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Сарри - главный претендент на пост главного тренера «Ювентуса»

сегодня, 12:01

Заголовок на обложке утренней газеты La Gazzetta dello Sport гласит, что итальянский специалист Маурицио Сарри является главным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса».

Сообщается, что вчера спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи встретился с наставником «Челси» и провел переговоры.

Напомним, Массимилиано Аллегри покидает пост главного тренера «Ювентуса», и всё чаще слышны разговоры о том, что Сарри уйдет из лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что «старую синьору» может возглавить Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Ptaha91
   607 / 856
сегодня в 13:28
Сарри заслужил на старость лет выйрать чемпионат Италии, может и кубок внутренний еще получится.
Тонко
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   128 / 856
сегодня в 13:18
Нет бы Липпи перехватить у Китая, величайшего тренера в истории Ювы. Всякие Аллегри и Сари нойнеймы по сравнению с ним. Главное и футбол при нем симпатичный был у Юве, а не автобусы.
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил Caniggia
   698 / 856
сегодня в 13:06
Нормальный вариант для Юве. Сарри старый матёрый волк и к тому же итальянец, сможет встряхнуть команду и повести её к новым титулам и финалу ЛЧ.
В серию Б он ее сможет!!!!!
nedved10
nedved10
   613 / 856
сегодня в 13:03
Скорее болото это нынешний Милан.Ну а за Спартак всегда стыдно
zim289
zim289
сегодня в 12:57
Наконец-то нашёлся тот, кто остановит Ювентус. Сари сможет.
Caniggia
Caniggia
   44 / 856
сегодня в 12:45
Нормальный вариант для Юве. Сарри старый матёрый волк и к тому же итальянец, сможет встряхнуть команду и повести её к новым титулам и финалу ЛЧ.
Aleks Captain
Aleks Captain
   806 / 856
сегодня в 12:36
Следующий Валера "Верим".!
Ptaha91
Ptaha91
   549 / 856
сегодня в 12:35
Сарри заслужил на старость лет выйрать чемпионат Италии, может и кубок внутренний еще получится.
112910315
112910315
   2 / 856
сегодня в 12:24
Это, который по счёту главный претендент на пост главного тренера в ЮВЕ за неделю на соккер)
Брулин
Брулин
   88 / 856
сегодня в 12:23
Эта новость на англоязычных порталах появилась два дня назад
FILL3286
FILL3286 ответил КЭТиК
   11 / 856
сегодня в 12:12
Почеттино уговорить не удалось.
Почеттино в это болото не пойдет!
КЭТиК
КЭТиК
   135 / 856
сегодня в 12:07
Почеттино уговорить не удалось.
Anisovich
Anisovich
   54 / 856
сегодня в 12:03
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