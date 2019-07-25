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Боккетти стал игроком «Вероны»

вчера, 12:57

Пресс-служба «Вероны» сообщает, что защитник Сальваторе Боккетти стал игроком итальянского клуба, как это и ожидалось ранее

Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Вероной» до 2021 года.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   326 / 808
вчера в 22:46
Не под основу, хотя кто его знает, известно ведь что после ухода из Спартака у игроков открывается второе дыхание.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   261 / 808
вчера в 18:46
Хорошо.
galem72
galem72
   216 / 808
вчера в 16:31
Наконец-то свершилось!
Charlie Scene
Charlie Scene
   407 / 808
вчера в 16:14
удачи в СериАлле Сальваторе но не против Интера
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
вчера в 15:16
Наконец-то! Удачи ему в СериАле.
Павел Амурский
Павел Амурский
   50 / 808
вчера в 14:18
Очевидно, несказанно рад, что сбежал из клуба с позорной историей.
CSKA2012
CSKA2012
   142 / 808
вчера в 13:43
В рубине был топом ) а вот в Спартаке чё то сдулся
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 13:33
Обидно, наверное, игрокам "Спартака" так массово уходить - банщику, Навесову, Соньке, Бокетти...

Именно в тот момент, когда Федун наконец решил всех судей на корню скупить вместе с VAR и инспекцией и кабинетное чемпионство так близко((
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 13:32
Счастливый хрюща особенно если федун к тому же и паспорт вернул.
Swinsi
Swinsi
   323 / 808
вчера в 13:21
Удачи Боккетти в приличной команде!
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
вчера в 13:05
Хоть в настоящий футбол поиграет, а то в спартаке в основном судьи за всю команду пашут.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   39 / 808
вчера в 13:02
Вырвался милок. Теперь переобучат и может тогда заиграет.
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