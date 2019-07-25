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Себальос: «Эмери сыграл ключевую роль в моем переходе в „Арсенал“»

вчера, 19:48

Новичок «Арсенала» Даниэль Себальос заявил, что ключевое значение на его выбор нового клуба оказал главный тренер лондонцев Унаи Эмери.

Я уверен в Эмери, что очень для меня важно. Понимаю всю ответственность. Был чрезвычайно горд, когда решил перейти в «Арсенал». Тренер стал поворотным моментом. Унаи — испанский тренер, и он хорошо знает меня по выступлениям за другие клубы.

Очень рад, что могу помочь «Арсеналу» в достижении поставленных целей.

Себальос перешел в «Арсенал» из «Реала» на правах аренды до конца сезона.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
вчера в 20:48
ну шел под гарантии места в основе, судя по всему. Но он и не плох когда мотивирован, посмотрим проявит ли себя.
ZaZizu
ZaZizu
   299 / 808
вчера в 20:40
Надеюсь Себальос оправдает наши ожидания!
Real Madrid-C
Real Madrid-C
   270 / 808
вчера в 20:01
В итоге травма или лавка и конец эры в Реале
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