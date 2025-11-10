Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Норвегия – Эстония: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 22:47
Норвегия – Эстония: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Норвегия – Эстония, который состоится 13 ноября 2025 года.

Норвегия

Cборная Норвегии показывает одно из лучших выступлений во всей квалификации и уже выиграла шесть матчей с общим счетом (29:3). Коллектив не хочет уступать Италии первое место, которую опережает на три пункта, поэтому наверняка хозяева выйдут мотивированными против Эстонии, которая вряд ли создаст серьезную конкуренцию Холланду, Эдегору и компании.

14 октября сборная Норвегии сыграла вничью в товарищеском матче с Новой Зеландией (1:1), а ранее разгромили на своем поле Израиль (5:0).

Эстония

Эстония за семь матчей смогла набрать лишь четыре очка и давно потеряла шансы на выход из группы. Коллектив не обладает явными лидерами, а большинство игроков не имеют опыта матчей в серьезных чемпионатах. Наверняка и в этот раз гости не смогут создать конкуренцию Норвегии, но постараются не пропустить слишком много.

14 октября Эстония сыграла вничью с Молдовой (1:1), а 11 числа на своем поле уступила Италии (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит Норвегия – 1.02
  • Ничья – 21
  • Победит Эстония – 74

Статистика

  • Эстония выиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • Сборная Норвегии выиграла восемь из десяти домашних поединков за последнее время
  • Три последних матча между сборными закончились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на победу Норвегии с форой (-3.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. Нынешняя Норвегия забивает очень много мячей и в домашней игре с одним из аутсайдеров исключения скорее всего не случится.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 