«Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую Бекхэма перед стадионом

сегодня, 14:19

«Лос-Анджелес Гэлакси» соорудит статую перед своим стадионом «Стабхаб Сентер» в честь бывшего игрока команды Дэвида Бекхэма. Открытие памятника запланировано на 2 марта, когда «Гэлакси» проведет первый матч сезона против «Чикаго Файр». Это будет первый случай в истории, когда клуб MLS построит монумент в честь своего бывшего футболиста.

Бекхэм выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007-го по 2012 год. На его счету 124 матча, 20 голов и 42 результативные передачи.