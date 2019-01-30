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Сообщается, что защитник «Рубина» Егор Сорокин отказался переходить в «Зенит».

Петербургский клуб сделал предложение о трансфере Сорокина, клубы достигли договоренности, но в итоге сам футболист отказался покидать казанский клуб.

Сорокина не устроили условия, предложенные «Зенитом». Он также не был уверен в том, что будет получать игровую практику в питерском клубе.

Недавно отмечалось, что «Зенит» сделал официальное предложение «Рубину» о покупке нападающего Сердара Азмуна.