Барриосу сообщили, что он переходит в «Зенит»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 36’  Саутгемптон 0:0  Кристал Пэлас - - -
22:45 Идет первый тайм, 36’  Борнмут 0:0  Челси 6.4 4.1 1.53
23:00 Идет первый тайм, 21’  Тоттенхэм 0:0  Уотфорд 1.6 3.9 6
23:00 Идет первый тайм, 20’  Ливерпуль 1:0  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 90’ Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 1:1 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 7:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.58 4.4 5.2
22:45 32’ Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 15’  Нант 0:0  Сент-Этьен 2.7 3.25 2.7
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 3:2 Логотип футбольный клуб БордоБордо 2.33 3.05 3.33
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 48’ Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ 0:0 Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2:0 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 2.6 3.5 2.45
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 1.53 3.8 6.8
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 1:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.77 2.85 6.6
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 3:1 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.08 9.5 30
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1:0 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2:1 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:1 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 4:0 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.1 8 22
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 6’ Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч завершен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч 1:1 Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 1:1 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:4 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка 1:1 Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты 0:1 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 1:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1:1 Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:1 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира 1:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 0:3 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:0 Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:1 Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 0:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 58’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1:0 Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 2.03 3.15 3.9
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1:1 Логотип футбольный клуб РиекаРиека 50 5.5 1.14
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 36’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Барриосу сообщили, что он переходит в «Зенит»

сегодня, 22:41

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Сделка по трансферу закрыта, о чем 25-летнему футболисту сообщили перед самой посадкой в клубный автобус. Команде предстояла поездка на матч с «Сан-Мартином» в рамках чемпионата Аргентины. Колумбиец попрощался с одноклубниками и в автобус не сел. За хавбека лидер РПЛ заплатит 15 млн евро.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   34 / 800
сегодня в 23:20
Он снегурочка))...
50/50 )) Ближе к Витселю )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Nikola45
   20 / 800
сегодня в 23:20
В аренду они хотели взять с последующим выкупом!
Да ...везде пишут про аренду римлянами.....
Я кстати тоже думал что вопрос с его римской арендой решён...
Не понятно что там у них не получилось...
Походу Боке нужны деньги сразу ....)))
Nikola45
Nikola45
   34 / 800
сегодня в 23:19
Не плохая новость! Вот и замена Паредесу! И поддержка Набоа!
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   17 / 800
сегодня в 23:19
Он снегурочка))...
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   34 / 800
сегодня в 23:18
По шкале виража он темнее ночи))...
Нет нет он не Зулус далеко!
Nikola45
Nikola45 ответил Jeck Denielse
   34 / 800
сегодня в 23:18
Я думал у него договорённость с Ромой.... "Финалист Копа Либертадорес в составе Бока Хуниорс полузащитник Вилмар Барриос может быть арендован Ромой, утверждает TyC Sport. Сообщается, что римляне хотят включить пункт выкупа игрока за 24 миллиона евро, и уже сделали аргентинцам свое предложение." "Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос может перебраться в Италию или российский чемпионат. Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется."
В аренду они хотели взять с последующим выкупом!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил allemz
   20 / 800
сегодня в 23:17
Его вроде еще шпоры хотели подписать.
Я думал у него договорённость с Ромой....

"Финалист Копа Либертадорес в составе Бока Хуниорс полузащитник Вилмар Барриос может быть арендован Ромой, утверждает TyC Sport.
Сообщается, что римляне хотят включить пункт выкупа игрока за 24 миллиона евро, и уже сделали аргентинцам свое предложение."

"Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос может перебраться в Италию или российский чемпионат. Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется."
Nikola45
Nikola45
   34 / 800
сегодня в 23:16
Шпоры его хотели! Не плохой напористый малый!
parallels
parallels
   9 / 800
сегодня в 23:16
пора хвататься за вилы. эрнани-2. если не поздно - засуньте его в этот автобус.
Zenit_84
Zenit_84
   61 / 800
сегодня в 23:15
Без меня меня женили
Footbolista
Footbolista ответил Питерский Пивасик
   17 / 800
сегодня в 23:13
По шкале виража он темнее ночи))...
Miaf
Miaf
   40 / 800
сегодня в 23:09
темненький, как раз для зеньки.
Штиль
Штиль
   720 / 800
сегодня в 22:56
Добро пожаловать в лучший клуб Восточной Европы!
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   505 / 800
сегодня в 22:53
Барриоса просто поставили перед фактом, он видимо даже не в курсах был :DD
d_fincher
d_fincher
   115 / 800
сегодня в 22:53
Да на деньги наших стариков всех подряд можно купить.
allemz
allemz
   24 / 800
сегодня в 22:51
Его вроде еще шпоры хотели подписать.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   157 / 800
сегодня в 22:51
Барриос наш! отлично супер опорник по шкале тёмных спартачей он 5/10
Tostao
Tostao
   283 / 800
сегодня в 22:51
"Колумбиец попрощался с одноклубниками и в автобус не сел."
А вот если бы перешёл в "Рубин", то проблем с автобусом не было бы.
SHMEL
SHMEL
   51 / 800
сегодня в 22:45
Зенит все-таки приобретает еще одного черненького...
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