Гвардиола: «Я не сомневаюсь в своих игроках. Они для меня герои»

Рулевой «Манчестер Сити» поделился мнением о турнирном положении команды. После поражения от «Лестера» в 19-м туре АПЛ «горожане» отстают на 7 очков от лидирующего «Ливерпуля».

Я принимаю наше положение. Я прекрасно знаю своих футболистов, и если вы думаете, что я хоть на секунду в них засомневаюсь, то вы глубоко ошибаетесь. Для меня они герои.

Прежде всего я всегда смотрю в зеркало. Никогда не показываю на других пальцем. Не могу сказать, что мне нравится эта ситуация, но такое в футболе случается, а я люблю себя испытывать. Я помогу футболистам помочь друг другу и показать, кто мы есть на самом деле.