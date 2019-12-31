«Нам есть чем гордиться в уходящем году!» – Сёмин записал обращение

«Нам есть чем гордиться в уходящем году!» – Юрий Палыч записал новогоднее поздравление для всех болельщиков «Локомотива» 🎄💚



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ФК