Семин: «Измайлов — подлинный спортсмен»

29 декабря 2014, 10:19
 Главный тренер «Мордовии» Юрий Семин поделился мыслями об успехах своего экс-подопечного Марата Измайлова в «Краснодаре».
 
- Я прежде всего отдал бы должное руководителям «Краснодара» за то, что они увидели Марата в «Габале» и поверили в него. Знаю Измайлова лучше всех, и никогда у меня из-за несуществующей травмы он не отказывался играть. Только если травма действительно есть. Потому что Марат – подлинный спортсмен. Да, сто процентов матчей он не проводит. Но это нормально. 70 процентов в году – уже хороший показатель в любом чемпионате. А Измайлов, мне кажется, как раз столько за «Краснодар» и играет, тем самым достойно отвечая скептикам. Измайлов в сборной? Если он сегодня сильный – надо брать.
