Венгер: «Я вернусь в футбол, но необязательно в качестве тренера»

Бывший главный тренер «Арсенала» ответил на вопрос о своём будущем. 69-летний специалист покинул лондонский клуб прошлым летом и пока не нашёл новое место работы.

Я предполагал, что очень быстро вернусь к тренерской работе, но мне понравилось держаться немного в стороне от футбола. Сейчас я на распутье. Вы ещё увидите меня в футболе, но в качестве тренера ли... Я не знаю.

Футбол по-прежнему остаётся моей страстью. Я скоро вернусь, но не могу с точностью сказать вам, в качестве кого.