает свою футболку Виктор Понедельник, в центре Валентин Афонин, а спиной к нам в полуобороте Валерий Воронин. С номером 14 на спине был Виктор Гетманов. Другой с номером — это Виктор Серебряников. Такие данные мне предоставил Виталий Рыков.

И местные жители с интересом наблюдают за русскими из-за сетчатого забора. Хотя не все в команде на тех сборах были русскими — трое с грузинскими фамилиями, Хусаинов был татарином, а у Хуана Усаторре и вовсе отец был испанцем.

Следующее фото также из Брегенца:

Вслед за Шестернёвым проглядывается Виктор Понедельник. А лидеров забега перечислили в подписи к фото в одном из советских журналов.

Бегали все:

Валерий Воронин впереди, за ним Лев Яшин, Галимзян Хусаинов и Игорь Численко.

Льву Яшину даже на тренировках приходилось пахать во всю мощь. Посмотрите на лицо прославленного голкипера:

Вновь Брегенц, и вновь Виктор Понедельник:

На сей раз он вместе с Альбертом Шестернёвым. А выглядывает из-за его плеча, кажется, массажист Анатолий Морозов.

А вот коллективное мероприятие, знакомство с прессой:

Это интересный кадр. Слева направо мы видим Валерия Воронина, Валентина Афонина, Владимира Пономарёва, вероятнее всего Анатолия Банишевского, Хуана Усаторре, Виктора Понедельника, Николая Морозова (тренера), Олега Копаева, Василия Данилова и Игоря Численко. И кто-то гражданский. А газета-то на голландском языке — очередная загадка.

Помните в прошлый раз было фото всех 20 игроков вдоль ворот, у Численко была наклейка из лейкопластыря на брови. Оказывается, не на брови, а прямо на переносице, это чётко видно.

Все фото тренировок сделаны в Австрии.

В окончательной заявке на мундиаль не оказалось Понедельника, испанца Усаторре, Копаева и Месхи. Появились 6 новых игроков: Леонид Островский (в 3-й раз попал на мундиаль), Эдуард Маркаров, Георгий Сичинава, Валерий Поркуян, Алексей Корнеев и Муртаз Хурцилава.

У Поркуяна, кстати, три матча на мундиале были его первыми играми в футболке национальной команды. Дебют впечатляющий — 4 гола. Эдуард Маркаров свой дебютный матч за сборную СССР сыграл 5 июня 1966 в товарищеском матче против Франции в Лужниках.

Грузинских фамилий прибавилось в сборной. Появился футболист из Азербайджана. С Поркуяном весёлая история. Он родом с Украины, мать украинка. И в семье никто не знал, от кого пошла армянская линия. Так что от армян у него была только фамилия. Надеюсь, что не работник ЗАГСа в этом случае что-то напутал…

Вообще в сборной СССР подобрались игроки с какими-то нестыковками в биографии. Йожеф Сабо, например, большую часть своей жизни и не знал, что настоящая дата его рождения 29 февраля, а не 1 марта. Родители так захотели и зарегистрировали вопреки факту, был високосный 1940 год. Об этом и о других футболистах с такой необычной датой рождения в истории Кубка мира я писал ранее.

Фото очередной тренировки в Австрии:

Есть и более полная версия этого фото, правее там вдали ещё 8 человек растягиваются, в том числе и Понедельник.

Интересно, что Альберт Шестернёв — он на переднем плане — сыграл свадьбу в конце 1965, так что кольцо на пальце у него в 1966 вполне обоснованно. Это фото и в самом деле из 1966 года: Василий Данилов, Валентин Афонин, Анатолий Банишевский, Анзор Кавазашвили, вдали вроде Владимир Пономарёв. Похоже, что такой забор сетчатый мы уже видели, там Понедельник с Афониным переодевались при местных. Так что и это фото из австрийского Брегенца. Могу только предостеречь интересующихся биографией Альберта Шестернёва — в одном из воспоминаний утверждается, что свадьба у него была в 1969. Это опечатка явная. Не запутайтесь.

Альберт Шестернёв:

И следуещее фото из Австрии:

Лев Иванович, 36 лет, в шапочке — апрель на дворе, как никак. Знакомый заборчик, теперь уже деревянный из горизонтальных досок, значит некоторые фото отдельных футболистов на фоне этого забора смело можно датировать также апрелем месяцем 1966 года. Например, есть такое фото Шестернёва у этого забора.

А на фото выше бегут Кавазашвили, за ним «спрятался» Численко, далее Хусаинов, Шестернёв и Яшин. Кто-то ещё не показался. Есть полная версия этого фото — Воронин правее, впереди, а чуть левее бежал Пономарёв.

