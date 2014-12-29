Семин: «Измайлов — подлинный спортсмен»
1419837598
Главный тренер «Мордовии»
поделился мыслями об успехах своего экс-подопечного Марата Измайлова
в «Краснодаре».
- Я прежде всего отдал бы должное руководителям «Краснодара» за то, что они увидели Марата в «Габале» и поверили в него. Знаю Измайлова лучше всех, и никогда у меня из-за несуществующей травмы он не отказывался играть. Только если травма действительно есть. Потому что Марат – подлинный спортсмен. Да, сто процентов матчей он не проводит. Но это нормально. 70 процентов в году – уже хороший показатель в любом чемпионате. А Измайлов, мне кажется, как раз столько за «Краснодар» и играет, тем самым достойно отвечая скептикам. Измайлов в сборной? Если он сегодня сильный – надо брать.
["news\/1420947\/son-hyn-min-los-andzheles","news\/1420948\/grigoryanc-artur-vilyagra-rodrigo","news\/1420951","news\/1420945\/romashchenko-miroslav-ural","news\/1420944\/batchi-krasnodar","news\/1420946\/martins-kristofer-spartak","news\/1420942\/alaev-aleksandr-krasnodar","news\/1420941\/alonso-habi-peres-florentino","news\/1420937\/krasnodar-cska","news\/1420938\/real-selta","news\/1420936\/napoli-yuventus","news\/1420935\/kordoba-dzhon","news\/1420934\/moyzes-kordoba-dzhon","news\/1420931\/olasa-lukas-alaev-aleksandr","news\/1420933\/kordoba-dzhon-oblyakov-ivan","news\/1420932\/alaev-aleksandr","news\/1420930\/olasa-lukas","news\/1420929\/borussiya-hoffenhaym","news\/1420928\/salah-mohamed-liverpul","news\/1420927\/krasnodar-cska","news\/1420926\/baltika-krylya-sovetov","news\/1420925\/kalyari-roma","news\/1420924\/sochi-lokomotiv","news\/1420923\/alba-zhordi-inter-mayami","news\/1420922\/bidzhiev-hasanbi-dinamo","news\/1420921\/glushakov-denis","news\/1420920\/mostovoy-aleksandr","news\/1420919\/safonov-matvey-rossiya","news\/1420918\/safonov-matvey-kafanov-vitaliy","news\/1420917"]