«Ливерпуль» и «Интер» претендуют на Лавесси

29 декабря 2014, 16:28
 «Ливерпуль» и «Интер» заинтересованы в приобретении нападающего ПСЖ Эсекьеля Лавесси, утверждают итальянские СМИ.
 
Форвард не чувствует себя комфортно в Париже и рассчитывает сменить клуб.
 
ПСЖ может продать Эсекьеля за 8 млн фунтов.
