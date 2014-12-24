Top.Mail.Ru
 
 
 
Луи ван Гаал: «Фергюсон верит в меня и поддерживает»

24 декабря 2014, 22:32
Главный тренер «МЮ» Луи ван Гаал рассказал о том, что сэр Алекс Фергюсон поддерживает его.

«Я знаю сэра Алекса Фергюсона, и когда я пришёл в „Манчестер Юнайтед“, то, конечно, надеялся на его поддержку. И когда он говорит обо мне, в своих выступлениях он всегда поддерживает меня и верит в меня», — отметил ван Гаал.

«Если ты тренируешь»МЮ«, ты нуждаешься в поддержке таких людей — я имею в виду не только сэра Алекса, но и Бобби Чарльтона, и многих других. И они верят в меня. Это облегчает работу, но, с другой стороны, создаёт дополнительное давление, ведь ты должен оправдывать ожидания», — сказал он.

Ранее сэр Алекс Фергюсон оказывал поддержку и бывшему наставнику «МЮ» Дэвиду Мойесу.
