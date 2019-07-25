Себальос: «Эмери сыграл ключевую роль в моем переходе в „Арсенал“»

Новичок «Арсенала» заявил, что ключевое значение на его выбор нового клуба оказал главный тренер лондонцев .

Я уверен в Эмери, что очень для меня важно. Понимаю всю ответственность. Был чрезвычайно горд, когда решил перейти в «Арсенал». Тренер стал поворотным моментом. Унаи — испанский тренер, и он хорошо знает меня по выступлениям за другие клубы.

Очень рад, что могу помочь «Арсеналу» в достижении поставленных целей.