Дельф пропустит 3 матча

30 декабря 2014, 18:53
 Хавбек «Астон Виллы» Фабиан Дельф получил три матча дисквалификации за грубый фол в поединке 19-го тура АПЛ против «Сандерленда».

Футболист был наказан за это нарушение прямой красной карточкой, а теперь ему были выписаны дополнительные штрафные матчи.
