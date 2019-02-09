«Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую Бекхэма перед стадионом

«Лос-Анджелес Гэлакси» соорудит статую перед своим стадионом «Стабхаб Сентер» в честь бывшего игрока команды Дэвида Бекхэма. Открытие памятника запланировано на 2 марта, когда «Гэлакси» проведет первый матч сезона против «Чикаго Файр». Это будет первый случай в истории, когда клуб MLS построит монумент в честь своего бывшего футболиста.
Бекхэм выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007-го по 2012 год. На его счету 124 матча, 20 голов и 42 результативные передачи.
Напомним, что Бекхэм создал свой клуб, который начнет выступления в MLS в 2020 году.