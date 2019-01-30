Азмун на место Кокорина

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«Зенит» начинает активизироваться на трансферном рынке и занялся поиском нападающего. «Соккер.ру» реагирует на первые известия.

В «Зените» в нынешнем сезоне все происходит как-то неспешно, с оттяжкой. Пришел на пост главного тренера команды Сергей Семак – никого толком не получил из тех, кого желал видеть в клубе. «Зенит» провозился, отвлекался на другие темы и предложил тренеру поработать с той «солянкой», которую ему в наследство оставили предшественники.

Никто не говорит, что солянка из плохих футболистов, но каждый тренер же хочет видеть набор исполнителей под себя, под свои желания и видение игры. Потом у «Зенита» в конце прошлого года наметился явный спад, который вылился в ряд плохих результатов, однако петербуржцы эксплуатировали набранный ранее багаж и докатились на приемлемых позициях до зимней паузы и в Лиге Европы, и в чемпионате России.

Несмотря на явный спад, шевелиться по поводу перетряхивания состава тоже особо не хотели. Видимо, потому что не был конкретно понятен вектор для работы. Ведь чисто по турнирным раскладам все вроде неплохо, набор игроков хороший, а что-то не так. И вот искали, что именно не так, думали. Пока сами внешние обстоятельства не помогли.

В первую очередь это, конечно, «посадка» Александра Кокорина. Набор нападающих в виде Антона Заболотного, Артема Дзюбы и Кокорина – вполне себе комфортный, если говорить еще о поддержке из глубины со стороны техничных атакующих крайних игроков. И все сплошь русские – удобно. Но по всем известной причине из обоймы выпал Кокорин.

«Зенит» предпринимал попытки высвободить Александра как можно раньше из СИЗО, но его заключение там продолжится минимум до 8 февраля, а там сложно сказать, как будут дальше развиваться события, ведь, судя по всему, за эту буйную молодую компанию взялись очень плотно и жестко, так что можно ждать реализации самых худших для Александра сценариев.

«Зениту» в таких условиях с некомплектом форвардов сидеть не хочется. Можно сколько угодно с надежной смотреть на Заболотного, но тащить команду в непростой ситуации он не сможет, потому что даже когда выходит в относительно безопасных и простых положениях, не использует зачастую свои шансы.

Дзюба, конечно, уже год почти в великолепной форме и реально может определять игру, забивая, продавливая и напрягая оборону, создавая пространство для партнеров и в целом влияя значительно на рисунок и исход игры. Однако футбол Артема очень энергозатратный, а когда ты претендуешь на победу в Лиге Европы и чемпионате России, как-то опасно складывать все яйца в одну корзину, даже если эту корзину на своих плечах несет могучий Дзюба.

Кто знает, когда у него случится спад? И что тогда делать «Зениту», который в целом-то не выглядит такой уж убедительной командой, способной решать вопросы без своего лидера атак? Вот и назрел вопрос с форвардом. Причем снова «Зенит» работал как-то вяло. Ведь сезон для петербуржцев возобновится уже 12 февраля, времени осталось в обрез. И только сейчас зашевелились, увидев, наверное, что на сборах все не так гладко.

В таких условиях стоит обратить внимание на тех, с кем налажены давние связи. У «Зенита» и «Рубина» есть неплохая история трансферов. К тому же казанцы не из тех, кто будет упираться и пытаться до последнего придерживать того или иного игрока. У них серьезные финансовые проблемы. И это они сами намекнули первыми на возможную продажу Азмуна, когда назвали его цену устами самого Курбана Бердыева:

Я смотрю матчи многих команд и считаю, что он сильнее многих форвардов в Европе. Даже в Англии Азмун был бы сильнее многих центральных нападающих. У нас есть по нему предложения от средних клубов даже сейчас. Есть немецкие клубы, английский клуб проявляет интерес: «Сколько стоит?» Но сейчас все заточены на Кубок Азии и все туда летят, чтобы посмотреть игроков. Интересуются ведь не только Азмуном. Если он там себя хорошо проявит, то посмотрим. Готовы расстаться с ним за 15 млн евро. Сейчас мы готовы продать любого игрока.

«Зенит» намек понял и начал проработку варианта. Азмун прекрасный форвард, адаптированный под условия чемпионата России и достаточно надежный вариант, который может подойти «Зениту». Его минусом разве что станет иранский паспорт – это конкурентное преимущество условного Кокорина. Вряд ли в игровых характеристиках Александр сильнее Сердара.

«Зенит» хоть и продал за хорошие деньги Леандро Паредеса, все же располагает все еще большим набором иностранных футболистов, так что подумает сто раз, прежде чем покупать еще одного. Кстати, именно продажа Паредеса и хорошая выручка подвигли «Зенит» к активной работе по Азмуну.

Но петербуржцы сплоховали бы, предложив «Рубину» те самые 15 миллионов евро сразу. Понятно, что нужно поторговаться, прощупать почву на предмет того, не завысил ли изначально Бердыев цифру, чтобы в процессе переговоров ее снижать. Сейчас говорят о предложении «Зенита» в размере 10 миллионов.

Вполне рабочая сумма, особенно если она будет обрастать бонусами и премиями за достижения Азмуна. Ведется работа и с другой стороны, со стороны агента и «Рубина». Именно этим можно объяснить слухи про еще несколько иностранных клубов, которые интересуются Азмуном. Слухи появились аккурат в момент, когда «Зенит» обозначил интерес.

Налицо попытка накрутить цену и устоять на 15 миллионах и хорошем личном контракте. Называются «Брюгге», «Байер», «Вулверхэмптон», «Галатасарай» - на всякий случай максимально разношерстная компания претендентов, чтобы у Азмуна было больше шансов соблазниться. Но вряд ли он откажется от варианта с «Зенитом», если тот договорится с «Рубином».

Переход в состав лидера чемпионата России приоритетнее со всех сторон, чем игра в английском середняке, например. Ну, разве что Азмуну захочется принципиально что-то новое попробовать. Он имел возможность уехать и раньше, однако привык к российскому футболу и не показывал особых стремлений за границу без какого-то явного привлекательного предложения.

Так что переход Азмуна в «Зенит» может уже в ближайшее время стать реальностью. Смысла ждать Кокорина нет, нужно решать задачи прямо сейчас. Да и для самого Сердара переезд в Санкт-Петербург станет каким-никаким продвижением ближе к Европе.