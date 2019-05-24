Сарри - главный претендент на пост главного тренера «Ювентуса»

сегодня, 12:01

Заголовок на обложке утренней газеты La Gazzetta dello Sport гласит, что итальянский специалист является главным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса».

Сообщается, что вчера спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи встретился с наставником «Челси» и провел переговоры.

Напомним, Массимилиано Аллегри покидает пост главного тренера «Ювентуса», и всё чаще слышны разговоры о том, что Сарри уйдет из лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что «старую синьору» может возглавить Маурисио Почеттино.