Сообщается, что защитник «Рубина» Егор Сорокин отказался переходить в «Зенит».
Петербургский клуб сделал предложение о трансфере Сорокина, клубы достигли договоренности, но в итоге сам футболист отказался покидать казанский клуб.
Сорокина не устроили условия, предложенные «Зенитом». Он также не был уверен в том, что будет получать игровую практику в питерском клубе.
Недавно отмечалось, что «Зенит» сделал официальное предложение «Рубину» о покупке нападающего Сердара Азмуна.
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Дело как всегда в деньгах, ясно-понятно
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Дело как всегда в деньгах, ясно-понятно
не хочет с карьерой прощаться((((
ХАХАХА
не хочет с карьерой прощаться((((
ХАХАХА
Вот где собака порылась!...
Вот где собака порылась!...