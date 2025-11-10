Армения – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Армения – Венгрия, который состоится 13 ноября 2025 года.
Армения
Cборная Армении остается в борьбе за выход на ЧМ 2026 и в этой группе все команды сохраняют на это шансы, а Португалия уже обеспечила себе путевку. В активе армянской сборной лишь три очка, но она отстает на два пункта от Венгрии и в личной встрече обязана побеждать соперника, что поможет обойти ее на один пункт. Только победа для хозяев оставит шансы на продолжение борьбы.
14 октября сборная Армении проиграла Ирландии (0:1), а 11 числа на выезде уступила Венгрии (0:2).
Венгрия
Венгрия выступала куда увереннее Армении, но смогла набрать лишь пять очков на данном этапе. Тем не менее, коллектив сыграл оба матча с Португалией и сейчас встретится с основными конкурентами за второе место, где является фаворитом у букмекеров. Победа над Арменией и успех Португалии досрочно выведет коллектив на чемпионат мира 2026.
14 октября Венгрия сыграла вничью на выезде с Португалией (2:2), а 11 числа обыграла Армению (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Армения – 5.6
- Ничья – 4
- Победит Венгрия – 1.6
Статистика
- Венгрия выиграла лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- Армения проиграла четыре из пяти домашних встреч за последнее время
- Оба матча Армении с Венгрией закончились победой вторых с одинаковым счетом (0:2)
Прогноз
Поставить на победу Венгрии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Гости объективно сильнее своего соперника и в такой ответственно ситуации наверняка смогут одержать еще одну победу над Арменией.