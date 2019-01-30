Азмун на место Кокорина

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 35’  Саутгемптон 0:0  Кристал Пэлас - - -
22:45 Идет первый тайм, 35’  Борнмут 0:0  Челси 6.4 4.1 1.53
23:00 Идет первый тайм, 20’  Тоттенхэм 0:0  Уотфорд 1.6 3.9 6
23:00 Идет первый тайм, 19’  Ливерпуль 1:0  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 90’ Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 1:1 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 7:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.58 4.4 5.2
22:45 31’ Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 14’  Нант 0:0  Сент-Этьен 2.7 3.25 2.7
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 3:2 Логотип футбольный клуб БордоБордо 2.33 3.05 3.33
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 47’ Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ 0:0 Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2:0 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 2.6 3.5 2.45
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 1.53 3.8 6.8
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 1:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.77 2.85 6.6
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 3:1 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.08 9.5 30
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1:0 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2:1 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:1 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 4:0 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.1 8 22
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 4’ Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч завершен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч 1:1 Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 1:1 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:4 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка 1:1 Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты 0:1 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 1:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1:1 Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:1 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира 1:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 0:3 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:0 Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:1 Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 0:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 57’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1:0 Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 2.03 3.15 3.9
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1:1 Логотип футбольный клуб РиекаРиека 50 5.5 1.14
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 35’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Азмун на место Кокорина

сегодня, 22:00

«Зенит» начинает активизироваться на трансферном рынке и занялся поиском нападающего. «Соккер.ру» реагирует на первые известия.

В «Зените» в нынешнем сезоне все происходит как-то неспешно, с оттяжкой. Пришел на пост главного тренера команды Сергей Семак – никого толком не получил из тех, кого желал видеть в клубе. «Зенит» провозился, отвлекался на другие темы и предложил тренеру поработать с той «солянкой», которую ему в наследство оставили предшественники.

Никто не говорит, что солянка из плохих футболистов, но каждый тренер же хочет видеть набор исполнителей под себя, под свои желания и видение игры. Потом у «Зенита» в конце прошлого года наметился явный спад, который вылился в ряд плохих результатов, однако петербуржцы эксплуатировали набранный ранее багаж и докатились на приемлемых позициях до зимней паузы и в Лиге Европы, и в чемпионате России.

Несмотря на явный спад, шевелиться по поводу перетряхивания состава тоже особо не хотели. Видимо, потому что не был конкретно понятен вектор для работы. Ведь чисто по турнирным раскладам все вроде неплохо, набор игроков хороший, а что-то не так. И вот искали, что именно не так, думали. Пока сами внешние обстоятельства не помогли.

В первую очередь это, конечно, «посадка» Александра Кокорина. Набор нападающих в виде Антона Заболотного, Артема Дзюбы и Кокорина – вполне себе комфортный, если говорить еще о поддержке из глубины со стороны техничных атакующих крайних игроков. И все сплошь русские – удобно. Но по всем известной причине из обоймы выпал Кокорин.

«Зенит» предпринимал попытки высвободить Александра как можно раньше из СИЗО, но его заключение там продолжится минимум до 8 февраля, а там сложно сказать, как будут дальше развиваться события, ведь, судя по всему, за эту буйную молодую компанию взялись очень плотно и жестко, так что можно ждать реализации самых худших для Александра сценариев.

«Зениту» в таких условиях с некомплектом форвардов сидеть не хочется. Можно сколько угодно с надежной смотреть на Заболотного, но тащить команду в непростой ситуации он не сможет, потому что даже когда выходит в относительно безопасных и простых положениях, не использует зачастую свои шансы.

Дзюба, конечно, уже год почти в великолепной форме и реально может определять игру, забивая, продавливая и напрягая оборону, создавая пространство для партнеров и в целом влияя значительно на рисунок и исход игры. Однако футбол Артема очень энергозатратный, а когда ты претендуешь на победу в Лиге Европы и чемпионате России, как-то опасно складывать все яйца в одну корзину, даже если эту корзину на своих плечах несет могучий Дзюба.

Кто знает, когда у него случится спад? И что тогда делать «Зениту», который в целом-то не выглядит такой уж убедительной командой, способной решать вопросы без своего лидера атак? Вот и назрел вопрос с форвардом. Причем снова «Зенит» работал как-то вяло. Ведь сезон для петербуржцев возобновится уже 12 февраля, времени осталось в обрез. И только сейчас зашевелились, увидев, наверное, что на сборах все не так гладко.

