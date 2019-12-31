«Нам есть чем гордиться в уходящем году!» – Сёмин записал обращение

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин записал новогоднее видеообращение и поздравил всех с наступающими праздниками.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак также поздравил всех с наступающим Новым годом.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин записал новогоднее видеообращение и поздравил всех с наступающими праздниками.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак также поздравил всех с наступающим Новым годом.
Вчера 20:50
Чем ?
ДАША Д
Вчера 18:33
Стали крепким средненьким клубом.
Ни хотел бы обижать Ростов с Краснодаром, но болельщикам отвечу.
MaxRnD два трофея из трёх (Кубок, Суперкубок) и серебро чемпионата разве не повод для гордости? Ну, да Ростову есть чем гордиться, наверное ковром! Да?
ДАША Д если Локо стал крепким середняком, то кем является Краснодар? Наверное долго надо смеяться после такого. Да и чуть не забыл у Вас есть сильные симпатии к Спартаку, так может он грандом у нас стал в уходящем году?
Да, Локо не вышел из группы ЛЧ, но группа была реально сложная, так, что сравнивать с позорами других клубов не стоит. Локо более менее достойно смотрелся с грандами европейского футбола. Думаю не стоит напоминать как карлики "насиловали" "топов" нашего чемпионата!!!
Так, что думать надо о чём пишешь, а не ради 50 очков для конкурса!!!
Вчера 20:50
Чем ?
ДАША Д
Вчера 18:33
Стали крепким средненьким клубом.
Ни хотел бы обижать Ростов с Краснодаром, но болельщикам отвечу.
MaxRnD два трофея из трёх (Кубок, Суперкубок) и серебро чемпионата разве не повод для гордости? Ну, да Ростову есть чем гордиться, наверное ковром! Да?
ДАША Д если Локо стал крепким середняком, то кем является Краснодар? Наверное долго надо смеяться после такого. Да и чуть не забыл у Вас есть сильные симпатии к Спартаку, так может он грандом у нас стал в уходящем году?
Да, Локо не вышел из группы ЛЧ, но группа была реально сложная, так, что сравнивать с позорами других клубов не стоит. Локо более менее достойно смотрелся с грандами европейского футбола. Думаю не стоит напоминать как карлики "насиловали" "топов" нашего чемпионата!!!
Так, что думать надо о чём пишешь, а не ради 50 очков для конкурса!!!