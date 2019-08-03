«Манчестер Сити» заплатит за Канселу 35 млн евро и отдаст Данило

Стали известны некоторые финансовые подробности трансфера защитника «Ювентуса» Жоау Канселу в «Манчестер Сити». Как сообщает издание Gazzetta Dello Sport, «горожане» заплатят за игрока 35 миллионов евро и отдадут «Ювентусу» Данило.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже согласовал контракт с Канселу.
Тупил в игре жестко, да и играл не часто. Как следствие не задержался в клубе надолго.
Что там на уме у руководства Юве я не знаю, но менять Канселу на Данило, это жесть полная.
Тупил в игре жестко, да и играл не часто. Как следствие не задержался в клубе надолго.
Что там на уме у руководства Юве я не знаю, но менять Канселу на Данило, это жесть полная.