В таких условиях стоит обратить внимание на тех, с кем налажены давние связи. У «Зенита» и «Рубина» есть неплохая история трансферов. К тому же казанцы не из тех, кто будет упираться и пытаться до последнего придерживать того или иного игрока. У них серьезные финансовые проблемы. И это они сами намекнули первыми на возможную продажу Азмуна, когда назвали его цену устами самого Курбана Бердыева:

Я смотрю матчи многих команд и считаю, что он сильнее многих форвардов в Европе. Даже в Англии Азмун был бы сильнее многих центральных нападающих. У нас есть по нему предложения от средних клубов даже сейчас. Есть немецкие клубы, английский клуб проявляет интерес: «Сколько стоит?» Но сейчас все заточены на Кубок Азии и все туда летят, чтобы посмотреть игроков. Интересуются ведь не только Азмуном. Если он там себя хорошо проявит, то посмотрим. Готовы расстаться с ним за 15 млн евро. Сейчас мы готовы продать любого игрока.

«Зенит» намек понял и начал проработку варианта. Азмун прекрасный форвард, адаптированный под условия чемпионата России и достаточно надежный вариант, который может подойти «Зениту». Его минусом разве что станет иранский паспорт – это конкурентное преимущество условного Кокорина. Вряд ли в игровых характеристиках Александр сильнее Сердара.

«Зенит» хоть и продал за хорошие деньги Леандро Паредеса, все же располагает все еще большим набором иностранных футболистов, так что подумает сто раз, прежде чем покупать еще одного. Кстати, именно продажа Паредеса и хорошая выручка подвигли «Зенит» к активной работе по Азмуну.

Но петербуржцы сплоховали бы, предложив «Рубину» те самые 15 миллионов евро сразу. Понятно, что нужно поторговаться, прощупать почву на предмет того, не завысил ли изначально Бердыев цифру, чтобы в процессе переговоров ее снижать. Сейчас говорят о предложении «Зенита» в размере 10 миллионов.

Вполне рабочая сумма, особенно если она будет обрастать бонусами и премиями за достижения Азмуна. Ведется работа и с другой стороны, со стороны агента и «Рубина». Именно этим можно объяснить слухи про еще несколько иностранных клубов, которые интересуются Азмуном. Слухи появились аккурат в момент, когда «Зенит» обозначил интерес.

Налицо попытка накрутить цену и устоять на 15 миллионах и хорошем личном контракте. Называются «Брюгге», «Байер», «Вулверхэмптон», «Галатасарай» - на всякий случай максимально разношерстная компания претендентов, чтобы у Азмуна было больше шансов соблазниться. Но вряд ли он откажется от варианта с «Зенитом», если тот договорится с «Рубином».

Переход в состав лидера чемпионата России приоритетнее со всех сторон, чем игра в английском середняке, например. Ну, разве что Азмуну захочется принципиально что-то новое попробовать. Он имел возможность уехать и раньше, однако привык к российскому футболу и не показывал особых стремлений за границу без какого-то явного привлекательного предложения.

Так что переход Азмуна в «Зенит» может уже в ближайшее время стать реальностью. Смысла ждать Кокорина нет, нужно решать задачи прямо сейчас. Да и для самого Сердара переезд в Санкт-Петербург станет каким-никаким продвижением ближе к Европе.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   34 / 800
сегодня в 23:09
Нападающий необходим! Но хороший креативный с хорошим владением мячом!
Nikola45
Nikola45
   34 / 800
сегодня в 23:08
Заказная статья! Желание продать Азмуна
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   157 / 800
сегодня в 22:53
не знаю,вряд ли он нам нужен,слабенький
parallels
parallels
   9 / 800
сегодня в 22:38
"Семак никого толком не получил из тех, кого желал видеть в клубе."

гениально. а можно узнать, кого он получил? из текста выходит, что всё-таки кто-то, да пришёл в клуб, кого он желал видеть - и мне сильно интересно, кто это был, если первый трансфер состоялся не летом, а только вчера. экстренную замену нобоа на маркизио не считаю, его у нас не должно было быть, если бы не обстоятельства, и уж точно в шорт-лист семака тот не входил.
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   639 / 800
сегодня в 22:36
Один из самых непонятных трансферов и настоящий спортивный траур произойдёт, если этот переход с Азмуном случится.
димон 37
димон 37
   551 / 800
сегодня в 22:33
зюба в великолепной форме
Т34
Т34
   8 / 800
сегодня в 22:22
Возьмут Азмуна и Кокорину можно не торопиться в Зенит. Пусть не переживает, его место в команде пустовать не будет. Кокорин даже не подозревал, что стулья могут быть такими дорогими.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   117 / 800
сегодня в 22:00
Хватит Рубина в Зените, одни бездари, типа бухарика.
FILL3286
FILL3286
   16 / 800
сегодня в 22:00
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