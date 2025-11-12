Ирландия – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Ирландия – Португалия, который состоится 13 ноября 2025 года.
Ирландия
Сборная Ирландии не имеет в своем составе мировых звезд и представителей европейских грандов, но еще не потеряла шансы на выход из группы. Коллектив занимает третье место в группе с четырьмя баллами и отстает от Венгрии на один пункт. В домашней игре с Португалией будет очень непростым, но подсмотреть прогноз на него можно в Best-capper.ru VIP прогнозы, ведь сложно представить, с какой целью выйдут на поле Криштиану Роналду и компания.
14 октября сборная Ирландии на своем поле обыграла Армению (1:0), а 11 числа уступила Португалии в выездной встрече (0:1).
Португалия
Сборная Португалии официально не гарантировала себе первое место, но вряд ли в этом кто-то действительно может усомниться. Коллектив набрал 10 очков и на выезде играет с Ирландией, которой нужны очки, поэтому матч не будет совсем легким. Гости, возможно, сыграют не самым основным составом, но мастерства футболистов будет достаточно, чтобы не допустить форс-мажорных событий на футбольном поле.
14 октября сборная Португалии сыграла вничью с Венгрией (2:2), а 11 числа одолела на своем поле Ирландию (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Ирландия – 9
- Ничья – 5
- Победит Португалия – 1.35
Статистика
- Ирландия выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Португалии одержала пять побед на выезде из десяти поединков
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на 1Х Ирландии в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева будут заряжены в первом тайме и не дадут оппоненту слишком быстро забить в свои ворота, а главные события будут развиваться уже во второй половине встречи.