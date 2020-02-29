Роджерс – о травме Варди: «Это повод для беспокойства»

Главный тренер «Лестера» высказался о травме форварда команды , из-за которой тот пропустил матч «лис» с «Норвичем» в 28-м туре АПЛ .

Это повод для беспокойства, мы говорили об этом с ним и с нашими медиками. Он выбыл ненадолго, это не особо значительное повреждение голени, так что он вернется. Если это будет не в матче с «Бирмингемом» (в Кубке Англии в среду – ред.), то он точно сможет принять участие в поединке с «Астон Виллой» (в АПЛ 9 марта – ред.) Однако это то, что, мы надеемся, скоро прояснится.