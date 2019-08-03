«Манчестер Сити» заплатит за Канселу 35 млн евро и отдаст Данило

сегодня, 19:55

Стали известны некоторые финансовые подробности трансфера защитника «Ювентуса» в «Манчестер Сити». Как сообщает издание Gazzetta Dello Sport, «горожане» заплатят за игрока 35 миллионов евро и отдадут «Ювентусу» Данило.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже согласовал контракт с Канселу.