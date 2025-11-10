Армения – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762803348

вчера, 22:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Армения – Венгрия, который состоится 13 ноября 2025 года.

Армения

Cборная Армении остается в борьбе за выход на ЧМ 2026 и в этой группе все команды сохраняют на это шансы, а Португалия уже обеспечила себе путевку. В активе армянской сборной лишь три очка, но она отстает на два пункта от Венгрии и в личной встрече обязана побеждать соперника, что поможет обойти ее на один пункт. Только победа для хозяев оставит шансы на продолжение борьбы.

14 октября сборная Армении проиграла Ирландии (0:1), а 11 числа на выезде уступила Венгрии (0:2).

Венгрия

Венгрия выступала куда увереннее Армении, но смогла набрать лишь пять очков на данном этапе. Тем не менее, коллектив сыграл оба матча с Португалией и сейчас встретится с основными конкурентами за второе место, где является фаворитом у букмекеров. Победа над Арменией и успех Португалии досрочно выведет коллектив на чемпионат мира 2026.

14 октября Венгрия сыграла вничью на выезде с Португалией (2:2), а 11 числа обыграла Армению (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Армения – 5.6

Ничья – 4

Победит Венгрия – 1.6

Статистика

Венгрия выиграла лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

Армения проиграла четыре из пяти домашних встреч за последнее время

Оба матча Армении с Венгрией закончились победой вторых с одинаковым счетом (0:2)

Прогноз

Поставить на победу Венгрии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Гости объективно сильнее своего соперника и в такой ответственно ситуации наверняка смогут одержать еще одну победу над Арменией.