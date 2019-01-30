Барриосу сообщили, что он переходит в «Зенит»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в ближайшее время станет игроком «Зенита».
Сделка по трансферу закрыта, о чем 25-летнему футболисту сообщили перед самой посадкой в клубный автобус. Команде предстояла поездка на матч с «Сан-Мартином» в рамках чемпионата Аргентины. Колумбиец попрощался с одноклубниками и в автобус не сел. За хавбека лидер РПЛ заплатит 15 млн евро.
Я кстати тоже думал что вопрос с его римской арендой решён...
Не понятно что там у них не получилось...
Походу Боке нужны деньги сразу ....)))
Я кстати тоже думал что вопрос с его римской арендой решён...
Не понятно что там у них не получилось...
Походу Боке нужны деньги сразу ....)))
"Финалист Копа Либертадорес в составе Бока Хуниорс полузащитник Вилмар Барриос может быть арендован Ромой, утверждает TyC Sport.
Сообщается, что римляне хотят включить пункт выкупа игрока за 24 миллиона евро, и уже сделали аргентинцам свое предложение."
"Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос может перебраться в Италию или российский чемпионат. Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется."
"Финалист Копа Либертадорес в составе Бока Хуниорс полузащитник Вилмар Барриос может быть арендован Ромой, утверждает TyC Sport.
Сообщается, что римляне хотят включить пункт выкупа игрока за 24 миллиона евро, и уже сделали аргентинцам свое предложение."
"Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос может перебраться в Италию или российский чемпионат. Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется."
А вот если бы перешёл в "Рубин", то проблем с автобусом не было бы.
А вот если бы перешёл в "Рубин", то проблем с автобусом не было бы.