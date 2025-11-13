Казахстан – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763064335

вчера, 23:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Казахстан – Бельгия, который состоится 15 ноября 2025 года.

Казахстан

Сборная Казахстана в этой квалификации не впечатляет игрой и результатами, что только подтверждает ее четвертое место с семью баллами. Команда уже не имеет шансов выйти на ЧМ 2026 и просто доигрывает свои поединки. В домашней встрече с Бельгией очки больше нужны гостям, поэтому хозяевам придется столкнуться с опасным соперником, который мотивирован забрать три очка и увезти их с собой.

13 числа сборная Казахстана сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), а ранее коллектив разгромил Лихтенштейн (4:0).

Бельгия

Сборная Бельгии давно не проигрывает и имеет целую серию поединков без поражений. В выездной встрече с Казахстаном, гостям нужно побеждать, чтобы без вариантов завершить турнир на первом месте. Помешать бельгийским футболистам может лишь сложный перелет или другие непредвиденные обстоятельства, ведь они гораздо выше классом, чем их нынешний соперник.

13 октября Бельгия обыграла Уэльс на выезде (4:2), а десятого числа поделила очки с Северной Македонией (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Казахстан – 15

Ничья – 7.1

Победят Бельгия – 1.18

Статистика

Бельгия не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

Сборная Казахстана проиграла пять из семи последних домашних встреч

Бельгия выиграла пять последних матчей у Казахстана подряд

Прогноз

Поставить, на победу Бельгии с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что у гостей в этом матче не будет проблем и они вполне легко одержат уверенную победу.