«Милан» контактировал с Аллегри

сегодня, 18:58

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис в течение последних дней общался с главным тренером «Ювентуса» , чтобы узнать, не хочет ли итальянец вернуться к «россонери». О результатах этих переговоров не сообщается.

СМИ связывали имя Аллегри с ПСЖ , «Баварией» и «Тоттенхэмом», однако ожидается, что во всех этих клубах тренеры останутся. В связи с этим вариантов для Аллегри становится меньше.

Что касается нынешнего рулевого «Милана» Дженнаро Гаттузо, то он будет уволен, даже если клуб попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.