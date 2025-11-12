Ирландия – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762963668

вчера, 19:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Ирландия – Португалия, который состоится 13 ноября 2025 года.

Ирландия

Сборная Ирландии не имеет в своем составе мировых звезд и представителей европейских грандов, но еще не потеряла шансы на выход из группы. Коллектив занимает третье место в группе с четырьмя баллами и отстает от Венгрии на один пункт. В домашней игре с Португалией будет очень непростым, но сложно представить, с какой целью выйдут на поле Криштиану Роналду и компания.

14 октября сборная Ирландии на своем поле обыграла Армению (1:0), а 11 числа уступила Португалии в выездной встрече (0:1).

Португалия

Сборная Португалии официально не гарантировала себе первое место, но вряд ли в этом кто-то действительно может усомниться. Коллектив набрал 10 очков и на выезде играет с Ирландией, которой нужны очки, поэтому матч не будет совсем легким. Гости, возможно, сыграют не самым основным составом, но мастерства футболистов будет достаточно, чтобы не допустить форс-мажорных событий на футбольном поле.

14 октября сборная Португалии сыграла вничью с Венгрией (2:2), а 11 числа одолела на своем поле Ирландию (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Ирландия – 9

Ничья – 5

Победит Португалия – 1.35

Статистика

Ирландия выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Португалии одержала пять побед на выезде из десяти поединков

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на 1Х Ирландии в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева будут заряжены в первом тайме и не дадут оппоненту слишком быстро забить в свои ворота, а главные события будут развиваться уже во второй половине встречи.