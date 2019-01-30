Барриосу сообщили, что он переходит в «Зенит»

сегодня, 22:41

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Сделка по трансферу закрыта, о чем 25-летнему футболисту сообщили перед самой посадкой в клубный автобус. Команде предстояла поездка на матч с «Сан-Мартином» в рамках чемпионата Аргентины. Колумбиец попрощался с одноклубниками и в автобус не сел. За хавбека лидер РПЛ заплатит 15 млн евро.