Боккетти стал игроком «Вероны»

Пресс-служба «Вероны» сообщает, что защитник Сальваторе Боккетти стал игроком итальянского клуба, как это и ожидалось ранее.
Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Вероной» до 2021 года.
Пресс-служба «Вероны» сообщает, что защитник Сальваторе Боккетти стал игроком итальянского клуба, как это и ожидалось ранее.
Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Вероной» до 2021 года.
Именно в тот момент, когда Федун наконец решил всех судей на корню скупить вместе с VAR и инспекцией и кабинетное чемпионство так близко((
Именно в тот момент, когда Федун наконец решил всех судей на корню скупить вместе с VAR и инспекцией и кабинетное чемпионство так близко((