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Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

сегодня, 00:13

«Бока Хуниорс» объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.

Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды. Представители «Бока Хуниорс» провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону «Бомбанера».

В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана «Ромы» общественности.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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Угораздило на старости лет..
Egorium
Egorium
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сегодня в 00:31
Экзотики что ли захотелось?
Colchoneros
Colchoneros
   109 / 808
сегодня в 00:19
Не понимаю зачем поехал в Аргентину!
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