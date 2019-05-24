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Венгер: «Я вернусь в футбол, но необязательно в качестве тренера»

сегодня, 02:38

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о своём будущем. 69-летний специалист покинул лондонский клуб прошлым летом и пока не нашёл новое место работы.

Я предполагал, что очень быстро вернусь к тренерской работе, но мне понравилось держаться немного в стороне от футбола. Сейчас я на распутье. Вы ещё увидите меня в футболе, но в качестве тренера ли... Я не знаю.

Футбол по-прежнему остаётся моей страстью. Я скоро вернусь, но не могу с точностью сказать вам, в качестве кого.

Футбольный агент Шандо Варга ранее заявлял, что Венгер помимо прочего рассматривал варианты из России.

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