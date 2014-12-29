«Ливерпуль» и «Интер» претендуют на Лавесси
«Ливерпуль» и «Интер»
заинтересованы в приобретении нападающего ПСЖ
, утверждают итальянские СМИ
.
Форвард не чувствует себя комфортно в Париже и рассчитывает сменить клуб.
ПСЖ
может продать Эсекьеля за 8 млн фунтов.
