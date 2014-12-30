Дельф пропустит 3 матча
Хавбек «Астон Виллы»
получил три матча дисквалификации за грубый фол в поединке 19-го тура АПЛ против «Сандерленда»
.
Футболист был наказан за это нарушение прямой красной карточкой, а теперь ему были выписаны дополнительные штрафные матчи.
