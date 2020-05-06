«Ньюкасл» может пробрести защитника «Наполи» Кулибали

По информации зарубежных СМИ, «Ньюкасл» может приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, если клуб получит финансирование в случае прихода нового богатого владельца.
Сообщается, что Кулибали был бы не против перейти в английский клуб. «Наполи» оценивает сенегальца в 80 млн евро.
Однако отмечается, что если клуб все-таки приобретет Государственный инвестиционный фонд (PIF), контролируемый правительством Саудовской Аравии, готовый вкладывать сотни миллионов фунтов, то руководство «сорок» сделает «костяк» команды из британских футболистов.