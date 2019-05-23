Свято место пустует. Кто возглавит «Ювентус»?

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«Ювентус» обещал скучать по Аллегри, но кресло Массимилиано пока никто не занял. «Соккер.ру» считает необходимым провести тщательный осмотр кандидатов.

Почему «Ювентус» до сих пор не объявил имя нового главного тренера? Вряд ли Аллегри принял категоричное решение в середине мая, позиция тренера была известна руководству после вылета «Старой Синьоры» из Лиги чемпионов, а значит, время на размышления у «бьянконери» было. На самом деле, больше всего нравится версия мудрого Марчелло Липпи, который предполагает, что будущий главный тренер «Ювентуса» еще не провел главный для себя матч сезона – финал Лиги чемпионов или Лиги Европы. Что ж, поищем и там. Но не только.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания)

Назначение Гвардиолы стало бы наиболее резонансным из всех возможных вариантов. Тема с приходом Хосепа в «Ювентус» форсилась в итальянских СМИ с зимы, а после ухода Массимилиано Аллегри слухи начали набирать обороты. Пресса не обошла вниманием встречу Хосепа Гвардиолы со спортивным директором «Юве» Фабио Паратичи на благотворительном мероприятии в «Милане», а потом итальянский журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли бабахнул инсайдом о том, что «старая Синьора» согласовала четырехлетний контракт с каталонским наставником.

Все бы ничего, но Пеп сам недавно признавался, что не собирается покидать «Манчестер Сити», «горожане» собираются предложить Гвардиоле новый контракт. Кроме того, информация о контракте Хосепа с «Ювентусом» была опровергнута членом совета «Манчестер Сити» Альберто Галасси:

Гвардиола - наш тренер, он хочет остаться с нами. Это все ложь. Первое, что серьезный клуб делает в таких случаях, так это связывается с другим клубом. Невозможно представить, чтобы «Сити» ничего об этом не знал.

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»; Аргентина)

А вот и кандидат из «списка Липпи» - участник финала Лиги чемпионов. Юрген Клопп «Ливерпуль» точно не бросит, так что вопросительно смотрим на Маурисио Почеттино. Аргентинец может увидеть плюсы в переезде в Италию – это и смена обстановки, и благоприятная почва для регулярного завоевания титулов, чего Маурисио лишен в «Тоттенхэме», а еще возможность тренировать Роналду и влиять на формирование команды. Ходят слухи о том, что «шпоры» и «старая Синьора» могут обменяться тренерами, Массимилиано Аллегри попробует на вкус АПЛ , а Почеттино направится в Турин.

Из окружения тренера «Тоттенхэма» просачиваются мнения о том, что Маурисио не прочь отправиться в «Ювентус», недавно кузен аргентинского тренера ярко выступил в прессе:

Маурисио в «Ювентусе» – один из возможных сценариев. Все в нашей семье хотели бы видеть его в «Юве». Думаю, у него есть желание тренировать «Ювентус». Он обладает всеми необходимыми качествами, а «Ювентус» всегда нанимает лучших тренеров. «Ювентус» ищет тренера-победителя, и Маурисио обладает таким менталитетом. Я не знаю, можно ли убедить его перебраться в «Ювентус». Для начала нужно увидеть то, что будет ему предложено. И, в конечном итоге, это будет его решение.

Симоне Индзаги («Лацио»; Италия)

Индзаги – молодой итальянский тренер, добившийся ощутимого прогресса в «Лацио», в этом сезоне «орлы» под руководством Симоне выиграли Кубок Италии. Как футболист старший брат Филиппо оказался талантливее Симоне, но у младшего есть все шансы переплюнуть Пиппо по части тренерских успехов. Рано или поздно Индзаги получит шанс в топ-клубе, но сейчас он для «Ювентуса», судя по всему, план «Б», а то и «В». Фабио Паратичи встречался с тренером «Лацио», заручился его согласием, но договоренности будут активированы только в том случае, если сорвутся более приоритетные кандидаты. Ничего необычного в таком подходе нет, особенно для больших клубов.

Маурицио Сарри («Челси»; Италия)

Еще один итальянский тренер, на которого мог обратить внимание «Ювентус», причем тоже участник еврокубкового финала, что объяснило бы задержку с объявлением. Сразу после отставки Массимилиано Аллегри в итальянской прессе написали о контактах «Ювентуса» с Маурицио Сарри. «Челси» якобы не собирается препятствовать уходу Сарри, если тот вдруг решит перебраться в Италию, куда его, к слову, может вернуться не только «Ювентус», но и «Милан». Опять же, даже если в Турине рассматривают кандидатуру Сарри, в чем есть сомнения из-за несоответствия имиджа тренера корпоративным требованиям «Старой Синьоры», он точно не на вершине списка.

Какие имена еще фигурировали в связи с работой в «Ювентусе»?

Есть еще несколько фамилий, которые в СМИ связывались с «Ювентусом», но предпосылки к реальному сотрудничеству найти проблематично. Например, Роналду якобы советовал «Ювентусу» своего соотечественника Моуриньо, но текущая репутация Жозе отталкивает серьезных работодателей, а потом он и сам гордо отказался: мол, не возглавлю «Юве» из уважения к «Интеру» и все тут!

В Турине все рыдают, ага. Открестились от «бьянконери» Анчелотти и Дешам, уже работавшие со «Старой Синьорой». Конте – пройденный этап для «Ювентуса», Антонио скорее станет соперником «Старой Синьоры», возглавив «Интер». В общем, из перечисленных кандидатов самым желанным выглядит Маурисио Почеттино, а если с ним что-то не срастется, ждем в Турине Симоне Индзаги. Или «Ювентус» найдет способ всех удивить?