В шапочке был и главный тренер Николай Морозов:

Тут и фотографы в кадре с их аппаратурой.

Еще пара фото, забор уже другой, но есть Виктор Понедельник и испанец Усаторре — а это значит, что вновь апрель, вновь Брегенц:

Слева направо: Метревели, Сабо, не видно кого-то, похож на Гетманова, Шестернёв, Понедельник, Усаторре, Численко, Кавазашвили, Данилов и Банников в пол-лица. Вновь благодарность Виталию Рыкову за идентификацию на не совсем чётком фото.

На этом фото Кавазашвили, Сабо, Шестернёв, Банишевский, Хусаинов, «спрятался», вероятно, Понедельник, отвернулся, возможно, Серебряников, Гетманов, Малофеев в профиль и… кто-то не вошёл в кадр.

Мне интересно, вы слёта на фото определяете где Понедельник, а где Банишевский? Прямо «двойники».

Сходу я могу точно сказать, кто из троих Кавазашвили. До чего ж похожи эти два форварда, на менее чётких фото порой и не различишь их. Да и грузинские товарищи Месхи, Метревели и Хурцилава подобрались как специально, не покопавшись, и их можно перепутать. Не всё просто.

Эти фото все есть в интернете и их легко найти, особенно на сайте footballinussr.

В интернете есть также подборка 100 качественных фото (формат 24х36 см) во время пребывания сборной СССР в Брегенце. Я, например, такие фотки вижу в первый раз. Вот «двойники» с Кавазашвили — это фрагмент порядком увеличенный одного из тех фото. Морозов с фотографами оттуда же. И Яшин с гримассой тоже.

Да вот и ещё одно из той коллекции, 12 футболистов и массажист Морозов, в Брегенце:

Верхний ряд, слева направо: Виктор Банников, Владимир Пономарёв, Анзор Кавазашвили, Лев Яшин, Анатолий Морозов (массажист), Хуан Усаторре, Олег Копаев; нижний ряд: Валерий Воронин, Виктор Серебряников, Виктор Гетманов, Игорь Численко, Василий Данилов и Слава Метревели.

Ну, а следующие фото считается из шведского Хиндоса:

Но это ещё (про Швецию) надо как-то подтвердить. Но пока других фото из Хиндоса нет, может быть, совсем нет.

Но есть жанровые сценки из Англии. Там наши футболисты сначала были в местечке Дарем (Durham). К полуфиналу тренировались в другом месте.

Я вам обещал не только футболистов. Пожалуйста.

Скамейка сборной СССР :

Это, по всей видимости, матч в группе, в Сандерленде, с Чили, прохладно. Двое в очках.

Но есть и другой вариант:

Опять двое в очках, но уже другая тема — солнце в глаза. Действующие лица всё те же. Это матч на том же стадионе в Сандерленде против Венгрии, четвертьфинал.

А вот скамейка сборной СССР в матче против Италии, тот же стадион:

Слева в очках массажист Анатолий Морозов. Следом на лавке сидит врач Александр Сигал, тоже в очках. Ниже Сигала расположился второй массажист Олег Соколов. Остальных мужчин не знаю. Вплотную в Соколову, вполне похож, пристроился корреспондент Мэлор Стуруа. Это предположение.

А вот Олег Соколов в синем тренировочном костюме со своей «мочалкой» в руках уже на своём месте при выходе сборной СССР на четвертьфинал с Венгрией:

Эта самая «мочалка» фигурирует и на некоторых других фото в руках Соколова.

На матче с Венгрией у массажиста Морозова на шее висело полотенце. Даже издалека это видно:

Защитник Густав Сепеши в полёте. А под ним вдали наша скамейка. Венгерская скамейка по другую сторону от выхода на поле, в 3 метрах от нашей.

А вот и матч с Чили в прохладную погоду. Сборная СССР готовится выйти на поле, в проходе всё под теми же деревяшками:

В плаще за полисменами стоит — думаю, вполне узнаваемое лицо, — Николай Гаврилович Латышев. Это наш первый арбитр ФИФА . Это он судил финал предыдущего мундиаля в Чили. А в 1966 он был членом судейского комитета ФИФА , до 1984 года работал в этом комитете. А родился он ещё до Первой мировой войны в 1913 году.

А это уже полуфинал в Ливерпуле Германия — СССР . «Мочалку» помните?

Арбитр встречи итальянец Кончетто Лобелло (слева) и уругваец Хосе Мария Кодесал, лайнсмен, вышли на поле. А Олег Соколов со своей «мочалкой» в руках уже на посту.

Кстати, про уругвайского арбитра Кодесаля и про его сына, который судил финал мундиаля, я уже рассказывал ранее.

