Сарри - главный претендент на пост главного тренера «Ювентуса»

Заголовок на обложке утренней газеты La Gazzetta dello Sport гласит, что итальянский специалист Маурицио Сарри является главным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса».
Сообщается, что вчера спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи встретился с наставником «Челси» и провел переговоры.
Напомним, Массимилиано Аллегри покидает пост главного тренера «Ювентуса», и всё чаще слышны разговоры о том, что Сарри уйдет из лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что «старую синьору» может возглавить Маурисио Почеттино.