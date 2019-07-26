Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды. Представители «Бока Хуниорс» провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону «Бомбанера».
В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана «Ромы» общественности.
¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019