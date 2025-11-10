Норвегия – Эстония: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762804044

вчера, 22:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Норвегия – Эстония, который состоится 13 ноября 2025 года.

Норвегия

Cборная Норвегии показывает одно из лучших выступлений во всей квалификации и уже выиграла шесть матчей с общим счетом (29:3). Коллектив не хочет уступать Италии первое место, которую опережает на три пункта, поэтому наверняка хозяева выйдут мотивированными против Эстонии, которая вряд ли создаст серьезную конкуренцию Холланду, Эдегору и компании.

14 октября сборная Норвегии сыграла вничью в товарищеском матче с Новой Зеландией (1:1), а ранее разгромили на своем поле Израиль (5:0).

Эстония

Эстония за семь матчей смогла набрать лишь четыре очка и давно потеряла шансы на выход из группы. Коллектив не обладает явными лидерами, а большинство игроков не имеют опыта матчей в серьезных чемпионатах. Наверняка и в этот раз гости не смогут создать конкуренцию Норвегии, но постараются не пропустить слишком много.

14 октября Эстония сыграла вничью с Молдовой (1:1), а 11 числа на своем поле уступила Италии (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Норвегия – 1.02

Ничья – 21

Победит Эстония – 74

Статистика

Эстония выиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Сборная Норвегии выиграла восемь из десяти домашних поединков за последнее время

Три последних матча между сборными закончились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на победу Норвегии с форой (-3.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. Нынешняя Норвегия забивает очень много мячей и в домашней игре с одним из аутсайдеров исключения скорее всего не случится.