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«Манчестер Сити» заплатит за Канселу 35 млн евро и отдаст Данило

сегодня, 19:55

Стали известны некоторые финансовые подробности трансфера защитника «Ювентуса» Жоау Канселу в «Манчестер Сити». Как сообщает издание Gazzetta Dello Sport, «горожане» заплатят за игрока 35 миллионов евро и отдадут «Ювентусу» Данило.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже согласовал контракт с  Канселу.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил Valeriy Lutsak
   165 / 841
сегодня в 21:07
А что собой вообще представляет этот Данила??!кто знает?
На лавке как влитой)))
NGYRZ
NGYRZ ответил Valeriy Lutsak
   42 / 841
сегодня в 20:33
А что собой вообще представляет этот Данила??!кто знает?
Ооо..., Данило это "легендарный" игрок Реала!

Тупил в игре жестко, да и играл не часто. Как следствие не задержался в клубе надолго.

Что там на уме у руководства Юве я не знаю, но менять Канселу на Данило, это жесть полная.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   229 / 841
сегодня в 20:13
А что собой вообще представляет этот Данила??!кто знает?
Igo0rek
Igo0rek
   198 / 841
сегодня в 20:11
Идеальная сделка.
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