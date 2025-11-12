Франция – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762963756

вчера, 19:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Франция – Украина, который состоится 13 ноября 2025 года.

Франция

Сборная Франции за четыре тура квалификации смогла набрать 10 очков и опережает сборную Украины на три очка. Теоретически в случае поражения команда позволит украинской сборной себя догнать, однако хозяева говорят лишь о победе, которая досрочно позволит занять первое место. Тем не менее, соперника нельзя недооценивать, если Франция не хочет оказаться в неловком положении после игры.

13 октября Франция не смогла на выезде обыграть Исландию (2:2), а 10 числа одолела на своем поле Азербайджан (3:0).

Украина

Сборная Украины не совсем ровно проходит эту квалификацию, однако сейчас занимает второе место с семью баллами и на три пункта опережает Исландию. В выездной игре с Францией у гостей вряд ли будет много шансов, однако даже ничья очень важна для украинского коллектива в контексте борьбы с Исландией за второе место. Любой результат, кроме поражения даст преимущество команде в решающем заключительном раунде.

13 октября Украина обыграла на нейтральном поле Азербайджан (2:1), а 10 числа на выезде одолела Исландию (5:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Франция – 1.17

Ничья – 6.8

Победит Украина – 16

Статистика

Франция выиграла лишь пять матчей из десяти последних в основное время

Четыре последних выездных матча Украины завершились исходом «обе забьют»

Сборная Франции выиграла шесть из десяти последних матчей с Украиной при одном поражении

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что хозяева будут доминировать на футбольном поле, но мотивация сборной Украины также позволит забить им минимум один мяч за игру.