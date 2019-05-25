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«Милан» контактировал с Аллегри

сегодня, 18:58

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис в течение последних дней общался с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, чтобы узнать, не хочет ли итальянец вернуться к «россонери». О результатах этих переговоров не сообщается.

СМИ связывали имя Аллегри с ПСЖ, «Баварией» и «Тоттенхэмом», однако ожидается, что во всех этих клубах тренеры останутся. В связи с этим вариантов для Аллегри становится меньше. 

Что касается нынешнего рулевого «Милана» Дженнаро Гаттузо, то он будет уволен, даже если клуб попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 838
сегодня в 19:07
В итоге останется Гаттузо.
Zenit_84
Zenit_84
   153 / 838
сегодня в 19:07
Ну и что наконтачили?
Balanenok
Balanenok
   79 / 838
сегодня в 19:00
Сейчас Аллегри куда только пихать не будут.
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