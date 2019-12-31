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«Нам есть чем гордиться в уходящем году!» – Сёмин записал обращение

31 декабря 2019, 15:22

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин записал новогоднее видеообращение и поздравил всех с наступающими праздниками. 

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак также поздравил всех с наступающим Новым годом.

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Байкал-38
Байкал-38
02 января 2020 в 08:40
MaxRnD
Вчера 20:50
Чем ?

ДАША Д
Вчера 18:33
Стали крепким средненьким клубом.

Ни хотел бы обижать Ростов с Краснодаром, но болельщикам отвечу.

MaxRnD два трофея из трёх (Кубок, Суперкубок) и серебро чемпионата разве не повод для гордости? Ну, да Ростову есть чем гордиться, наверное ковром! Да?

ДАША Д если Локо стал крепким середняком, то кем является Краснодар? Наверное долго надо смеяться после такого. Да и чуть не забыл у Вас есть сильные симпатии к Спартаку, так может он грандом у нас стал в уходящем году?

Да, Локо не вышел из группы ЛЧ, но группа была реально сложная, так, что сравнивать с позорами других клубов не стоит. Локо более менее достойно смотрелся с грандами европейского футбола. Думаю не стоит напоминать как карлики "насиловали" "топов" нашего чемпионата!!!

Так, что думать надо о чём пишешь, а не ради 50 очков для конкурса!!!
ДАША Д
ДАША Д
01 января 2020 в 13:33
Стали крепким средненьким клубом.
sir_Alex
sir_Alex
01 января 2020 в 12:12
И Шпалычу хорошего Нового года!
ermak6848
ermak6848
31 декабря 2019 в 17:21
Отрадно услышать от Юрия Павловича - футбольного ГУРУ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
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