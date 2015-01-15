Гаджиев: «Похвально, что у футболистов „Амкара“ есть желание выигрывать в любом матче»

1421330945

15 января 2015, 17:09

Наставник «Амкара» дал интервью в преддверии товарищеского матча с «Эскишехирспором». дал интервью в преддверии товарищеского матча с «Эскишехирспором».

- Похвально, что у наших футболистов есть желание выигрывать в любом матче. Это вполне естественно, ведь любая победа добавляет положительных эмоций, которые так необходимы в трудной работе. Но нужно понимать, что в отличие от соперника, которому уже через неделю предстоит календарная игра, для «Амкара» эта встреча будет первой после продолжительного перерыва и стартовых нагрузок. Понятно, что уровень специальной подготовки турецкого клуба на данный момент несколько выше нашего и это не может не сказаться на предстоящем матче.