Ещё одно английское фото:

Юрий Золотов и Николай Морозов перед автобусом. За рулём нет, не Анзор Кавазашвили. В Англии ж левостороннее движение, Кавазашвили как раз входит в автобус.

Вот кто из наших футболистов редко попадал в кадр, так это защитник Алексей Корнеев. Но и у него брали автографы английские мальчишки:

Корнеев сыграл в матчах против Чили и Португалии на ЧМ -66.

Снимок сделан 10 июля в Мидлсбро, тренировка перед игрой с КНДР . Хусаинов (на полголовы ниже оппонента) и Малофеев отрабатывают борьбу за верховой мяч. За этим зорко наблюдает массажист Анатолий Морозов, чьи ноги на газоне мы только и видим.

А вот и Морозов показался полностью, час дня, солнце в зените:

Да, помните фото Сабо и Сигала с итальянскими игроками? В соцсети в группах про историю футбола в Мидлсбро размещал и то, и вот это фото с мальчишками, укрупнил задний фон в надежде, что кто-то узнает себя в тех парнях на заднем фоне. Никто не узнал никого на обоих фото. Жаль. Хотя про другие локации вспоминали как собирали автографы, а вот те, кто был на этом стадионе, никто в соцсети не откликнулся.

Есть и групповое фото наших игроков в тот день 10 июля на этом стадионе:

Семь человек наших. Семь, семь — позади Хусаинова в свитере с зелёной полосой автографы раздавал сам Лев Яшин.

Слева два Эдуарда — Малофеев и Маркаров, Галимзян Хусаинов, Слава Метревели, Валерий Воронин и — наконец-то крупным планом — Алексей Корнеев.

А Яшин всё раздавал автографы:

Леонид Островский — это ещё один редко попадавший в кадр участник ЧМ -66. Он сыграл только в двух матчах на турнире — с КНДР и Чили. То ли отголоски скандала 1963 года с его переходом из Москвы в Киев всё ещё давали себя знать, то ли так получилось. На общих фото в Англии (а в Брегенце его не было на сборах) он попался на глаза лишь раз, в профиль. Есть его фото с двух матчей на мундиале. Фото Островского анфас в Англии почти нет, вернее есть, но обрезано:

Малофеев, Пономарёв, Сабо и половина Островского. Кстати, сейчас иностранные ресурсы взяли моду писать его фамилию так — Ostrovskis. Он же родился в Риге, латыш по национальности. А в паспорт заглядывали, как тогда было написано? Тогда был Островский, в официальном отчёте ФИФА тоже, а сегодня надо писать Островскис? Бред. Получается грузинские фамилии надо писать только на грузинском? Была страна…

Здесь Леонид Островский в профиль. Далее Банишевский (он из Баку родом, его может на азербайджанском начнём писать?), Сичинава и Кавазашвили. Кстати, фотоагентство GI в подписи к этому снимку вратаря вообще не упоминает, а крайнего слева игрока называет Альбертом, Шестернёвым, конечно.

Ещё одна жанровая сценка, а без этого какой футбол?

Тренер Юрий Золотов при деле, а Георгий Сичинава на контроле. Это база в Дареме.

Забавная история со следующим фото:

Где-то в Англии, 23 июля. Это день четвертьфинала с Венгрией. А дата взята из подписи фотоагентства GI. Только вот далее в подписи сказано, что вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили с партнёром проверяют новые бутсы. Грузин на фото точно есть, но это Муртаз Хурцилава, а не вратарь Кавазашвили. Рядом с ним Галимзян Хусаинов. Бутсы-то Адидас.

Главным по Адидас в сборной был Воронин, дилером был. Каждому, кто сыграл в амуниции этой фирмы, выдавал по 20 долларов, не из своего, разумеется, кармана.

А Кавазашвили 18 июля в Дареме попал на плёнку GI, на него наседали двое местных, есть их имена, не знаю, чем они знамениты, но имена сохранены для истории:

В четвертьфинале с Венгрией главным был вопрос кто будет опекать Флориана Альберта? По всему эту роль должен был выполнять капитан команды, защитник Альберт Шестернёв. Но тренеры сделали другой ход, который и сработал — грозного венгра весь матч опекал центральный полузащитник Валерий Воронин. И «закрыл» венгра.

Вполне допускаю, что и партнёры многолетнего капитана сборной Альберта Шестернёва не знали, что дома родные звали его Валерием. Бывают же казусы.

Есть ещё одно фото из Англии, минуты отдыха между матчами, джентльмены оттачивают глазомер:

Банишевский и Пономарёв только начали партию на бильярде. А кто в роли зрителя? Уж не Леонид ли Островский? У кого острый глаз, присмотритесь?

Если этот ребус оказался трудным, то определите, кто из наших людей запечатлён на этой тренировке в Дареме?