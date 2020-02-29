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Роджерс – о травме Варди: «Это повод для беспокойства»

сегодня, 09:42
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о травме форварда команды Джейми Варди, из-за которой тот пропустил матч «лис» с «Норвичем» в 28-м туре АПЛ.

Это повод для беспокойства, мы говорили об этом с ним и с нашими медиками. Он выбыл ненадолго, это не особо значительное повреждение голени, так что он вернется. Если это будет не в матче с «Бирмингемом» (в Кубке Англии в среду – ред.), то он точно сможет принять участие в поединке с «Астон Виллой» (в АПЛ 9 марта – ред.) Однако это то, что, мы надеемся, скоро прояснится.

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